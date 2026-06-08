Alla Art Gallery Finestreria di Milano la personale di Guido Rocca, un percorso di opere astratte intense e mature che raccontano emozioni interiori. Visitabile fino al 16 giugno.

Alla Art Gallery Finestreria di Milano si può visitare fino al 16 giugno la nuova mostra personale dedicata a Guido Rocca, protagonista di un percorso sempre più riconosciuto nel panorama dell’arte contemporanea. In via Ascanio Sforza 69, la galleria milanese accoglie una selezione di opere astratte che raccontano la maturità espressiva raggiunta dall’artista.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Inaugurata il 3 giugno, l’esposizione ha registrato un vernissage molto partecipato, segno del crescente interesse di collezionisti, appassionati e addetti ai lavori verso la ricerca di Rocca. Una ricerca che, tra energia del gesto e attenzione al colore, sta consolidando la sua presenza sulla scena artistica, tra Italia ed estero.

Un percorso astratto tra colore, materia ed emozione

Le opere astratte in mostra offrono una sintesi riconoscibile del linguaggio di Guido Rocca, costruito su una forte intensità espressiva e su una raffinata ricerca cromatica. La gestualità sulla superficie pittorica diventa strumento per trasformare emozioni, esperienze e stati interiori in composizioni dal forte impatto visivo, che invitano lo sguardo a soffermarsi sui dettagli.

Attraverso l’astrazione, l’artista sceglie di superare la rappresentazione diretta della realtà per esplorare dimensioni più profonde e universali dell’esistenza umana. Il visitatore è chiamato a interpretare liberamente ogni quadro, lasciandosi guidare da colore, materia e ritmo compositivo, senza l’appoggio di forme figurative riconoscibili.

LEGGI ANCHE: Mostre 2026 a Milano: la guida agli appuntamenti da non perdere

La crescita di Guido Rocca e il dialogo con il pubblico

L’esposizione mette in luce l’evoluzione di uno stile ormai ben definito, in cui energia, movimento, materia e colore dialogano in modo armonico. I lavori esposti si distinguono per autenticità e forza comunicativa, restituendo l’immagine di un percorso costruito con determinazione e ricerca costante.

Particolarmente apprezzata dai visitatori è la capacità delle opere di evocare emozioni profonde senza fare ricorso alla figurazione, affidando alla sola combinazione di cromie e texture il compito di raccontare storie interiori e al tempo stesso universali. L’interesse manifestato durante l’inaugurazione conferma la capacità di Rocca di instaurare una connessione diretta con l’osservatore.

Questa personale rappresenta così un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, in una fase di forte crescita professionale e creativa. La coerenza del percorso, unita a una visione sempre più definita, rende la mostra alla Art Gallery Finestreria un appuntamento significativo per chi vuole conoscere da vicino il lavoro di Guido Rocca e le sue più recenti esplorazioni astratte.

Foto: Ufficio Stampa