Mostre a Genova a giugno 2026: cosa vedere tra Palazzo Ducale e i Musei di Nervi.

Genova a giugno si spoglia della sua proverbiale riservatezza per rivelare un palinsesto artistico d’eccellenza, trasformando i suoi palazzi nobiliari in una galleria a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo. Prima che la calura estiva sposti l’attenzione verso le riviere, la Superba invita a un viaggio tra le visioni rivoluzionarie del Futurismo a Palazzo della Meridiana e l’incanto senza tempo del barcco di Van Dyck a Palazzo Ducale. È il momento perfetto per perdersi tra i caruggi del centro storico e i parchi fioriti di Nervi, scoprendo come le avanguardie internazionali dialoghino con l’anima verticale della città.

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Palazzo Ducale fra Van Dyck e Mimmo Rotella

Van Dyck l’Europeo

fino al 19 Luglio 2026 – Palazzo Ducale, Appartamento e Cappella del Doge

Info sul sito.

Nelle sale dell’Appartamento e della Cappella del Doge di Palazzo Ducale prende forma la mostra Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, un percorso che ripercorre la parabola del maestro fiammingo tra Fiandre, Italia e Inghilterra.

Con circa sessanta opere articolate in dieci sezioni tematiche, l’esposizione riunisce prestiti eccezionali dai principali musei europei, tra cui Louvre, Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, National Gallery di Londra e Kunsthistorisches di Vienna, oltre che da istituzioni italiane come la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca di Brera e i Musei Reali di Torino. Le prevendite sono disponibili da sabato 20 dicembre sul sito ufficiale del Palazzo Ducale.

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Mimmo Rotella 1945 – 2005

fino al 13 Settembre 2026, ore 11:00 – Palazzo Ducale, Sottoporticato

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A vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, Palazzo Ducale dedica al maestro del décollage una grande retrospettiva che ripercorre sessant’anni di ricerca artistica. La mostra MIMMO ROTELLA. 1945–2005, a cura di Alberto Fiz, è aperta al pubblico dal 24 aprile – 13 settembre 2026 negli spazi del Sottoporticato e riunisce oltre cento opere provenienti da musei, fondazioni e collezioni pubbliche e private.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella e prodotta da MetaMorfosi Eventi, restituisce la complessità e l’attualità di un linguaggio che ha segnato in profondità il rapporto tra arte, immagine e società contemporanea. Il percorso si apre con tre opere su carta giovanili del 1945 e si chiude con Dance Dream del 2005, dedicata al cinema, offrendo uno sguardo continuo sull’evoluzione dell’artista dal secondo dopoguerra agli anni Duemila.

Mimmo Rotella Autoritratto con Asya , 1992 – 1999 s ovrapittura su lamiera 100,7×75 cm Courtesy Fondazione Mimmo Rotella

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Musei di Genova

I quattro tesori e l’arte della calligrafia

fino all’11 novembre – Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

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Il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone invita all’inaugurazione della mostra I quattro tesori e l’arte della calligrafia, curata da Celso. Istituto di Studi Orientali. Dipartimento Studi Asiatici.

Si articola nello spazio museale attraverso opere tematiche del Museo E. Chiossone accuratamente selezionate su questa tematica, unitamente a opere di proprietà dell’Istituto CELSO e a un nucleo di sigilli provenienti dal Museo del Sigillo di La Spezia. Il percorso trasporta i visitatori indietro nel tempo, dalla nascita della scrittura al linguaggio dei simboli, ricreando un’atmosfera che affonda le radici nell’estetica cinese e giapponese. Un viaggio dedicato alla scoperta della “più nobile tra le nobili arti” della tradizione classica: la calligrafia e i Quattro Tesori; pennello, carta, inchiostro e pietra, dove, da un segno grafico, scaturisce uno stadio filosofico e meditativo.

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Frammenti ricomposti. Alberi e visioni tra pittura e fotografia

fino al 31 maggio – Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

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Cosa resta di un albero quando lo sguardo si avvicina fino a dissolverne i contorni? È a questa domanda che rispondono, attraverso le loro opere, Viviana Baroni e Gianalberto Righetti. Pur appartenendo a generazioni e percorsi formativi differenti, i due artisti sviluppano una ricerca parallela che li conduce a confrontarsi con soggetti affini, interpretati mediante tecniche e linguaggi distinti. Le opere dei due autori, poste in dialogo, risuonano tra loro, generando un confronto visivo in cui l’albero si trasfigura: da elemento naturale a simbolo percettivo, da presenza familiare a entità astratta. Ne emerge un invito a osservare e percepire la natura attraverso uno sguardo rinnovato e vivo.

Futurismo. A Palazzo della Meridiana

fino al 12 luglio – Palazzo della Meridiana

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Dal 19 marzo al 12 luglio 2026, Palazzo della Meridiana ospita una retrospettiva che celebra la natura dirompente del Futurismo. La mostra, curata da Simona Bartolena, si concentra sulla seconda stagione del movimento marinettiano, esplorandone la poliedricità attraverso discipline diverse. Un focus inedito è dedicato alla diffusione delle istanze futuriste in Liguria, ricostruendo l’evoluzione del gruppo sul territorio. Grazie a prestiti d’eccezione dalla GAM di Nervi, dalla Wolfsoniana e dal Museo Campari, il percorso espositivo svela opere raramente esposte. Offre dunque una prospettiva critica che va oltre il racconto tradizionale, arricchita dai contributi scientifici di Matteo Fochessati.