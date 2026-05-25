All’Accademia Nazionale di San Luca a Roma arriva la presentazione di ‘ROTHKO. Viaggio a Firenze’ di Gregorio Botta, volume Electa che indaga il legame tra Mark Rothko, la luce di San Marco e l’arte italiana.

Martedì 26 maggio 2026, alle ore 17.30, l’Accademia Nazionale di San Luca ETS apre le porte alla presentazione del volume ROTHKO. Viaggio a Firenze, scritto dall’artista e autore Gregorio Botta e pubblicato da Electa a Milano nel 2026. L’incontro si svolge nel Salone d’Onore di Palazzo Carpegna, in piazza dell’Accademia di San Luca 77, nel cuore di Roma, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

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Il libro propone un percorso inedito nel rapporto tra Mark Rothko e l’Italia, con particolare attenzione a Firenze e alla sua tradizione pittorica. A dialogare con l’autore durante la presentazione saranno la critica e storica dell’arte Ida Panicelli e l’artista e accademico Marco Tirelli, chiamati a esplorare insieme a Botta le premesse e le conseguenze di un viaggio che ha inciso in profondità sull’immaginario del grande pittore statunitense.

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Il viaggio di Rothko a Firenze e la scoperta della luce

Come sottolinea la scheda del volume, non è ancora stato posto il giusto accento su quanto le città e l’arte italiana, con Firenze in primo piano, abbiano segnato l’opera di Rothko. È proprio in questa direzione che si inserisce il lavoro di Gregorio Botta, che ricostruisce il primo viaggio europeo dell’artista come momento di svolta radicale per la sua ricerca pittorica.

Pur dichiarando di non amare l’arte rinascimentale, Rothko resta affascinato dal Beato Angelico e in particolare dal Convento di San Marco. Nelle celle del monastero incontra la pittura che sogna: alta, intensa e allo stesso tempo semplice, capace di coniugare spiritualità e misura umana. Passeggiare tra quegli affreschi, pensati a misura d’uomo, lo colpisce profondamente e diventa il cuore del racconto tracciato nel libro.

È qui che Rothko scopre davvero la luce, lì dove Angelico anticipa la rivoluzione della pittura tonale. L’esperienza fiorentina, filtrata dallo sguardo contemporaneo di Botta, restituisce il momento in cui il pittore torna negli Stati Uniti con l’idea di creare il suo Grande Affresco americano, un ciclo capace di parlare alla sensibilità moderna con la stessa intensità degli affreschi di San Marco.

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Gregorio Botta tra arte, scrittura e Rothko

Autore del volume, Gregorio Botta è un artista visivo che per lungo tempo ha affiancato alla ricerca in studio l’attività giornalistica, collaborando con L’Unità e La Repubblica. Ha esposto in numerose gallerie e istituzioni italiane e internazionali, tra cui la GNAM di Roma, il Man di Nuoro, Palazzo Te a Mantova, la Triennale di Milano, il museo di arte contemporanea di Lima e quello di Santiago del Cile.

Attualmente è in corso una sua mostra al Rothko Museum di Daugavspil, in Lettonia, città natale del pittore, a conferma di un dialogo critico e visivo con l’opera di Rothko che prosegue da anni. Botta ha già dedicato libri a protagonisti del Novecento, come Pollock e Rothko, il gesto e il respiro (Einaudi Stile Libero) e Paul Klee, genio e regolatezza (Laterza). Rothko, viaggio Firenze, edito da Electa, rappresenta il suo terzo volume.

La presentazione all’Accademia Nazionale di San Luca ETS offre quindi l’occasione per approfondire il rapporto tra l’artista americano e la tradizione italiana, ma anche per seguire il filo che unisce la sua pittura alla sensibilità contemporanea di Botta. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, rendendo l’appuntamento accessibile a un pubblico ampio di appassionati d’arte, studenti e curiosi.

Foto: Ufficio Stampa