Dal 6 all’11 giugno 2026 la Fondazione Torino Musei propone talk, documentari, conferenze e un dopolavoro in giardino tra GAM e Palazzo Madama, tra archivi, numismatica e botanica.

Dal 5 all’11 giugno 2026 la Fondazione Torino Musei anima il calendario culturale di Torino con una serie di appuntamenti che intrecciano arte, storia, scienza e natura. Dalla riflessione sui depositi museali alla storia della navigazione astronomica, fino alla digitalizzazione di un grande medagliere e a un dopolavoro dedicato al giardinaggio, il pubblico viene invitato a esplorare il patrimonio civico da prospettive inedite.

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Gli incontri si svolgono tra la GAM e Palazzo Madama, con formule accessibili e spesso a ingresso libero, pensate per coinvolgere tanto gli specialisti quanto i curiosi. Un modo per raccontare il lavoro quotidiano dietro le quinte dei musei e l’impatto delle nuove tecnologie sulla conoscenza delle collezioni.

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Archivissima 2026: talk e documentario alla GAM

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 10:30, la Fondazione Torino Musei partecipa ad Archivissima 2026 con un doppio appuntamento alla GAM. In Sala incontri è in programma il talk Depositi di meraviglia, che vede dialogare Chiara Bertola e Adrien Gardère, moderati da Maria Chiara Guerra. Al centro, il tema dei depositi museali e in particolare il Deposito Vivente allestito al secondo piano della GAM di Torino, esempio di come gli spazi di conservazione possano trasformarsi in luoghi di narrazione e apertura al pubblico.

A seguire viene presentato il documentario Più forte delle bombe, realizzato a partire da una ricerca sul Fondo Danni di Guerra dell’Archivio Fotografico della Fondazione. Le immagini e i materiali d’archivio diventano strumento per rileggere le ferite del passato e il lavoro di tutela del patrimonio artistico durante e dopo i conflitti. L’appuntamento si tiene alla GAM con ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Palazzo Madama tra stelle, monete e giardini

Lunedì 8 giugno il programma si sposta a Palazzo Madama con due momenti distinti. La mattina, alle ore 10, la conferenza Dalle traversate oceaniche allo spazio: storia della navigazione astronomica in Europa e in Piemonte ripercorre il ruolo delle stelle nell’orientamento dei naviganti sin dall’antichità. Massimo Alfano (Museo Navale di Carmagnola), Giuseppe Massone, Paolo Giacobbe e Alessandro Spagna (Osservatorio Astrofisico di Torino) illustrano il passaggio dalla navigazione costiera a quella oceanica, l’evoluzione degli strumenti e dei metodi di misura, fino alle tecniche dei popoli polinesiani e ai moderni cataloghi stellari utilizzati dalle navicelle spaziali. Ingresso libero.

Nel pomeriggio, alle ore 17, sempre a Palazzo Madama, spazio al progetto Il tempo coniato. Il Medagliere di Palazzo Madama nell’era digitale. Il Medagliere del Museo Civico d’Arte Antica conserva una delle più importanti collezioni numismatiche pubbliche italiane, con oltre 26.500 pezzi che spaziano da Seleucia alla Grecia e Magna Grecia, da Roma e Bisanzio a esemplari longobardi e ostrogoti, medievali e moderni, fino alle emissioni sabaude e alle zecche italiane ed estere, comprese quelle pontificie.

Avviato nel 2017, il progetto di riordino, studio e digitalizzazione punta a rendere questo patrimonio più accessibile a studiosi e pubblico. Grazie anche al contributo dell’associazione Amici della Fondazione Torino Musei, sono previsti il completamento dell’inventario, la creazione di un database digitale e la digitalizzazione fotografica in alta definizione di migliaia di esemplari. Ad oggi sono già state censite e fotografate circa 6.000 monete appartenenti a 20 zecche piemontesi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e mira a valorizzare una collezione di grande rilevanza storica e scientifica, anche tramite attività di ricerca, pubblicazioni e collaborazioni con università e specialisti. Ingresso libero.

Dopolavoro in giardino: botanica, ricette e cosmesi

Mercoledì 10 giugno, dalle ore 18:30 alle 20, Palazzo Madama propone Dopolavoro in giardino: chiacchiere di giardinaggio. Il giardino in tavola e nella cosmesi con Edoardo Santoro. L’incontro è pensato come un momento informale tra racconti di piante e giardini, storie botaniche e di botanici, ricette con le erbe per la cucina e i profumi. Dopo una giornata di lavoro, le chiacchiere in giardino diventano occasione per rilassarsi e alimentare la propria passione per la natura.

Si parla di coltivazione e uso delle piante nelle proprie ricette, con indicazioni sulle specie più adatte e più facili da curare. Una guida con brevi riflessioni sulla cura del verde, utile sia per chi dispone di un giardino sia per chi coltiva un balcone urbano. I costi prevedono 5 € per l’ingresso al giardino (gratuito per i possessori di abbonamento musei) più 5 € per ogni incontro. Prenotazione consigliata tramite i contatti indicati da Fondazione Torino Musei.

Foto: Ufficio Stampa