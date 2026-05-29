Dal 29 maggio al 6 settembre 2026 Triennale Milano dedica a Francesco Clemente la grande retrospettiva ‘In Between’, un viaggio in oltre cinque decenni di pittura tra identità, spiritualità e metamorfosi.

Dal 29 maggio al 6 settembre 2026 Triennale Milano presenta la mostra Francesco Clemente: In Between, ampia retrospettiva dedicata alla ricerca pittorica di Francesco Clemente dagli anni Settanta a oggi. Curata da Francesca Pietropaolo con Robert Storr e realizzata in partnership con Vito Schnabel Gallery, l’esposizione riunisce circa settanta opere, molte delle quali raramente esposte o inedite in Italia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Si tratta della prima grande mostra pubblica dedicata all’artista a Milano, oltre che della sua prima retrospettiva italiana dopo quella del 2009 al Museo Madre di Napoli. Un percorso che mette al centro la dimensione dell’essere in-between, tra mondi e identità, come filo rosso di una pratica che attraversa culture, tecniche e immaginari diversi.

LEGGI ANCHE: Mostre giugno 2026 a Milano: la guida aggiornata

L’arte dell’in-between e la metamorfosi del sé

Il progetto espositivo, organizzato in stretta collaborazione con l’artista, segue un andamento liberamente cronologico e invita a un’immersione nell’universo creativo di Clemente. Il senso di metamorfosi anima la sua immaginazione come una fonte inesauribile di immagini e simboli, in un continuo fluttuare tra mondo interiore ed esteriore, tra sensuale e spirituale, tra concettuale e percettivo.

L’autoritratto attraversa l’intero percorso come dispositivo di trasformazione: da Autoritratto con oro (1979) a Self-Portrait with Bird (1980) e Self-Portrait (1982), fino a lavori come Birthday Self-Portrait (2001), Taoist Self-Portrait (2005), Father (2006), Self-Portrait as St. John (2011) e l’evanescente After a Poem (2024). Il corpo, la sessualità, la spiritualità e il mito emergono in molteplici variazioni, spingendo la pittura verso territori sempre nuovi.

LEGGI ANCHE: Anish Kapoor apre Palazzo Manfrin alla Biennale 2026: cinquant’anni di visioni monumentali tra architettura, vuoto e materia

Tra India, New York e ritratti: cinque decenni di pittura

Artista cosmopolita e sperimentatore, Clemente attraversa tradizioni pittoriche e stilistiche occidentali e orientali, toccando misticismi diversi: dall’Occidente cristiano, ermetico e cabalistico all’Induismo, al Sufismo, al Buddismo Zen, fino ai rituali afro-brasiliani legati al sincretismo e all’animismo. Le sue immagini esplorano identità e condizione umana, illuminando le connessioni tra passato, presente e futuro.

L’incontro con la cultura indiana, a partire dal 1973, è esemplificato da opere storiche come Two Painters (1980), Francesco Clemente Pinxit (1981) e dalla serie Devigarh (2017). Il trasferimento a New York nel 1981 segna un altro snodo fondamentale, testimoniato da lavori come Porta Coeli (1983) e dalle collaborazioni con artisti e poeti, tra cui Saxophone (1984), realizzato con Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol, e il libro d’artista Images from Mind and Space (1983) con Allen Ginsberg.

Per la prima volta dal 1982 tornano riuniti i tre dipinti My House, My Parents e My Journey, presentati allora nella storica mostra Zeitgeist al Martin-Gropius-Bau di Berlino. L’arte del ritratto è rappresentata da acquerelli degli anni 1982-87 dedicati a Warhol, Basquiat, Morton Feldman e Ginsberg, dal disegno di Ettore Sottsass (1997) e dal ritratto della moglie Alba, musa dell’artista, fino al recente Portrait of Zoë Kravitz, Saint Laurent Summer 25, Commissioned by Anthony Vaccarello (2025).

Nuovi lavori, catalogo e progetto teatrale

La mostra include opere che riflettono anche gli sconvolgimenti del presente, come 5-14-2020 (2020), realizzato durante la pandemia da Covid-19. Tra i lavori più recenti, Winter Flowers in Spring II (2025) riafferma la convinzione che, anche nell’inverno del mondo e della vita, possa sempre affiorare una forma di bellezza.

Francesco Clemente

In Between

A cura di: Francesca Pietropaolo con Robert Storr

29 maggio – 6 settembre 2026

In partnership con: Vito Schnabel Gallery, New York e St. Moritz

Triennale Milano – viale Alemagna 6

20121 Milano

Foto: Ufficio Stampa