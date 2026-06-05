Il 12 giugno 2026 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese festeggia vent’anni con aperture gratuite, visite guidate, video 3D e musica dal vivo in un allestimento completamente rinnovato.

Venerdì 12 giugno 2026 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese celebra vent’anni di attività con una giornata speciale di aperture straordinarie, visite guidate, proiezioni in 3D e musica dal vivo. Nel cuore di Roma, l’ingresso sarà gratuito fino alle 21.00, trasformando gli spazi dell’Aranciera in un percorso continuo tra storia, fotografia e suono.

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Inaugurato il 10 maggio 2006, il museo festeggia questo traguardo presentandosi in una veste rinnovata, al termine dei lavori legati al progetto PNRR Caput Mundi. Una ricorrenza che diventa l’occasione per riscoprire la collezione permanente, la storia del Casino dell’Aranciera e le nuove modalità di fruizione degli spazi, pensate per valorizzare ancora di più uno dei poli dell’arte contemporanea della città.

Il programma dei festeggiamenti prende il via alle 11.00 con una visita guidata alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio De Paolis, in compagnia della curatrice Alessandra Mauro. L’appuntamento, con prenotazione obbligatoria allo 060608 e un massimo di 25 partecipanti, introduce il pubblico a oltre cento scatti firmati da protagonisti della scena internazionale come Nobuyoshi Araki, Letizia Battaglia, Gianni Berengo Gardin, Henri Cartier-Bresson, Elisabetta Catalano, Tracy Emin, Luigi Ghirri, Ren Hang, Candida Höfer, Dennis Hopper e Mimmo Jodice.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è previsto uno speciale incontro dedicato alla storia dell’Aranciera, che ne ripercorre le trasformazioni dall’Ottocento a oggi, compreso l’uso come ricovero invernale per gli agrumi dopo i cannoneggiamenti del 1849. Per tutta la giornata sugli schermi del museo verrà inoltre proiettato un video in 3D, curato da Roma Sotterranea, che accompagna alla scoperta degli antichi ambienti al piano interrato.

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La serata si concentra invece nella Sala de Chirico, con due momenti musicali a ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle 18.30 va in scena il progetto Singing landscapes per basso e chitarra, a cura di Fabrizio Corso e Furio Valitutti, con un repertorio che intreccia suggestioni folk e jazz. A seguire, dalle 19.15, Sergio Colicchio al pianoforte e Alessio Mancini al flauto propongono una selezione di celebri colonne sonore della storia del cinema.

La mostra Lanterne magiche e il nuovo volto del museo

Per tutto l’orario di apertura sarà possibile visitare gratuitamente la mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio De Paolis, curata da Alessandra Mauro, Roberto Koch con Suleima Autore e organizzata da Cinema con la collaborazione di Contrasto, in corso fino al 6 settembre. L’esposizione presenta per la prima volta al pubblico una selezione di oltre cento fotografie provenienti dalla collezione di Valerio De Paolis, offrendo un percorso che attraversa linguaggi, epoche e sguardi diversi sulla realtà.

Parallelamente, il museo si mostra al pubblico dopo gli interventi del progetto PNRR Caput Mundi, che hanno riguardato il restauro, il ripristino del sistema idrico e la riqualificazione illuminotecnica del Ninfeo, oltre alla riprogettazione complessiva dell’apparato comunicativo e grafico delle sale e delle affissioni lungo i viali di Villa Borghese. Una trasformazione che dialoga con la collezione permanente, ospitata al primo piano, dove le opere di Giorgio de Chirico convivono con i lavori di Gino Severini, Andy Warhol, Larry Rivers, Giacomo Manzù, Mimmo Rotella, Nicola Pucci, Pietro Consagra e Marion Greenstone.

La Sala del Ninfeo, al pianterreno, continua ad accogliere ogni anno una selezione di progetti espositivi, confermando la vocazione del museo come polo per l’arte contemporanea a Roma. L’iniziativa per il ventennale è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Informazioni e prenotazioni sono disponibili allo 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00) e sui siti ufficiali museocarlobilotti.it e sovraintendenzaroma.it.

Foto: Ufficio Stampa