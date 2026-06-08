Il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra ‘NEW YORK’ di Matilde Damele: un viaggio fotografico tra le strade e le solitudini della Grande Mela, da Brooklyn a Coney Island.

Dal 10 giugno al 13 settembre 2026 il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra fotografica NEW YORK di Matilde Damele, un percorso visivo che attraversa le strade della Grande Mela trasformandole in un paesaggio interiore. Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e a cura di Giovanni De Angelis, l’esposizione invita a guardare New York come un luogo mentale, sospeso tra memoria e presente.

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L’inaugurazione è prevista per martedì 9 giugno alle ore 18, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare per la prima volta in questa forma organica il lavoro che la fotografa ha costruito in quindici anni di vita newyorkese. Il progetto restituisce una città in continua trasformazione, colta nei suoi gesti minimi e nelle sue solitudini affioranti tra Brooklyn, la West Side e il Bronx.

Una flâneuse contemporanea tra le strade di New York

Nel lavoro di Damele la strada diventa uno spazio di introspezione: una flâneuse contemporanea attraversa la città come un’osservatrice silenziosa, rallentando nel flusso incessante di New York per cogliere l’attimo sospeso in cui l’umanità rivela la propria fragilità. Con la sua Leica M6 analogica, la fotografa costruisce una relazione intima con il tessuto urbano, richiamando la poetica in bianco e nero di Garry Winogrand e Helen Levitt, ma filtrata da una sensibilità segnata dall’esperienza dello sradicamento.

Le immagini raccontano solitudini, attese, piccoli gesti quotidiani che sembrano sfuggire al tempo storico. Pur profondamente radicate nella contemporaneità, le fotografie restituiscono New York come un luogo mentale, più che documentario: la città non è oggetto da registrare, ma spazio da respirare, attraversare e trasformare in metafora di un viaggio interiore.

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Coney Island, Roma e il libro NEW YORK 1999-2014

Accanto allo sguardo urbano, la mostra presenta la serie dedicata a Coney Island, dove la tensione della città si stempera in una dimensione più lenta e sospesa. Tra spiaggia e strutture decadenti del Luna Park affiorano figure eccentriche e frammenti di quotidianità che sfiorano il surreale, in cui riecheggia lo sguardo diretto e disincantato di Weegee, rielaborato da Damele in chiave più intima e contemplativa. Nell’oscillazione tra distanza e coinvolgimento, la ricerca dell’altro coincide con una continua riscoperta di sé stessa.

Il percorso espositivo è arricchito da una serie di immagini realizzate a Roma, nell’area di Porta Maggiore e dintorni, che conservano la stessa poetica e uno sguardo contemporaneo capace di mettere in relazione le due città. In occasione della mostra sarà disponibile il volume NEW YORK 1999-2014 MATILDE DAMELE, edito da DCV, che raccoglie una selezione di fotografie dedicate all’esperienza americana dell’autrice.

Nata a Bologna nel 1969, laureata in Lingue, Damele si trasferisce a New York per approfondire la fotografia, frequentando l’ambiente dell’International Center of Photography e seguendo le tracce dei grandi autori della New York School. Dopo quindici anni negli Stati Uniti e un periodo londinese segnato da nuove sperimentazioni, nel 2020 sceglie Roma come città di vita e di lavoro, continuando a sviluppare una ricerca che intreccia biografia, sguardo urbano e memoria collettiva.

Foto: Ufficio Stampa