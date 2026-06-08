Alla Nuova Galleria Morone di Milano la collettiva ‘Senza Titolo’ riunisce, dal 9 giugno al 17 luglio 2026, dodici artisti in una coesistenza volutamente priva di sintesi e percorsi narrativi imposti.
Alla Nuova Galleria Morone di Milano apre Senza Titolo, mostra collettiva in programma dal 9 Giugno – 17 luglio 2026 negli spazi di via Nerino 3. L’esposizione riunisce dodici artisti che, nel corso dell’anno espositivo compreso tra settembre 2025 e maggio 2026, hanno attraversato la galleria con progetti distinti, lasciando tracce temporanee oggi nuovamente convocate.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
In mostra i lavori di Giovanni Blanco, Silvia Celeste Calcagno, T-yong Chung, Marco Cordero, Drunkenrabbit, Antiveduto Gramatica, Domenico Grenci, Marco Grimaldi, Mathew McWilliams, Giaime Meloni, Alessandro Saturno e Una Szeemann, chiamati a condividere lo stesso spazio senza che a questa prossimità corrisponda necessariamente un dialogo o una narrazione comune.
Una collettiva come gesto di sottrazione
Il titolo Senza Titolo si presenta come una dichiarazione di intenti: non una neutralità, ma una presa di distanza dalla necessità di costruire una sintesi o forzare un legame tra pratiche differenti. La mostra diventa così un gesto di sottrazione, una sospensione volontaria di ogni tentativo di definizione univoca, che rinuncia a imporre un tema o una direzione precisa alle opere esposte.
Le opere procedono separatamente, seguendo traiettorie autonome talvolta persino incompatibili. L’unica condizione che le accomuna è l’aver attraversato lo stesso luogo nell’arco di un anno di programmazione. La collettiva nasce quindi da una coincidenza minima, quasi accidentale, che non prova a ordinare o armonizzare ma semplicemente a esporre una coesistenza fatta di avvicinamenti, indifferenze, attriti.
In questo contesto, i lavori mantengono la propria integrità e non si mescolano ad un sistema interpretativo chiuso. Se un filo conduttore dovesse emergere, sottolinea il comunicato, non sarebbe stato imposto; se affiorasse un significato comune, andrebbe considerato come un effetto collaterale più che come il risultato di una costruzione curatoriale.
Un allestimento senza percorso obbligato
L’allestimento di Senza Titolo evita consapevolmente la costruzione di un percorso lineare, preferendo rendere visibile una semplice prossimità tra le opere. Il pubblico è invitato a muoversi liberamente, senza gerarchie o tappe obbligate, accettando che elementi diversi possano condividere lo stesso spazio senza dover coincidere o convergere verso una lettura unica.
La mostra si configura così come una sospensione della sintesi e della gerarchia, mettendo in discussione l’idea stessa che un’esposizione debba tenere insieme ciò che presenta. L’esperienza di visita diventa un attraversamento di presenze eterogenee, dove ogni opera conserva la propria autonomia e l’eventuale relazione con le altre rimane aperta, fragile, mai definitivamente stabilita.
La collettiva è visitabile in via Nerino 3, 20123 Milano, dal lunedì al venerdì con orario 11 – 19, a partire dall’inaugurazione prevista per il 9 giugno ore 18.30.
Foto: Ufficio Stampa