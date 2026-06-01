Tutte le mostre immersive in Italia da non perdere nel 2026.

Cosa cerchiamo davvero quando decidiamo di visitare una mostra oggi? La risposta è cambiata radicalmente. Non ci basta più osservare un’opera d’arte protetta da un vetro o camminare in silenzio tra i corridoi di un museo. Vogliamo farci avvolgere, emozionare, vogliamo che i suoni, le luci e le immagini ci portino dentro la storia.

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Il successo travolgente delle mostre immersive in Italia risiede proprio in questo cortocircuito sensoriale: l’uso di tecnologie d’avanguardia – proiezioni 3D, realtà virtuale, intelligenza artificiale e colonne sonore cinematografiche – trasforma lo spettatore da semplice osservatore a protagonista assoluto dell’evento.

Che si tratti di camminare tra i giganti della preistoria, di perdersi nella mente tormentata di una pittrice leggendaria o di farsi travolgere da installazioni di luce contemporanea, l’Italia si conferma nel 2026 un immenso laboratorio di intrattenimento digitale. Se stai cercando un’esperienza fuori dagli schemi per il fine settimana, ecco le tre mostre immersive più spettacolari e attese del momento da Nord a Sud.

Frida Kahlo | A Revolutionary Life

30 maggio all’11 ottobre 2026 – Teatro Ristori Verona

Verona accoglie dal 30 maggio all’11 ottobre 2026 Frida Kahlo | A Revolutionary Life, grande opera immersiva dedicata all’artista messicana al Teatro Ristori. Firmato da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti, il progetto trasforma lo spazio in un viaggio totale tra immagini, suoni e parole ispirati alla vita e all’immaginario di Frida Kahlo.

Prodotta da CREA srl Impresa Sociale, società strumentale di Fondazione Cariverona, l’esperienza propone tredici tappe come i mesi del calendario lunare delle civiltà matriarcali. Il pubblico è guidato in una dimensione onirica in cui si intrecciano folklore, emozione e politica, restituendo la potenza creativa di un’icona del Novecento.

L’esperienza immersiva è ospitata al Teatro Ristori, in via Teatro Ristori 7 a Verona. L’esposizione è visitabile dal 30 maggio all’11 ottobre 2026 con i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.15), da venerdì a domenica dalle 14.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.15).

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale FridaKahloVerona.com e presso la biglietteria del Teatro Ristori.

credito fotografico: Teatro Ristori

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Jurassic World: The Experience a MilanoSesto

dal 27 giugno – viale Italia 576 a Sesto San Giovanni

Jurassic World: The Experience arriva a MilanoSesto dal 27 giugno 2026, unica tappa italiana dell’immersive experience ufficiale dedicata alla saga di Jurassic World. L’area ex industriale alle porte di Milano si trasformerà nella leggendaria Isla Nublar, accogliendo il pubblico in un viaggio tra dinosauri a grandezza naturale, tecnologia d’avanguardia e scenografie ispirate ai film.

Ospitata a MilanoSesto, in viale Italia 576 a Sesto San Giovanni, l’esperienza promette di riportare grandi e piccoli nel mondo nato oltre trent’anni fa con il rivoluzionario Jurassic Park di Steven Spielberg, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Dopo aver conquistato città come Madrid e Londra, l’evento si prepara ora a sorprendere il pubblico italiano con un format pensato per tutte le età.

L’apertura al pubblico è fissata per il 27 giugno 2026, con un calendario che prevede l’accesso mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00) e venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00). I biglietti saranno disponibili dal 3 giugno 2026 sul sito ufficiale JurassicWorldExperience.it e su Ticketone.

Per i weekdays (mercoledì, giovedì e venerdì fino allo slot delle 12:30) il biglietto intero è fissato a 23,00 euro più prevendita, mentre l’ingresso VIP costa 31,00 euro più prevendita. Nel weekend e nei giorni festivi (venerdì dal primo pomeriggio, sabato e domenica) il biglietto intero è di 30,00 euro più prevendita e l’ingresso VIP di 38,00 euro più prevendita.

Pacchetti per famiglie

Particolare attenzione è riservata alle famiglie, con pacchetti speciali per gruppi da 2 a 4 persone (almeno un adulto e un bambino tra i 3 e i 13 anni). Nei giorni feriali il pacchetto prevede un ingresso a 18,00 euro più prevendita e un VIP a 26,00 euro più prevendita, mentre nel fine settimana e nei festivi il biglietto famiglia è di 25,00 euro più prevendita e il VIP di 34,00 euro più prevendita. Sono inoltre previste riduzioni per under 17, studenti, persone con disabilità e gru

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INFERNO – Esperienza immersiva nella Divina Commedia di Dante

fino al 15 novembre – Piazza di Santo Stefano 5, Firenze

Dal 15 maggio 2026 la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze si trasforma in un viaggio sensoriale nell’aldilà dantesco con INFERNO – Esperienza immersiva nella Divina Commedia di Dante. Un progetto che unisce arte digitale, narrazione immersiva e tecnologie visive avanzate per accompagnare il pubblico attraverso i cerchi dell’Inferno, nel cuore della città che diede i natali a Dante Alighieri.

Allestita a pochi passi da Ponte Vecchio, la mostra trasforma la chiesa di Santo Stefano al Ponte in un portale tra letteratura e immaginazione digitale. Proiezioni monumentali, ambientazioni spettacolari e installazioni interattive permettono ai visitatori di seguire Dante e Virgilio in un percorso multisensoriale, pensato tanto per gli appassionati del poema quanto per chi lo scopre per la prima volta.

INFERNO è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo accesso alle 18:00) alla Cattedrale dell’Immagine, in Piazza di Santo Stefano 5, nel centro storico fiorentino. I biglietti sono acquistabili in biglietteria e online tramite Vivaticket, con diverse formule di ingresso: intero, VIP, ridotto, famiglia, gruppi e scuole, sia in versione standard sia VIP che include l’esperienza VR.

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