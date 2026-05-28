Dal 9 giugno al 4 settembre 2026 l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospita ‘Paolo Conte. Original’, prima mostra francese dedicata ai disegni e alle pitture del celebre cantautore.

Dal 9 giugno al 4 settembre 2026 l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi ospita PAOLO CONTE. Original, prima tappa francese di una mostra che svela il volto più intimo e meno noto del grande cantautore: quello di pittore e disegnatore.

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Definito dallo stesso Paolo Conte come uno dei suoi due vizi capitali, il disegno precede persino la musica nella sua biografia creativa e diventa il filo conduttore di un percorso espositivo che attraversa quasi settant’anni di ricerca visiva.

Paolo Conte Squirrel, Uomo-Circo, 1974 Archivio Paolo Conte, Asti

Oltre 60 opere tra disegno, pittura e jazz

Nata da un’iniziativa della Fondazione Asti Musei, che ha dedicato in precedenza una grande esposizione a Palazzo Mazzetti, la mostra presenta per la prima volta a Parigi oltre 60 opere su carta realizzate tra il 1957 e il 2023, con tecniche diverse. Un corpus che conferma la centralità dell’immagine nella poetica dell’artista, da sempre elegante, malinconica, jazzata e ironica.

I lavori, per anni custoditi in una dimensione del tutto privata, conducono il visitatore al cuore del suo universo creativo, dove segno grafico, parola e musica condividono lo stesso immaginario. Tra le opere in evidenza spicca Higginbotham (1957), tempera e inchiostro dedicata a uno dei protagonisti del trombone jazz, che testimonia la precoce fascinazione di Conte per le atmosfere musicali afroamericane.

Un nucleo importante del percorso è rappresentato dalle tavole tratte da Razmataz, progetto monumentale ideato, scritto e musicato dall’artista e composto da oltre 1800 disegni. In queste immagini, dedicate a una Parigi vitale e vibrante degli anni Venti, la misteriosa scomparsa di una ballerina diventa pretesto narrativo per raccontare l’arrivo del jazz in Europa e una nuova sensibilità artistica.

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Paolo Conte Supercharleston al piano, da “Razmataz”, 1996 Archivio Paolo Conte, Asti

Un allestimento come specchio della sua poetica

Completa il percorso una serie di opere astratte su cartoncino nero, dove linee e colori si organizzano in un dialogo sottile con musica, letteratura e arti visive. L’allestimento segue un itinerario accurato e sorprendente, pensato come riflesso dell’universo poetico di Conte e guidato dal suo sguardo autentico e inconfondibile.

Come sottolinea il Maestro, la mostra lascia al pubblico «la possibilità di immaginare con libertà massima», invitando ciascuno a entrare nelle sue immagini senza filtri, ritrovando suggestioni e rimandi alla sua produzione musicale ma anche scoprendo una dimensione autonoma, rigorosamente originale.

Paolo Conte. Original è promossa e organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura a Parigi e da Arthemisia, in collaborazione con Fondazione Egle e Paolo Conte e REA Edizioni Musicali. Il progetto nasce da un’idea della Fondazione Asti Musei, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ed è curato da Manuela Furnari, saggista e autrice di alcuni tra i più importanti testi critici dedicati all’opera dell’artista.

Paolo Conte Foto di Cesare Cicardini

La mostra rappresenta così un’occasione rara per scoprire la dimensione visiva, più nascosta ma profondamente significativa, di uno dei protagonisti assoluti della cultura contemporanea, capace di trasformare in immagini la stessa tensione narrativa e musicale che attraversa le sue canzoni.

Foto: Ufficio Stampa