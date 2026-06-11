Tra Carrara e Pietrasanta, l’estate 2026 in Toscana si accende di arte contemporanea: sculture monumentali, design urbano diffuso e fotografia tra paesaggio e astrazione.
L’estate 2026 porta in Toscana un calendario fitto di appuntamenti tra arte contemporanea, fotografia e design urbano. Tra Carrara e Pietrasanta, le mostre da non perdere intrecciano marmo, paesaggio e ricerca visiva in percorsi che dialogano con le città e i loro spazi.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Dal lavoro scultoreo di Mikayel Ohanjanyan al design diffuso di White Carrara, fino alle fotografie di canyon americani di Sally Gall e alla collettiva che celebra i quindici anni di Accesso Galleria, il territorio si conferma laboratorio aperto tra tradizione lapidea e linguaggi globali.
Table of Contents
Mikayel Ohanjanyan al mudaC di Carrara
Dal 14 febbraio al 30 agosto 2026 il mudaC | museo delle arti di Carrara ospita la personale Mikayel Ohanjanyan. Legami: Ties That Bind, a cura di Christopher Atamian e Tamar Hovsepian. La mostra riunisce cinque sculture in marmo statuario bianco concepite come un’unica monumentale installazione, dedicata al tema dei legami come connessione, memoria storica e resilienza.
Pensato e realizzato appositamente per Carrara, il corpus di opere mette in scena blocchi informi di marmo tenuti insieme da cavi in acciaio inox che incidono e attraversano la pietra, generando una tensione fisica che diventa metafora di unità e interdipendenza. Il progetto, promosso dal Comune di Carrara e prodotto dal museo, propone una riflessione poetica sulla condizione umana e sulle strutture invisibili che tengono insieme individui, tempo e storia.
La mostra è visitabile fino al 31 maggio dal martedì alla domenica, 9.30-12.30 e 15-18, chiuso il lunedì; dal 1 giugno al 30 agosto l’orario si articola tra aperture pomeridiane e serali con ingressi a 5 euro intero e 3 euro ridotto, gratuito la prima domenica del mese. Ad accompagnare il percorso espositivo, un catalogo con testi critici di Christopher Atamian, Cinzia Compalati e Tamar Hovsepian.
White Carrara 2026: il design vive in città
Dal 5 giugno al 30 agosto 2026 il centro storico di Carrara diventa un museo a cielo aperto con White Carrara – Design Lives in the City, decima edizione della manifestazione dedicata al dialogo tra marmo, design e innovazione. Oltre trenta opere tra arredi urbani, sedute collettive, elementi luminosi e installazioni ridisegnano piazze e strade, trasformando il tessuto urbano in un laboratorio permanente.
Promosso e prodotto dal Comune di Carrara, Città Creativa UNESCO e Capitale toscana dell’arte contemporanea 2026, con il sostegno di Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e numerose aziende del comparto lapideo, il progetto coinvolge designer internazionali chiamati a ripensare lo spazio pubblico. Sedute stratificate da blocchi di recupero, infrastrutture leggere e dispositivi esperienziali raccontano un’idea di città in cui il marmo diventa materiale contemporaneo e identitario.
Accanto agli interventi diffusi, in Piazza Alberica trova spazio la mostra DESIGNULTRA, a cura di ADI, che indaga il rapporto tra funzione e espressione artistica, tra oggetto d’uso e valore simbolico. Il centro storico è sempre visitabile, mentre la Galleria di Piazza Alberica è aperta dal giovedì alla domenica in fascia serale, con ingresso gratuito.
LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere
Accesso Galleria: quindici anni di ricerca e fotografia
A Pietrasanta, Accesso Galleria inaugura la stagione estiva con 15 Year Anniversary Show, in programma dal 24 maggio al 24 giugno 2026. Sei artisti storici della galleria – tra cui Paolo Amico, Sabatino Cersosimo, Peter Simon Mühlhäußer, Amber Sena, Kelly Robert e Bruno Walpoth – tornano con opere recenti e lavori del passato in un dialogo che attraversa quindici anni di collaborazione.
Disegni, sculture in marmo, legno, bronzo e dipinti su supporti metallici raccontano percorsi diversi ma intrecciati, tra sperimentazione tecnica, attenzione alla figura umana, paesaggi urbani e metamorfosi della materia. La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal lunedì al giovedì 18-23, il venerdì e sabato anche la mattina 10.30-12 e la sera fino alle 24, la domenica con orario 10.30-12 e 18-23.
Dal 28 giugno al 9 agosto 2026, la stessa galleria presenta poi Sally Gall. Vertical World, prima personale italiana dedicata alla nuova serie fotografica dell’artista americana. Dieci fotografie di medie e grandi dimensioni, realizzate con stampa a pigmenti d’archivio, ritraggono le monumentali pareti rocciose dei canyon dell’ovest americano – tra Colorado, Utah, Arizona, Nevada e New Mexico – sospese tra documentazione e astrazione pittorica.
Eliminando riferimenti spaziali e riducendo al minimo ombre e punti luce, Gall trasforma il paesaggio in superficie cromatica, fedele al reale ma filtrata come esperienza percettiva. La mostra è a ingresso libero e segue gli orari serali e diurni di Accesso Galleria, proponendo un viaggio nella vitalità geologica della Terra e invitando a scoprire lo straordinario nell’ordinario.
Foto: Ufficio Stampa