Dal 10 ottobre al 29 novembre 2026 Siena torna capitale internazionale della fotografia contemporanea con la XII edizione del Siena Awards Photo Festival, tra mostre, premi e grandi nomi.

Dal 10 ottobre al 29 novembre 2026 Siena torna a trasformarsi in una capitale internazionale della fotografia contemporanea con la XII edizione del Siena Awards Photo Festival. Per oltre un mese la città toscana accoglierà fotografi, storyteller, artisti, professionisti e pubblico da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello globale dedicati all’immagine e al visual storytelling.

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Il festival propone un programma diffuso tra i luoghi più iconici e suggestivi della città, con mostre, proiezioni, incontri, premi, eventi speciali e momenti di approfondimento. Una piattaforma che, edizione dopo edizione, ha consolidato il proprio profilo internazionale, diventando spazio di confronto tra linguaggi visivi, culture e prospettive contemporanee.

Bence Máté, Surrounded, opera presentata al Siena Awards Photo Festival 2026

Una vetrina globale per la fotografia contemporanea

Giunto alla sua XII edizione, il festival ribadisce la vocazione a valorizzare la fotografia come strumento di racconto, testimonianza e interpretazione del presente. La proposta culturale punta a coniugare eccellenza artistica, innovazione e accessibilità a un pubblico ampio e trasversale, grazie a un palinsesto che attraversa fotogiornalismo, ricerca artistica e immagini aeree.

L’edizione 2026 segna anche un nuovo traguardo sul piano della partecipazione: sono arrivate oltre 40.000 candidature ai tre premi fotografici internazionali promossi dalla manifestazione, provenienti da 163 Paesi. Un dato che testimonia la capacità del festival di attrarre talenti e nuovi sguardi da ogni continente, consolidando il ruolo di Siena come crocevia internazionale della cultura visiva.

Tra i protagonisti già annunciati spicca James Nachtwey, tra i più influenti fotogiornalisti contemporanei, più volte premiato ai World Press Photo Awards e insignito della Robert Capa Gold Medal. Accanto a lui Cinzia Canneri, vincitrice del World Press Photo Award 2025 nella categoria Long-Term Projects Africa, e Uğur Gallenkuş, artista digitale noto per i suoi collage che mettono a confronto mondi e realtà opposte.

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Il programma internazionale include anche Jasper Doest, fotografo olandese più volte premiato ai World Press Photo Awards e al Wildlife Photographer of the Year, e Pierpaolo Mittica, fotografo e filmmaker italiano riconosciuto per i suoi lavori sulle conseguenze ambientali e umane delle attività industriali e nucleari, con oltre cento riconoscimenti internazionali tra cui sei Pictures of the Year International. Ulteriori ospiti e progetti verranno svelati nei prossimi mesi.

Linda Ness, Golden baitball, opera presentata al Siena Awards Photo Festival 2026

Premi internazionali e apertura al pubblico

L’apertura ufficiale del Siena Awards Photo Festival 2026 è fissata a sabato 10 ottobre 2026, con l’avvio del programma espositivo e degli appuntamenti diffusi in città. Il pomeriggio, alle ore 16.30, il Teatro dei Rinnovati di Siena ospiterà la Cerimonia di Premiazione dei Premi Internazionali di Fotografia Siena Awards, uno dei momenti centrali della manifestazione.

Al centro ci saranno i tre concorsi fotografici internazionali che animano il festival: il Siena International Photo Awards (SIPA), dedicato alla fotografia contemporanea nelle sue molteplici declinazioni; i Creative Photo Awards, focalizzati sulla sperimentazione e sulla ricerca creativa; e i Drone Photo Awards, che mettono in luce la fotografia aerea e le immagini realizzate con drone. La cerimonia celebrerà i vincitori delle diverse categorie, riunendo a Siena fotografi, professionisti del settore e ospiti internazionali.

Con il cartellone 2026, il festival rinnova la sua missione di osservatorio sulle trasformazioni del nostro tempo, invitando il pubblico a esplorare il potere delle immagini tra reportage, progetti a lungo termine, ricerca visiva e nuove tecnologie. Informazioni e aggiornamenti sul programma, le mostre e gli ospiti internazionali saranno disponibili sul sito ufficiale Siena Awards Photo Festival nei prossimi mesi.

Sunita Mandal, Born of ice, opera presentata al Siena Awards Photo Festival 2026

Foto: Ufficio Stampa