Al Magazzino delle Idee di Trieste oltre 300 fotografie inedite di Ila Bêka, selezionate da un archivio di 300.000 immagini: un viaggio tra corpo, luce e meccanica quantistica.

Dal 27 giugno 2026 l’artista e regista friulano Ila Bêka è protagonista al Magazzino delle Idee di Trieste con la sua prima personale fotografica, FOTONI, a cura di Barbara Casavecchia. In mostra oltre 300 scatti inediti, selezionati da un archivio personale che conta circa 300.000 immagini prodotte in quarant’anni di ricerca.

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Prodotta e organizzata dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, la mostra apre al pubblico uno dei capitoli più intimi del lavoro di Bêka, noto a livello internazionale per i film realizzati con Louise Lemoine. Il percorso si può visitare fino all’11 ottobre 2026, con preview stampa il 26 giugno alle ore 11.00 e inaugurazione lo stesso giorno alle 18.00.

©Ila Beka2026

Fotoni, luce e sguardo: la grammatica del vedere

Il titolo FOTONI richiama la passione di Bêka per la meccanica quantistica e le particelle di luce studiate da Albert Einstein. Come ricorda la curatrice, la fisica quantistica invita a pensare il mondo come una rete di relazioni: tutto ciò che ci circonda emette o riflette luce, che la retina trasforma in segnali nervosi e il cervello in forme e colori. Da qui la sintesi dell’artista: “Vedere significa tradurre i fotoni in esperienza”.

Le immagini, spesso realizzate con il cellulare, nascono come appunti visivi: il telefono diventa un taccuino di schizzi, uno strumento per allenare la propria grammatica del guardare prima ancora che del raffigurare. Vagando per le strade, Bêka registra attese, piccoli eventi, frammenti di quotidianità senza inseguire la perfezione formale, ma lasciando lo sguardo vigile e curioso.

©Ila Beka2026

Corpo, luce e montaggio di un archivio infinito

Il percorso espositivo attraversa quarant’anni di pratica senza seguire un ordine cronologico. Le fotografie scorrono come pensieri in libertà, guidate da associazioni, intuizioni, emozioni e ricordi, spesso accompagnate da brevi annotazioni simili a pagine di diario. In mostra affiorano due grandi filoni: il corpo e la luce.

La dimensione del corpo emerge a partire dall’adolescenza dell’artista a Latisana e dalla vicina spiaggia di Lignano Sabbiadoro, dove le inquadrature giocano con i volumi dei bagnanti. La luce è invece il fil rouge delle immagini più astratte e rarefatte, in cui bagliori, riflessi e buio diventano apparizioni capaci di riattivare lo stupore infantile di fronte a un raggio che danza nella polvere o a un micro arcobaleno sul palmo della mano.

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Molte fotografie prendono corpo per la prima volta su carta fotografica, in formati variabili che richiamano i possibili mondi simultanei ipotizzati dalla fisica quantistica. Come osserva Casavecchia, FOTONI è solo una delle tante mostre che avrebbero potuto emergere da questo archivio intimo e finora inedito. Lo stesso Bêka descrive la selezione come un tentativo di capire quali immagini siano in grado di riattivare lo sguardo e far emergere nuove percezioni.

©Ila Beka2026

Una mostra che si ispira al montaggio cinematografico

L’analogia più efficace per raccontare questo processo è quella del montaggio cinematografico, suggerita da Louise Lemoine: come nei film del duo Bêka & Lemoine, anche qui il racconto nasce da una massa informe di materiale, senza sceneggiature rigide, ma restando aperto all’esperienza emotiva e all’incontro con chi guarda.

La mostra è accompagnata dal volume FOTONI, edito dalla casa editrice Miracoli, con un testo critico di Barbara Casavecchia e tre conversazioni tra Ila Bêka, la curatrice, Luca Galofaro e Louise Lemoine. Per visitare l’esposizione, il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 5 euro, con ingresso omaggio per diverse categorie, tra cui bambini fino a 11 anni, insegnanti in visita con studenti e giornalisti con tessera dell’Ordine. Tutte le informazioni aggiornate su orari e accessi sono disponibili sul sito del Magazzino delle Idee.

Foto: Ufficio Stampa