Dal 26 giugno al 18 ottobre 2026 Villa Pisani Bonetti ospita il dialogo tra le ricerche di Günter Umberg ed Elisabeth Vary, in un percorso che intreccia colore, spazio e architettura palladiana.

Günter Umberg ed Elisabeth Vary sono i protagonisti della nuova mostra allestita a Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, in provincia di Vicenza, a partire da 26 giugno 2026. Il progetto, curato da Francesca Pola, mette in relazione le loro opere con il capolavoro giovanile di Andrea Palladio, trasformando la villa in un luogo di confronto tra identità storica e creatività contemporanea.

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L’esposizione, organizzata dall’Associazione Culturale Villa Pisani Contemporary Art in collaborazione con la galleria A arte Invernizzi di Milano, resterà aperta fino al 18 ottobre 2026. Il percorso invita il visitatore a misurarsi con la complessità del rapporto tra opera e spazio, tra stabilità e precarietà, tra colore e forma, all’interno e all’esterno della villa palladiana.

Monocromi vibranti e architettura palladiana

Al centro del progetto espositivo ci sono i corpi monocromi degli anni Settanta di Umberg, concepiti per dialogare con gli ambienti della villa. Ogni lavoro è installato in una sequenza precisa, in uno spazio definito, così da instaurare con il luogo e con chi lo percorre un legame unico e irripetibile. La superficie pittorica, costruita attraverso la sovrapposizione di innumerevoli strati di pigmento e resina, genera una materia cromatica intensa e pulsante.

In queste opere lucentezza e vibrazione materializzano una tensione inedita tra corporeità e immaterialità, amplificata dal confronto con la struttura rinascimentale. La villa, progettata da Andrea Palladio a partire dal 1541 e realizzata tra il 1544 e il 1545, rappresenta una delle architetture più significative del suo periodo giovanile, ispirata alla monumentalità della Roma imperiale e pensata come dimora di rappresentanza legata alla Repubblica veneziana.

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Il dialogo con le forme tridimensionali di Vary

La stessa attenzione al rapporto con l’ambiente emerge nei lavori di Vary, realizzati in cartone sagomato a mano. La duttilità del materiale, lavorato in modo fisico e diretto, richiede allo spettatore un coinvolgimento attivo: le opere vanno esplorate muovendosi attorno ad esse, indagandone i volumi e le molteplici prospettive. La materia, solo in apparenza fragile, assume una presenza solida e vibrante, trasformandosi in oggetto tridimensionale capace di occupare lo spazio.

In queste sculture il colore diventa elemento strutturale che definisce forma, ritmo e intensità, in un processo immaginativo che attraversa diverse temperature visive: dal candore del bianco agli ardori del rosso, dalle cangianze del viola alla purezza dell’azzurro. Le opere assumono così molteplici modi di stare nello spazio, mettendo in relazione la forma plastica della superficie con la matericità del colore.

Un’inedita installazione esterna e un catalogo bilingue

Per la mostra Umberg ha ideato anche un’opera inedita per gli spazi esterni della villa. Due strutture ad angolo in calcestruzzo, inclinate l’una rispetto all’altra e solidali con il proprio basamento, invitano il pubblico a indagare lo spazio e a osservare un interno non accessibile. In questo continuo gioco tra interno ed esterno, chiuso e aperto, visibile e invisibile, lo sguardo viene guidato verso una nuova consapevolezza del rapporto tra opera e ambiente, come se si trattasse di un edificio parallelo alla villa stessa.

La relazione tra i lavori dei due artisti, legati anche da un percorso di vita e di ricerca condiviso, si traduce in un’esperienza intensa ed emotiva, fondata su dialogo, sostegno e reciproca stima. In occasione dell’esposizione sarà pubblicato un catalogo bilingue dedicato all’opera di Umberg e Vary, con un saggio di Francesca Pola, una testimonianza inedita raccolta da Giorgia Maroni, immagini delle opere e apparati bio-bibliografici aggiornati.

Foto: Ufficio Stampa