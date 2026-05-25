Al Palazzo della Penna di Perugia la prima mostra umbra di Araminta Blue: un percorso pittorico tra affreschi ottocenteschi, maternità, destino e forze invisibili che attraversano il corpo.

Al Palazzo della Penna di Perugia, dal 13 giugno al 26 luglio, la pittura di Araminta Blue entra in dialogo con gli affreschi ottocenteschi del museo nella mostra Venti Trasversali, a cura di Riccardo Freddo. Un corpus di opere a olio intense e stratificate mette al centro il corpo, la maternità e il destino contemporaneo, trasformando gli spazi del Centro per le arti contemporanee in un dispositivo narrativo vivo.

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Tra le stratificazioni architettoniche del palazzo, edificato sui resti dell’anfiteatro romano e attraversato da interventi medievali e museografici contemporanei, il percorso espositivo si intreccia con le vicende mitologiche di Elena e Paride, le apparizioni di Apollo e le narrazioni classiche. In questo contesto, la pittura di Blue fa emergere il corpo come confine e soglia, campo di forze invisibili e luogo in cui si inscrive il destino.

Luce, notte e vento: un racconto in tre movimenti

Venti Trasversali, realizzata in collaborazione con Rosenfeld Gallery e Le Macchine Celibi Società Cooperativa, costruisce un itinerario che attraversa le sale del palazzo secondo tre nuclei simbolici: luce, notte e vento. Nella prima sezione la luce si fa presenza attiva e soglia percettiva: in Voci al tramonto il sole assume una forma ambigua e quasi antropomorfa tra corpi sospesi e possibilità non espresse, mentre in Compulsion la tensione del desiderio si traduce in una forza ascensionale che sembra dissolvere il corpo.

La notte introduce una dimensione più intima e introspettiva. In Visioni al chiaro di luna il torso si apre come un portale verso l’invisibile, mentre in Notti calde e pesanti il ventre diventa materia densa, quasi geologica, attraversata da memorie e proiezioni. La maternità si declina così come condizione simbolica ambigua, dal ventre all’accudimento, in una narrazione cromatica che interroga identità, genere, libertà e memoria.

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Nell’ultima sala, dedicata al vento, il percorso raggiunge il suo punto di massima sintesi. Qui il vento non è un semplice elemento naturale, ma una forza invisibile che orienta e determina l’esistenza. In Guardando il cielo con i piedi nella terra la figura oscilla tra radicamento e slancio, mentre in Forza blu la libertà appare come negoziazione continua con ciò che attraversa il corpo. Opere come Passato ambrato e Verità di burrasca trattengono il tempo tra peso e cura, fino a un corpo trascinato e frammentato che trova nella vulnerabilità una forma radicale di adesione al mondo.

La ricerca di Araminta Blue e gli orari della mostra

Nata nel 1990 a Cipro e oggi attiva a Londra, Araminta Blue ha studiato pittura alla Slade School of Art e alla Ruskin School of Art, esponendo in contesti internazionali tra cui Christie’s e Bonhams. La sua ricerca indaga come lo spazio immaginato possa diventare rifugio e strumento di lucidità rispetto alla realtà. La pittura a olio è utilizzata in modo fluido e sperimentale: diluita fino a comportarsi come acquerello, stesa in velature, strofinata, rimossa o addensata fino a una consistenza quasi argillosa o cementizia, con la tela trattata come un foglio da disegno, tra stratificazioni traslucide e segni cancellati.

La mostra Venti Trasversali è ospitata al Palazzo della Penna – Centro per le arti contemporanee, in Via Prospero Podiani 11 a Perugia, dal 13 giugno al 26 luglio. Gli orari di apertura sono dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00, con chiusura il lunedì. Un’occasione per attraversare un racconto pittorico in cui mito, storia del luogo e sensibilità contemporanea si intrecciano in un unico flusso di immagini e forze trasversali.

Foto: Ufficio Stampa