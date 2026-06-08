A Pietrasanta apre il nuovo Museo Mitoraj con la mostra ‘Mitoraj. Present’, che espone per la prima volta le 69 opere donate alla Fondazione Museo Igor Mitoraj.

Ha aperto al pubblico a Pietrasanta il nuovo Museo Mitoraj, spazio permanente dedicato all’opera di Igor Mitoraj che inaugura la propria attività con la mostra Mitoraj. Present. Il museo nasce in provincia di Lucca come nuovo polo museale dedicato alla scultura contemporanea, con un allestimento che mette al centro il rapporto tra memoria classica e sensibilità del presente.

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Il progetto museale è diretto dall’architetto Frank Boehm ed è sostenuto dalla Fondazione Museo Igor Mitoraj, istituita dal Ministero della Cultura insieme alla Regione Toscana e al Comune di Pietrasanta. Alla base della nascita del museo c’è la donazione di 69 opere dello scultore da parte di Jean-Paul Sabatié, erede dell’artista e attuale presidente della Fondazione, che ha reso possibile la creazione di una collezione stabile.

Un ex mercato comunale trasformato in museo

Le sculture sono installate in un luogo simbolico della città: l’edificio che fino a dieci anni fa ospitava il mercato comunale. Qui trovano posto lavori in marmo, bronzo e resina, accanto a straordinari gioielli che testimoniano la versatilità della ricerca di Mitoraj. La riconversione dell’ex mercato in museo rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che intreccia memoria del tessuto cittadino e nuova funzione culturale.

La mostra Mitoraj. Present presenta per la prima volta al pubblico l’intera donazione, configurandosi come un percorso denso di rimandi alla poetica dell’artista. Tra le opere in evidenza spicca Bocca della rocca bianca, scultura in marmo bianco apuano realizzata nel 1985 e dal peso di quasi mezzo quintale, che condensa molti dei temi centrali del suo lavoro.

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La poetica di Mitoraj tra classicità e rovina

In Bocca della rocca bianca emerge con forza la tensione fra la perfezione dell’estetica classica e l’idea di decadenza e rovina del contemporaneo. È un equilibrio sottile che attraversa l’intero percorso espositivo del museo, dove frammenti, corpi monumentali e volti enigmatici sembrano sospesi tra mito e ferita, tra memoria antica e inquietudini del presente.

Nelle sale del nuovo museo, il linguaggio figurativo inconfondibile di Mitoraj trova una cornice stabile, permettendo di leggere la sua ricerca come una delle esperienze più originali della scultura del secondo Novecento. L’allestimento valorizza materiali e superfici, creando un dialogo costante tra le opere e l’architettura industriale recuperata.

Un cantiere creativo e centro di aggregazione sociale

«Inauguriamo una grande impresa, figlia di una storia in cui s’intrecciano l’amore per l’arte, l’identità profonda di Pietrasanta e un modello esemplare di rigenerazione urbana», ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il nuovo Museo Mitoraj viene descritto come un polo museale dedicato a un maestro di un linguaggio figurativo riconoscibile, ma anche come un cantiere di produzione creativa e un centro di aggregazione sociale per la comunità.

Il Ministero della Cultura ha destinato al progetto risorse significative nell’ambito del programma Grandi Progetti Beni Culturali, sostenendo così la trasformazione dell’ex mercato in un luogo di cultura aperto al pubblico. Con la sua apertura, Pietrasanta consolida il proprio ruolo di città della scultura. Aggiunge così un nuovo tassello a un’identità urbana che da anni dialoga con l’arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa