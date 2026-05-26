La Milanesiana celebra Umberto Eco con la mostra delle tavole di Milo Manara dedicate a ‘Il nome della rosa’ alla Reggia di Venaria e una serata speciale con Nicola Piovani.

Alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (Torino), il 3 giugno si apre un doppio appuntamento che unisce fumetto, musica e memoria letteraria: la mostra Milo Manara. Il nome della rosa di Umberto Eco e la serata speciale Il nome della rosa. Volano le canzoni, all’interno del programma della 27esima edizione de La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

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Il tema di quest’anno, Il desiderio e la legge, fa da cornice a un omaggio a Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa e a quarantacinque anni dall’uscita del suo celebre romanzo, qui riletto attraverso lo sguardo e il tratto di Milo Manara.

Le tavole originali di Manara tra Medioevo, sogno ed erotismo

La mostra, curata da Elisabetta Sgarbi, presenta 14 tavole originali in grande formato, sette tratte dal primo volume e sette dal secondo della graphic novel firmata da Manara e pubblicata da Oblomov Edizioni. Si tratta dell’adattamento a fumetto del romanzo di Umberto Eco, diventato un caso editoriale tradotto in tutto il mondo.

Il lavoro dell’artista si muove tra la fedeltà al testo e la libertà del disegno: un Medioevo ereditato come buio prende vita in paesaggi innevati, volti di monaci che sembrano scolpiti nella pietra, visioni oniriche popolate di demoni e nella scoperta dell’erotismo. La mostra assume un significato particolare anche perché si inserisce nei festeggiamenti per gli 80 anni di Manara, offrendo al pubblico l’occasione di rileggere Il nome della rosa in una nuova chiave visiva.

Come sottolinea Elisabetta Sgarbi, «Il nome della Rosa in mostra è opera di Milo Manara, che sale sulla scala del sontuoso castello edificato da Umberto Eco, poi getta la scala e inizia, libero, una reinvenzione del romanzo, con la forza di un tratto che trasporta il Nome della Rosa in una nuova dimensione. Manara ha ricreato, non adattato. Fa arte».

L’inaugurazione è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 19.00 alla Reggia di Venaria, con gli interventi di Milo Manara, Chiara Teolato (direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude) ed Elisabetta Sgarbi. La mostra resterà visitabile fino al 13 settembre.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Burgo Spa e Ciaccio Arte, porta la firma di Luca Volpatti per l’allestimento. L’accesso è libero dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 18.30. L’inaugurazione è a ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite.

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Il nome della rosa. Volano le canzoni: dialogo e musica con Piovani

Sempre il 3 giugno, alle 21.00, la Cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria ospita l’evento Il nome della rosa. Volano le canzoni. La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Chiara Teolato, quindi lascerà spazio a un dialogo tra Milo Manara e Nicola Piovani, Premio Oscar nel 1999 per La vita è bella, guidati da Mario Andreose.

A seguire, Nicola Piovani proporrà l’intervento musicale 80 anni di Nicola Piovani, un dialogo al pianoforte costruito su appunti sonori, in cui il maestro alternerà aneddoti raccontati e brani del suo vasto repertorio. La serata sarà impreziosita dalla presenza di Stefano Eco, presidente della Fondazione Umberto Eco, a suggellare il valore istituzionale dell’omaggio.

Anche per questo appuntamento l’ingresso è gratuito su prenotazione tramite Eventbrite, fino a esaurimento posti, confermando la volontà di La Milanesiana di aprire il dialogo tra letteratura, arte e musica a un pubblico ampio e trasversale.

Foto: Ufficio Stampa