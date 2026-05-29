Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di giugno 2026.
Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Giugno 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.
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Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.
Le mostre da vedere a Milano a giugno 2026
Fabbrica del Vapore
MARIO CONVERTINO / Progettista dell’immaginario
Atelier ex Cisterne, Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, 4 – fino al 14 giugno 2026
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Una Milano creativa, sperimentale e internazionale fa da cornice alla mostra MARIO CONVERTINO / Progettista dell’immaginario, allestita negli spazi dell’Atelier Ex Cisterne della Fabbrica del Vapore e aperta dal 15 maggio 2026 al14 giugno. L’esposizione celebra la figura del designer e grafico Mario Convertino nel trentesimo anniversario della sua scomparsa, restituendo al presente un pezzo fondamentale della cultura visiva italiana.
La mostra inaugura sabato 16 maggio alle ore 18.00 e si inserisce nel programma della terza edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, in calendario dall’11 al 14 giugno sempre alla Fabbrica del Vapore. L’ingresso agli eventi del festival e all’esposizione è gratuito, confermando la vocazione di Re Nudo come spazio aperto alla cultura alternativa e alla sperimentazione.
Andy Warhol al Refettorio delle Stelline
Andy Warhol. Passaggio in Italia 1975-1987
Refettorio delle Stelline – Corso Magenta 20 Milano
fino al 20 giugno 2026
La Galleria Crédit Agricole – Refettorio delle Stelline di Milano presenta una mostra documentaria che mette in scena il rapporto tra Andy Warhol e l’Italia. Un racconto inedito che porta il visitatore su un territorio inesplorato, un percorso tra i lavori commissionati dai galleristi Alexander Iolas, Lucio Amelio e Luciano Anselmino, materiali d’archivio e fotografie. A fare da cornice a questo memoir per immagini anche una selezione dalle Collezioni Crédit Agricole Italia, scelta per contiguità cronologica e come omaggio al Belpaese.
Ingresso libero. Qui tutte le info.
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Le mostre di Palazzo Reale a Milano: Metafisica/Metafisiche, I Macchiaioli e Anselm Kiefer
Metafisica/Metafisiche
Sedi varie – fino al 21 giugno
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Sistema articolato di esposizioni e interventi, coinvolge Palazzo Reale, Museo del Novecento, Gallerie d’Italia e Grande Brera – Palazzo Citterio, mettendo in dialogo i maestri storici della Metafisica con artisti del XX e XXI secolo. Il progetto, curato da Vincenzo Trione e promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano, rientra nel programma culturale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e restituisce al movimento una dimensione viva, generativa, sorprendentemente attuale.
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I Macchiaioli
Palazzo Reale – fino al 14 giugno
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L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese.
UPDATE: Prorogata l’apertura della mostra “I Macchiaioli”, in corso a Palazzo Reale di Milano, fino a domenica 5 luglio 2026.
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Anselm Kiefer. Le Alchimiste
Palazzo Reale – fino al 27 settembre
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Dal 7 febbraio al 27 settembre 2026 Palazzo Reale di Milano propone la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer. Nella Sala delle Cariatidi, 42 grandi teleri rendono omaggio alle donne dell’alchimia, figure chiave ma spesso dimenticate nella nascita della scienza moderna. Un progetto site-specific che intreccia memoria, sapere femminile e rinascita, dialogando con la storia ferita dello spazio espositivo.
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Al Mudec: neve e non solo
Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)
Mudec – fino al 28 giugno
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Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.
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Il senso della neve
Mudec – fino al 28 giugno
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La mostra, curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, propone oltre 150 opere e oggetti che raccontare stori. E attraversano la scienza, l’arte, la cultura, la storia con la loro eterogeneità. Il percorso attraversa scienza, arte e cultura, dalla struttura dei cristalli di neve all’immaginario europeo e giapponese, fino alle riflessioni su cambiamento climatico e overtourism montano.
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100 fotografie per ereditare il mondo
Mudec – fino al 28 giugno
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Denis Curti in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti cura la nuova esposizione che attraversa due secoli di storia della fotografia attraverso immagini rappresentative. E mette in dialogo epoche e sensibilità diverse per interrogare il presente.
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PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea
THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER
PAC Milano – fino al 7 giugno
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Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC insieme a Silvana Editoriale, la mostra è curata da Diego Sileo e rappresenta la prima grande monografica europea dedicata all’artista australiano, segnando il ritorno in Italia dopo la partecipazione alla 59ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dove aveva rappresentato l’Australia con il progetto DESASTRES. L’intero impianto espositivo nasce attorno al rumore inteso non come disturbo ma come forma di organizzazione alternativa del linguaggio.
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Palazzo Morando
The Gentleman – Stile e gioielli al maschile
Palazzo Morando – fino al 27 settembre
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Attraverso gioielli originali, abiti, documenti e materiali d’archivio, The Gentleman costruisce una narrazione trasversale sul significato simbolico dell’ornamento maschile. Un dialogo continuo tra abito e ornamento che attraversa oltre due secoli di storia, dal XVIII secolo ai giorni nostri, restituendo dignità culturale a un ambito spesso rimasto ai margini del racconto sulla moda.
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Installazioni
Mona Hatoum. Over, under and in between
Fondazione Prada – fino al 9 novembre
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Hatoum reagisce in modo diretto all’architettura della Cisterna trasformandola in un’esperienza fisica. Una ragnatela, una mappa e una griglia diventano così strumenti per esplorare temi come precarietà, pericolo e vulnerabilità, mettendo il corpo del visitatore al centro del percorso.
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Altre proposte in città: gallerie e hotel
Dancing Lights
nhow Milano – fino al 21 luglio
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La mostra trasforma l’hotel di via Tortona 35 in un organismo pulsante di luce, ritmo e visioni contemporanee. Curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, l’esposizione si inserisce nel ciclo di vernissage che caratterizza l’identità dell’hotel, confermandolo come uno degli spazi più dinamici del Tortona Design District.
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Immagini Shutterstock / Uffici Stampa