Alla Galleria Libri e Collane d’Autore di Milano, Milo presenta il ciclo ‘Omaggio alla Repubblica Italiana’: 12 tele più una dedicata ai Principi fondamentali della Costituzione, ispirate al celebre francobollo da 80 lire.

Alla Galleria Libri e Collane d’Autore di Milano arriva il nuovo progetto di Milo (Lorenzo Mucchetti), un ciclo pittorico che intreccia memoria civile e ricerca visiva. Mercoledì 17 giugno, alle 18.30, l’artista presenta per la prima volta Omaggio alla Repubblica Italiana, serie di tele dedicate ai Principi fondamentali della Costituzione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La mostra, ospitata nello spazio di Alessandra Cossar in via Capecelatro 75, propone 12 tele + 1 ispirate al celebre francobollo da 80 lire della Repubblica Italiana. L’ingresso è libero, con orari di apertura fino al 10 luglio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, facilmente raggiungibile con la metro Lilla (fermata Ippodromo) o il tram 16.

Francobolli, Costituzione e Realtà Permanente

Fondatore del movimento della Realtà Permanente, Milo lavora da anni sul rapporto tra superficie e verità, tra immagine e memoria. In questo nuovo ciclo sceglie come simbolo iconico l’antico francobollo da 80 lire della Repubblica Italiana, che viene reinterpretato attraverso differenti cromie e variazioni seriali per richiamare i 12 articoli dei Principi fondamentali.

Le opere sono costruite su una tensione costante tra ciò che appare e ciò che riaffiora. La superficie viene sottoposta a una vera e propria sfogliazione: lacerata, attraversata, consumata, fino a lasciare emergere frammenti autentici della Costituzione Italiana. Il francobollo rappresenta lo Stato nella sua forma visibile e popolare, mentre il testo costituzionale che riaffiora dagli strappi ne rivela l’anima più profonda e permanente.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

Impronte umane e dripping attraversano le tele come segni del passaggio dell’uomo contemporaneo: un’umanità che sporca, altera, ferisce, ma non riesce a cancellare i valori alla base della Repubblica. In questa prospettiva il gesto di Milo non è distruttivo, ma rivelatore: si ferisce la superficie per far emergere ciò che realmente conta, in una rilettura personale del linguaggio della Pop Art.

Dai Principi fondamentali al MoMA di New York

Ogni tela del ciclo è legata a un articolo, dal lavoro alla pace, passando per diritti, paesaggio e libertà religiosa. L’opera dedicata all’Articolo 1 utilizza la serialità del francobollo come metafora del popolo italiano, una moltitudine di individui uniti dallo stesso fondamento democratico. Altre composizioni affrontano i temi dei diritti inviolabili dell’uomo, dell’uguaglianza, delle autonomie locali e della tutela delle minoranze linguistiche, fino al Tricolore come simbolo della Repubblica.

La ripetizione, le abrasioni e gli strappi evocano le contraddizioni della storia recente: precarietà del lavoro, disuguaglianze sociali, consumo del territorio, paure legate all’accoglienza dello straniero. Eppure, in tutte le opere, la Costituzione riaffiora come memoria collettiva e richiamo etico, a ribadire la forza permanente dei principi che sostengono l’identità democratica italiana.

Il progetto arriva in concomitanza con un riconoscimento internazionale importante per il Maestro bresciano. L’opera di Milo è infatti nuovamente inserita nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2026 edito da Giunti Editore, la cui presentazione ufficiale è prevista il 19 giugno al MoMA di New York. In questa occasione, un lavoro dell’artista sarà visibile per tutta la giornata al museo attraverso una video proiezione, creando un ideale ponte tra la galleria milanese e uno dei luoghi simbolo dell’arte contemporanea mondiale.

Con Omaggio alla Repubblica Italiana Milo non si limita a celebrare un anniversario, ma invita il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra immagini, simboli condivisi e responsabilità civile. Anche quando la superficie della storia appare deturpata, i valori autentici sembrano destinati a riaffiorare, come la Costituzione che torna alla luce sotto gli strappi della pittura.

Foto: Ufficio Stampa