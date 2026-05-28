Al Castello Conti Guidi di Poppi, la mostra ‘L’abito fa il monaco’ racconta porporati, suore, frati e preti nel cinema e nella fiction italiani, dentro il programma 2026 del Festival della Fotografia Italiana.

Nel cuore del Casentino, il Festival della Fotografia Italiana dedica un focus inedito al modo in cui il cinema e la serialità televisiva hanno raccontato la figura del religioso. Dal 12 giugno al 6 settembre 2026, il Castello Conti Guidi di Poppi ospita la mostra L’abito fa il monaco. Porporati e preti, suore e frati nel cinema e nella fiction italiani degli ultimi decenni, a cura di Antonio Maraldi, inserita nel programma del Festival dedicato al tema Riti e Visioni. Tra spirituale e materiale.

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Se il Festival diffuso tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia esplora il confine tra sacro e profano attraverso la grande mostra centrale Corpo a Corpo. Visioni a confronto sul sacro, l’esposizione al Castello concentra lo sguardo su un immaginario familiare a generazioni di spettatori: quello di papi mancati, suore, frati e preti di provincia che il grande e il piccolo schermo hanno trasformato in icone popolari.

Philippe Antonello – Habemus Papam di Nanni Moretti (2011) Michel Piccoli (il cardinale Melville eletto papa) con figuranti

Religiosi in scena tra dramma, commedia e cultura pop

La mostra L’abito fa il monaco riunisce immagini di scena, ritratti e fotografie di set per raccontare come il religioso, nel cinema e nella fiction italiani degli ultimi decenni, sia diventato un vero e proprio personaggio culturale oltre che spirituale. L’abito si fa segno, codice visivo immediatamente riconoscibile, capace di evocare insieme fede, potere, ironia e conflitto, oscillando tra solennità e paradosso.

Il percorso espositivo mette in fila cardinali e parroci di provincia, suore carismatiche e frati popolari, figure inventate per il piccolo schermo e personaggi ispirati alla realtà. Attraverso le fotografie, il visitatore può leggere come il costume, il gesto e l’inquadratura contribuiscano a costruire archetipi: dal religioso guida morale alla figura comica, dal mediatore di comunità al simbolo di un’istituzione in crisi.

Angelo R. Turetta Il nome della rosa di Giacomo Battiato (2019 / tv) Michael Emerson (abate Abbone da Fossanova), Benjamin Stender (Bencio da Uppsala), John Turturro (Guglielmo da Baskerville) e Richard Sammel (Malachia da Hildesheim)

In coerenza con il tema generale del Festival, dedicato alla spiritualità contemporanea, l’esposizione al Castello Conti Guidi mostra come il religioso sullo schermo diventi un corpo vestito di segni, chiamato a muoversi tra devozione e rappresentazione popolare. L’immaginario sacro viene così filtrato attraverso linguaggi narrativi che parlano al grande pubblico, restituendo il rapporto tra abito, ruolo, credenza e quotidianità italiana.

Un tassello del Festival tra sacro, immagini e nuovi sguardi

L’abito fa il monaco si inserisce in un programma più ampio che, dal 12 giugno al 6 settembre 2026, trasforma il Casentino in laboratorio di cultura fotografica. Promosso da FIAF ETS – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e sostenuto da Fondazione CR Firenze, il Festival affianca alla mostra centrale al CIFA di Bibbiena esposizioni diffuse, talk, letture portfolio e progetti dedicati ai nuovi autori, con ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.

Accanto a Corpo a Corpo. Visioni a confronto sul sacro, che riunisce 21 autori in 10 confronti tematici sul sacro contemporaneo, il programma comprende la sezione Proposte con lavori di fotografi italiani impegnati a raccontare comunità cristiane, paesaggi sacri, pratiche neo-sciamaniche e forme di resistenza spirituale. Le call Nuovi Sguardi e Percorsi – Dal progetto al libro fotografico aprono invece spazi concreti alle nuove generazioni e all’editoria fotografica.

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Tra sacro e profano

Nel weekend inaugurale del 12, 13 e 14 giugno, il Festival concentra le principali aperture: dalla mostra centrale al CIFA alle esposizioni diffuse a Poppi e Pratovecchio Stia, fino ai talk con autori e studiosi e alla premiazione delle call. In questo contesto, la mostra L’abito fa il monaco diventa uno dei momenti più attesi per la sua capacità di intrecciare fotografia di scena, storia del cinema italiano e riflessione sul sacro nella cultura di massa.

Paolo Ciriello L’arte della gioia di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini (2024 / tv) Jasmine Trinca (madre Leonora) e Tecla Insolia (Modesta Spataro)

La collaborazione con AFS – Autori della Fotografia di Scena, con la Biblioteca Malatestiana e con il Centro Cinema Città di Cesena tramite il fondo CliCiak garantisce un patrimonio iconografico ricco e stratificato. Le fotografie esposte non solo documentano film e serie, ma mostrano come ogni scelta di luce, postura e inquadratura contribuisca a definire il peso simbolico dell’abito religioso nella narrazione visiva.

Tra sacro e profano, tra set cinematografico e castello medievale, L’abito fa il monaco offre ai visitatori del Festival della Fotografia Italiana 2026 un viaggio dentro l’immaginario religioso che abita ancora oggi lo schermo e, per riflesso, il nostro modo di guardare alla spiritualità nella vita quotidiana.

Foto: Ufficio Stampa