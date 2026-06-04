Al MAXXI di Roma apre lo Spazio Ghella, nuova sala permanente dedicata alla fotografia contemporanea. Ad inaugurarla ‘Milan Unit 1994–2009’ di Ramak Fazel.

Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma apre ufficialmente lo Spazio Ghella, una nuova sala permanente interamente dedicata alla fotografia contemporanea. Il progetto, che nasce dalla consolidata collaborazione tra il museo e l’azienda Ghella, segna una tappa fondamentale per la valorizzazione della fotografia come linguaggio chiave per interpretare il nostro presente e costruire memoria per il futuro.

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Ad inaugurare questo nuovo ambiente è la mostra Milan Unit 1994-2009 di Ramak Fazel. Un immenso progetto fotografico e documentario che restituisce la storia di un’epoca attraverso una narrazione intima, viscerale e totalmente libera.

Milan Unit 1994–2009: un archivio vivo in divenire

Cuarata da Simona Antonacci con Maria Del Priori, la mostra raccoglie l’intera produzione realizzata da Fazel – artista nato in Iran nel 1965 e cresciuto negli Stati Uniti – negli anni trascorsi a Milano. Proprio nel cuore della scena del design e dell’architettura italiana. L’opera-archivio, acquisita dal MAXXI nel 2025, viene presentata per la prima volta al pubblico nella sua forma compiuta dopo un allestimento aperto durato due mesi. La sala al piano terra del museo si è trasformata ora in uno spazio di lavoro in divenire accessibile a tutti.

L’esposizione raccoglie negativi, diapositive, stampe, pubblicazioni, appunti e strumenti di lavoro. Un racconto dall’interno di una stagione cruciale per il design italiano e per il passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale.

Il concept dell’archivio: la scatola di scarpe e la critica agli album lineari

L’archivio di Ramak Fazel affonda le radici in un ricordo d’infanzia intimo e potente: la migrazione della sua famiglia dall’Iran agli Stati Uniti. L’artista lo racconta così: «Ricordavo del momento in cui la mia famiglia è trasmigrata dall’Iran agli Stati Uniti. Mio padre proveniva dall’India e mia madre è russa-turca, però cresciuta in Iran. Quando sono venuti, avevano con sé una scatola di scarpe di cartone con le fotografie di famiglia dentro. Le fotografie della famiglia di mio padre dall’India, le fotografie di mia madre… poche fotografie, ma erano sciolte in questa scatola. Non era un album, non aveva una legatura, non aveva un racconto lineare, erano sciolte».

«E io mi ricordo – continua – che con mia sorella prendevamo queste fotografie e le ricombinavamo, erano come un racconto per noi da costruire, libero. È stato molto formativo per me quell’oggetto, quella scatola. Mia madre diceva sempre che voleva un giorno metterle a posto, e io avevo sempre l’idea che le fotografie in una scatola di scarpe sono già a posto. Non hanno bisogno di essere legate in modo lineare con una narrativa in un album».

Dalla lettera d’amore all’incertezza del 2026: il viaggio americano

Accanto al nucleo milanese, l’installazione lascia emergere le riflessioni e le fratture interiori legate a un memorabile viaggio dell’artista attraverso gli Stati Uniti a metà degli anni Duemila. Un cammino on the road che ha impresso nella pellicola le contraddizioni e i mutamenti di una nazione. «Il viaggio negli Stati Uniti del 2006 – racconta – è iniziato come una lettera d’amore verso il mio Paese. Il luogo dove sono cresciuto, dove ho studiato e dove vivevo. Il 2006 era un’opportunità di ritornare agli Stati Uniti e prendere il polso del Paese. Il viaggio è iniziato con francobolli e la fotografia, e questi due elementi del viaggio si sono intrecciati».

«L’America che poi è emersa da questo viaggio è un’America che non conoscevo. – continua – E vent’anni fa, nel 2006, non potevo immaginarla. Penso si veda nelle fotografie come il viaggio si sia svolto, si sia declinato dall’inizio in Indiana alla fine in Michigan. Erano quattro mesi a cavallo dell’estate del 2006. Adesso, a distanza di vent’anni, mi chiedo cosa succederebbe oggi nel 2026 in un viaggio così. Che tipo di accoglienza potrei trovare oggi in America? Che tipo di ostacoli? Penso che sia una domanda che anche i visitatori possano porsi».

Una collaborazione virtuosa tra arte e impresa

La nascita dello Spazio Ghella consolida un rapporto di mecenatismo e collaborazione scientifica nati nel 2021 con il progetto Di roccia, fuochi e avventure sotterranee (esposto al MAXXI di Roma e poi nel 2022 al MAXXI L’Aquila), e proseguito con l’ingresso di Ghella tra i Corporate Member del Museo, la donazione di 48 opere fotografiche e la pubblicazione del cofanetto Nuove avventure sotterranee (2024).

Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, ha definito l’apertura della sala come «il frutto di un percorso lungimirante, che rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra impresa e istituzione culturale». Orgoglio condiviso anche da Enrico Ghella, Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda leader globale nelle grandi infrastrutture sotterranee, il quale ha ribadito come lo spazio sia nato «per dare alla fotografia lo spazio che merita: non come semplice documento, ma come modo di leggere il mondo e costruire memoria».

Foto: Ufficio Stampa