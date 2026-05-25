Un viaggio tra le migliori mostre immersive Milano, tra installazioni digitali, proiezioni a 360° e percorsi sensoriali che trasformano la visita in un’esperienza spettacolare e interattiva.

C’è un fitto calendario per il 2026 di mostre immersive a Milano: un segnale dei tempi che cambiano e di un panorama artistico che diventa sempre più flessibile e stratificato. Le mostre immersive sono infatti una delle nuove frontiere dell’arte, un modo per avvicinare ancora di più il pubblico ai grandi maestri e alle opere d’arte, vecchie e nuove: a mezza strada fra esposizione ed esperienza, utilizzano le potenzialità delle nuove tecnologie – dalla Realtà Virtuale alla Realtà Aumentata, dal videomapping 3D ai proiettori laser ad alta definizione, dalle installazioni interattive con sensori di movimento, all’uso di display LED/LCD e sound design immersivo – si sono evolute molto negli ultimi anni e offrono ai visitatori un’esperienza in molti casi anche interattiva e godibile per tutta la famiglia.

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Jurassic World: The Experience

MilanoSesto – fino al 27 giugno

info sul sito

Jurassic World: The Experience arriva a MilanoSesto dal 27 giugno 2026, unica tappa italiana dell’immersive experience ufficiale dedicata alla saga di Jurassic World. L’area ex industriale alle porte di Milano si trasformerà nella leggendaria Isla Nublar, accogliendo il pubblico in un viaggio tra dinosauri a grandezza naturale, tecnologia d’avanguardia e scenografie ispirate ai film.

Ospitata a MilanoSesto, in viale Italia 576 a Sesto San Giovanni, l’esperienza promette di riportare grandi e piccoli nel mondo nato oltre trent’anni fa con il rivoluzionario Jurassic Park di Steven Spielberg, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Dopo aver conquistato città come Madrid e Londra, l’evento si prepara ora a sorprendere il pubblico italiano con un format pensato per tutte le età.

QUI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS

Claude Monet: The Immersive Experience

Spazio Ventura Milano — 5 dicembre 2025 / 4 aprile 2026

Questa esposizione digitale porta il mondo di Claude Monet a Milano con proiezioni a 360° su oltre 2.000 mq, luci e suoni che avvolgono i visitatori immergendoli nei paesaggi impressionisti del maestro francese in modo completamente nuovo. L’installazione utilizza tecnologie audiovisive e realtà virtuale per esplorare oltre 300 opere e le atmosfere poetiche degli oli più celebri dell’artista.

Dancing Lights

nhow Milano, via Tortona 35 — 3 dicembre 2025 / 21 luglio 2026

Un progetto immersivo incentrato su luce, movimento e trasformazione dove installazioni visive e sonore creano un dialogo con lo spazio architettonico contemporaneo dell’hotel. L’esperienza invita il pubblico a vivere l’arte come ritmo collettivo e sensoriale, trasformando l’ambiente in una scenografia vivente.

Space Dreamers – Immersive Experience

Piazza Cesare Beccaria, Milano – prorogata al 15 marzo 2026

Molte menti creative ne hanno scritto e parlato, chi non ha mai sognato di viaggiare nello spazio?

Per realizzare quel sogno ha aperto nel cuore di Milano Space Dreamers, una exhibition dedicata allo

spazio con 18 installazioni uniche ed immersive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i

visitatori.

Tra le installazioni più amate ci sono una discoteca spaziale, un treno che ti permette di viaggiare tra le

galassie, un’ piena di stelle, uno speciale Space Lab e una luna interattiva su uno sfondo magico e sognante, capaci di incantare adulti e bambini, trasmettendo a chiunque la bellezza

del nostro universo.

La scena milanese dell’arte immersiva è in piena espansione: dall’arte digitale d’autore (come Monet reinterpretato in chiave multisensoriale) alle installazioni di luce e suono che trasformano gli spazi urbani in palcoscenici esperienziali. Queste mostre offrono un modo innovativo di vivere l’arte fuori dal contesto tradizionale delle gallerie o dei musei convenzionali, abbracciando tecnologia e creatività in modi che parlano sia alle nuove generazioni sia agli appassionati di sempre.