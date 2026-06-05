Alla BUILDING GALLERY di Milano una grande personale di Vincenzo Castella riunisce sessanta opere sul paesaggio industriale, tra archeologia del presente, memoria visiva e sperimentazioni sul tempo.

Dal 5 giugno 2026 al 3 ottobre 2026 la BUILDING GALLERY di Milano dedica una grande personale a Vincenzo Castella con il progetto espositivo Vincenzo Castella. Timeless Archaeology, a cura di Marco Scotini. Un percorso che attraversa quattro decenni di ricerca sul paesaggio industriale, trasformato in un territorio di memoria e di stratificazioni temporali.

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Allestita nei tre piani espositivi della galleria di via Monte di Pietà 23, la mostra riunisce per la prima volta un corpus omogeneo di circa sessanta opere fotografiche di grande e medio formato, in larga parte inedite. Il risultato è una lettura organica e stratificata del lavoro dell’artista, che dagli anni Ottanta indaga i processi di trasformazione del territorio e della memoria visiva.

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Paesaggi industriali come archeologia del presente

Figura centrale della fotografia italiana contemporanea, Castella si afferma sulla scena internazionale negli anni Ottanta, emergendo nel contesto della mostra Viaggio in Italia del 1984. La sua ricerca si configura come un’articolata indagine territoriale che, dai primi paesaggi urbani, si estende alle scene industriali e, più recentemente, al paesaggio naturale e botanico.

Nelle sale di BUILDING GALLERY le immagini di giganteschi macchinari siderurgici, colti nel momento del loro declino tra l’economia fordista e il modello post-fordista, assumono il carattere di reperti. Luigi Ghirri vedeva nella fotografia di Castella non un’immagine della memoria, ma il reperto di un’archeologia: una scienza capace di riportare alla luce del presente l’avvenuto, in cui gli impianti industriali appaiono già calcificati, cristallizzati, fossilizzati pur appartenendo pienamente al nostro tempo.

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Tra gli esempi citati nel percorso compaiono luoghi simbolici come l’ILVA di Taranto, l’Italsider di Napoli e i grandi stabilimenti Ansaldo e Breda, insieme a vedute urbane e industriali realizzate in Italia e all’estero. Il colore, introdotto dall’artista in modo consapevole nella fotografia industriale, dialoga con la tradizione modernista, dal precisionismo di Charles Sheeler alle inquadrature strutturaliste dei coniugi Becher, fino a figure come Paul Strand, Werner Mantz e Albert Renger-Patzsch.

Uno sguardo de-soggettivato sul tempo e sul paesaggio

Alla base dell’indagine di Castella c’è uno sguardo radicalmente de-soggettivato, non metaforico, privo di mediazioni se non quelle offerte dalle caratteristiche di trasmissione dell’obiettivo. Il dispositivo ottico diventa strumento di misura e di apertura, capace di accogliere la complessità del reale sulla pellicola senza imporre letture interpretative, restituendo immagini dalla forte valenza paratattica e un’attenzione quasi fiamminga al dettaglio.

Emblematica, al piano terra, è la serie di dieci opere verticali scattate a Baden (Germania), unica presenza digitale in mostra, in cui l’artista scompone un secondo di ripresa in ventiquattro fotogrammi, tra cui #01 Buehl, Baden e #019 Buehl, Baden, datate 2015/2026. Anche qui lo sviluppo del tempo viene ricondotto alla staticità di un’immagine “senza tempo”, in linea con la dimensione sospesa che attraversa tutta la produzione esposta.

La mostra conferma il ruolo di Castella come autore capace di trasformare il paesaggio industriale in un dispositivo di memoria e di riflessione sulla temporalità contemporanea. Allo stesso tempo ribadisce la vocazione di BUILDING GALLERY come spazio dedicato a narrazioni espositive che dialogano con l’architettura e con la città, articolate su più piani e aperte a una costante sperimentazione tra storia e presente.

La galleria è aperta dal martedì al sabato, dalle 10 alle 19. L’esposizione è accompagnata da un’articolata selezione di opere che attraversa quarant’anni di lavoro, offrendo al pubblico milanese l’occasione di ripercorrere, in modo unitario, l’evoluzione dello sguardo di Castella sui paesaggi urbani, industriali e naturali.

Foto: Ufficio Stampa