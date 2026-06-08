Dal 13 al 15 giugno 2026 la Fondazione Torino Musei propone workshop, visite guidate e passeggiate botaniche tra GAM e Palazzo Madama, per scoprire il Novecento, i ritratti al femminile e il verde urbano.

Dal 13 giugno 2026 la Fondazione Torino Musei propone a Torino una settimana di appuntamenti che intrecciano fotografia, disegno, storia dell’arte e natura urbana, tra le sale della GAM e quelle di Palazzo Madama. Workshop intensivi, visite guidate e passeggiate botaniche invitano il pubblico a esplorare le collezioni e gli spazi cittadini con sguardi diversi ma complementari.

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Il programma, distribuito tra il weekend e l’inizio della settimana successiva, alterna attività pratiche e momenti di approfondimento, pensati per chi desidera vivere il museo come luogo di relazione, sperimentazione e scoperta, dal ritratto fotografico alla carta del Novecento, fino agli alberi che disegnano il paesaggio urbano.

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Ritratti e sguardi femminili a Palazzo Madama

Sabato 13 giugno, dalle 10 alle 17, Palazzo Madama ospita il workshop fotografico MONUMENTA ITALIA / RITRATTI con l’artista Irene Pittatore, dedicato alle donne e a chi si riconosce nel genere femminile. Inserita nel progetto artistico Monumenta Italia / Cantiere Madama, l’esperienza nasce come laboratorio di mutuo ascolto ed emancipazione attraverso l’immagine fotografica e la narrazione autobiografica, con ritratti ambientati nelle sale e nel giardino del museo.

Il percorso si inserisce nella ricerca di Monumenta Italia, ideato da Irene Pittatore e curato da Lisa Parola e Tea Taramino, che riflette sulla scarsa presenza di monumenti dedicati alle donne nello spazio pubblico italiano, attivando manifesti, video, azioni partecipative e laboratori. Il workshop, al costo di 95€ con prenotazione obbligatoria via e-mail, prevede una restituzione finale con stampa fotografica per ogni partecipante.

Nel pomeriggio, alle 16:30, Palazzo Madama propone anche la visita guidata speciale UNA RESIDENZA TUTTA AL FEMMINILE, dedicata alle figure di Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours. L’itinerario racconta le trasformazioni dell’edificio da castello medievale a residenza reale alla moda, attraverso i lavori architettonici commissionati e le scelte decorative delle due Madame Reali. Il costo è di 10€ a persona e le visite sono acquistabili solo online.

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Alla GAM tra disegno, Novecento e passeggiate botaniche

Sempre sabato 13 giugno, dalle 14:30 alle 17:30, la GAM organizza il workshop di disegno LA QUADRETTATURA: COPIARE, COSTRUIRE, MISURARE LO SPAZIO, in occasione della mostra Un altro Novecento. A partire da una selezione di opere in mostra, il laboratorio esplora la quadrettatura come strumento per costruire lo spazio e comprendere le proporzioni, con esercizi di copia e trasposizione tramite griglia aperti anche a chi non ha esperienza pregressa.

Nei fogli di artisti come Felice Casorati, Giacomo Balla e Fausto Melotti il disegno è luogo di misurazione, dove l’immagine nasce da strutture visibili o implicite che guidano il segno. La durata è di 3 ore, comprensive di ingresso con breve visita, al costo di 50€ (ridotto a 40€ per i possessori di Abbonamento Musei), con prenotazione tramite telefono o mail dedicata.

Visita guidata alla mostra Un altro Novecento

Domenica 14 giugno alle ore 11 la GAM propone poi una visita guidata alla mostra Un altro Novecento, che porta il pubblico nel cuore delle collezioni su carta: disegni, acquerelli e studi di maestri come Casorati, De Pisis, Morandi, Guttuso, Fontana e Melotti, accanto a icone come lo studio per La città che sale di Boccioni e le Compenetrazioni iridescenti di Balla. Il percorso si apre anche alla Pop Art internazionale e si chiude con Propagazione di Giuseppe Penone, installazione immersiva che trasforma un gesto in un’onda di energia.

La visita dura 90 minuti, ha un costo di 10€ a partecipante più il biglietto d’ingresso alla mostra (gratuito per Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta), con prenotazione telefonica o tramite pagamento online.

Lunedì 15 giugno, dalle 18:30 alle 20, il programma si chiude con la PASSEGGIATA BOTANICA A SORPRESA! curata da Edoardo Santoro per Palazzo Madama: un itinerario tra giardini, parchi e viali cittadini, dedicato al patrimonio arboreo delle aree più amate della città. L’obiettivo è imparare a riconoscere gli alberi, comprenderne la storia e il valore paesaggistico, per mettersi nei loro panni e tutelarne meglio la crescita. Il costo è di 10€ (ridotto a 5€ con Abbonamento Musei), con pagamento in loco in contanti e prenotazione obbligatoria.

Foto: Ufficio Stampa