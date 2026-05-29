Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di giugno 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

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Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

Galleria Nazionale Arte Modena e Contemporanea

Pablo Atchugarry. Scolpire la Luce

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – fino al 21 giugno

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Dal 19 maggio al 21 giugno 2026 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedica a Pablo Atchugarry la mostra Pablo Atchugarry. Scolpire la Luce, a cura di Gabriele Simongini. Un ritorno atteso a Roma, dieci anni dopo l’esposizione ai Mercati di Traiano e cinque anni dopo la grande retrospettiva a Palazzo Reale di Milano, per uno scultore che ha fatto del marmo un linguaggio spirituale e contemporaneo.

Uruguaiano di nascita e italiano d’adozione, Atchugarry è maestro della scultura “per forza di levare” e lavora personalmente il marmo, in particolare lo statuario di Carrara. Le sue forme verticali, metamorfiche e aerodinamiche, evocano alberi, colonne, fiamme, corpi e architetture, guidando lo sguardo verso l’alto e trasformando la materia in un’esperienza contemplativa e rigenerante.

Mostra Atchugarry, Sala 6, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) – Photo by Daniele Cortese

Museo Etrusco di Villa Giulia

Archetipi, mitologia dell’anima

di Margherita Lipińska

Museo Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9 – fino al 28 giugno

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Nelle sale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, è in corso la mostra personale di Margherita Lipińska “Archetipi, mitologia dell’anima”, un percorso che resterà aperto al pubblico fino al 28 giugno 2026. Il progetto mette in dialogo la ricerca dell’artista polacca con la cornice millenaria della civiltà etrusca, trasformando la visita in un viaggio tra mito, psicoanalisi e memoria collettiva.

L’esposizione è costruita come un itinerario visivo e interiore tra dodici figure archetipiche, dove il volto umano diventa superficie simbolica e specchio dell’anima. A guidare il pubblico è l’intreccio tra pittura, testi letterari e allestimento museale, pensato per armonizzarsi con i capolavori permanenti della collezione.

Maga Medusa, dipinto acrilico sul velluto

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I bambini di Gaza a Palazzo Merulana

How Kids Roll

Palazzo Merulana, Via Merulana 121, Roma – fino al al 28 giugno 2026

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A Roma, dal 14 maggio al 28 giugno 2026, Palazzo Merulana ospita How Kids Roll, un progetto espositivo che mette al centro l’infanzia nei contesti di guerra, con un focus sui bambini di Gaza. Un percorso immersivo che usa immagini, parole e suoni per interrogare il presente attraverso lo sguardo dei più piccoli.

La mostra, con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, di UNICEF Italia e Save the Children, si presenta come uno spazio di ascolto e mediazione culturale. Qui il visitatore è invitato a confrontarsi con la quotidianità, l’immaginario e il futuro di chi cresce sotto assedio.

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Gli angeli dei Musei Capitolini

ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo

Musei Capitolini, Sale Terrene del Palazzo dei Conservatori – fino al 1° novembre 2026

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Figure sospese tra umano e divino, i messaggeri celesti tornano protagonisti a Roma con la mostra ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, ospitata nelle sale terrene di Musei Capitolini a Palazzo dei Conservatori dal 13 maggio al 1° novembre 2026. Un percorso espositivo che intreccia arte e spiritualità, dedicato alla memoria di Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa.

Curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, l’esposizione è promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Guercino, San Matteo e l’Angelo – Olio su tela, inv. PC 55 – Pinacoteca Capitolina, Roma

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Al MAXXI tutta l’ironia italiana

Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi

MAXXI – fino al 20 settembre 2026

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Dal 2 aprile al 20 settembre il MAXXI ospita Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi, una grande mostra che racconta oltre ottant’anni di arte contemporanea attraverso ironia, grottesco e cultura pop. Con più di 130 artisti e 300 opere, il percorso mette in dialogo nomi come Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Tomaso Binga e Roberto Cuoghi, trasformando il tragicomico in una chiave di lettura dell’identità italiana.

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La grande mostra di Hokusai

HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese

Palazzo Bonaparte – fino al 29 giugno 2026

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Tra le mostre da vedere a Roma questa primavera c’è anche Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese, ospitata a Palazzo Bonaparte fino al 29 giugno 2026. L’esposizione raccoglie oltre 200 opere di Katsushika Hokusai, tra cui vedute del Monte Fuji, cascate, manga e una delle prime tirature della celebre Grande Onda. Un percorso immersivo che unisce stampe, kimono, armature e oggetti tradizionali giapponesi, perfetto per chi vuole avvicinarsi all’universo dell’artista che ha influenzato anche Monet e Van Gogh.

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Mario Schifano a Palazzo delle Esposizioni

Mario Schifano

Palazzo delle Esposizioni – fino al 12 luglio 2026

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Dal 17 marzo al 12 luglio 2026 Palazzo Esposizioni Roma dedica una grande retrospettiva a Mario Schifano, tra le figure più significative e popolari dell’arte italiana del secondo Novecento. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, è curata da Daniela Lancioni.

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Robert Doisneau al Museo del Genio

Robert Doisneau

Museo del Genio – fino al 19 luglio 2026

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Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo.

La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali.

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Arte contemporanea

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026

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Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

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Flowers al Chiostro del Bramante

Flowers. Meravigliosa Natura

Chiostro del Bramante – fino al 6 settembre 2026

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Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 DART – Chiostro del Bramante ospita Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo avviato con Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale. In questo secondo appuntamento il focus si allarga: dal singolo fiore si passa alla natura nella sua totalità, intesa come universo organico, mutevole e interconnesso in cui specie vegetali e animali, elementi marini e diversi ecosistemi convivono in equilibrio dinamico.

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Le esposizioni fotografiche

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese – fino al 6 settembre 2026

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La mostra porta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori provenienti dalla raccolta del produttore e distributore cinematografico Valerio De Paolis. Da qui anche il titolo, che richiama uno dei primi dispositivi di narrazione per immagini, antenato di fotografia e cinema.

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Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock