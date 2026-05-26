Dal 26 maggio al 24 giugno 2026 lo Showroom del Merletto goriziano in Corso Verdi 86 espone l’abito e la parure donati dalla maestra Antonella Lombardo Renna, dialogo tra tradizione locale e saperi salentini.

Lo Showroom del Merletto goriziano di Corso Verdi 86 a Gorizia si arricchisce di nuove opere di pregio grazie alla donazione della maestra merlettaia Antonella Lombardo Renna, allieva esperta della Scuola Merletti di Gorizia. Dal 26 maggio al 24 giugno 2026 il pubblico potrà ammirare un abito e una parure che raccontano l’eccellenza del merletto a fuselli tra Friuli Venezia Giulia e Salento.

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La Scuola Merletti, gestita dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, conferma così il proprio ruolo di centro di formazione e di ricerca, ma anche di luogo di scambio creativo continuo tra maestre e allieve provenienti da tutta Italia.

L’abito, la parure e i punti del Merletto goriziano

La donazione comprende un abito composto da gonna e corpetto con applicazioni in merletto e una preziosa parure con collier e bracciale. Si tratta di un completo pensato per le occasioni e le serate più importanti, disegnato e realizzato dalla maestra secondo i canoni più raffinati del Merletto goriziano.

Vastissima la gamma dei punti impiegati, tra cui spicca l’immancabile Fiandra a tre paia, considerata emblema dell’inventiva goriziana. L’abito e la parure sono esposti nelle vetrine dello Showroom del Merletto goriziano in Corso Verdi 86 fino al 24 giugno, offrendo ai visitatori l’occasione di osservare da vicino la complessità tecnica e la cura del dettaglio che caratterizzano questa tradizione tessile.

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Formazione intensiva e dialogo tra Gorizia e Salento

La Scuola Merletti di Gorizia sta portando a compimento un percorso intensivo riservato ad allievi da tutta Italia, che raggiungono la città tre giorni al mese per una vera e propria full immersion nel merletto. Sotto la guida dell’insegnante Mariagrazia Giacomini, il gruppo riunisce giovanissimi talenti e merlettaie esperte provenienti da altre tradizioni regionali, desiderose di confrontarsi con la tecnica goriziana e con l’apprendimento del disegno.

Tra queste rientra la maestra Antonella Lombardo Renna, originaria del Salento, che ha conosciuto fin da bambina il merletto a tombolo, oggi quasi scomparso nella sua terra d’origine. Convinta che il merletto a fuselli debba essere preservato e tramandato, negli anni ha studiato diverse tecniche dell’arte merlettaia in Italia e all’estero, da Cantù a Brioude, da Burano a Idrija, fino a Gorizia.

Una maestra tra ricerca, specializzazione e nuova scuola

Diplomatasi come maestra merlettaia nel 2023 alla Scuola Merletti di Gorizia, forte anche dell’esperienza maturata come stilista nel proprio atelier, Lombardo Renna ha dedicato la tesi alla storia dell’abito da sposa. Nonostante il diploma, continua a frequentare con passione e costanza i corsi goriziani, seguendo oggi un percorso di specializzazione post diploma.

Parallelamente ha aperto una propria scuola nel Salento, contribuendo a rilanciare una tradizione locale quasi scomparsa e a metterla in dialogo con la tecnica goriziana. La sua donazione allo Showroom del Merletto goriziano diventa così il simbolo di un ponte virtuoso tra territori, generazioni e saperi, valorizzato dall’attività di formazione e ricerca promossa dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.

Lo Showroom è aperto da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre lunedì e domenica è chiuso.

Foto: Ufficio Stampa