Alla sede romana di CBA Studio Legale e Tributario apre ‘Like a Man’, personale di Davide Cocozza curata da Velia Littera: animali antropomorfi per riflettere su natura, fragilità ed effetti dell’inquinamento.

Alla sede romana di CBA Studio Legale e Tributario arriva Like a Man, mostra personale di Davide Cocozza che dal 10 giugno 2026 al 4 giugno 2027 trasforma gli spazi di via Gaetano Donizetti 10 in un percorso tra natura, emozioni e responsabilità umane. Curata da Velia Littera, direttrice della Galleria Pavart, l’esposizione si inserisce nel progetto CBA per l’Arte, dedicato alla valorizzazione di giovani talenti.

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L’inaugurazione, prevista il 10 giugno 2026, ore 18:00, si svolge come evento su invito e rappresenta il sesto appuntamento del programma culturale promosso dallo studio legale nella sua sede di Roma. Un ciclo che, come sottolinea il partner responsabile della sede, Stefano Petrecca, nasce dalla passione e dalla curiosità dei professionisti per il mondo dell’arte contemporanea.

Animali antropomorfi e rapporto uomo-natura

Like a Man invita a riflettere sul rapporto tra essere umano e natura attraverso un linguaggio visivo che unisce elementi pop e figurativi. Cocozza mette in scena animali dotati di tratti e atteggiamenti umani, trasformandoli in veicoli simbolici per esplorare fragilità, sfera emotiva e bisogno di controllo che accompagnano l’esperienza umana.

L’antropomorfismo diventa così uno strumento narrativo per illustrare comportamenti, tensioni e contraddizioni, offrendo diversi livelli di lettura. In questo contesto la natura non è un semplice sfondo, ma una presenza attiva che dialoga con le trasformazioni imposte dall’uomo, fino a evocare gli effetti dell’inquinamento e della plastica sugli ecosistemi, dalla riduzione dell’ossigeno alla contaminazione degli habitat.

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Le opere in mostra suggeriscono come l’arte possa diventare uno strumento immediato e coinvolgente per comunicare questioni complesse e di grande attualità ambientale. Il tratto gestuale e materico dell’artista, fatto di dripping, segni spontanei e figure in continua trasformazione, amplifica la dimensione emotiva dei soggetti rappresentati.

Un novello Esopo tra vizi, virtù e impegno ambientale

Nel pensiero critico di Luca Oscuro, Davide Cocozza appare come un alchimista dell’arte, capace di mutare forma e pelle come gli animali che dipinge. Il suo tratto rapido dona alle figure un’insolita freschezza, rendendole vitali e credibili quanto il messaggio che veicolano. In Like a Man l’artista si presenta come un novello Esopo, con animali antropomorfizzati che illustrano vizi, virtù e comportamenti profondamente umani, offrendo una morale universale senza ipocrisia.

La ricerca di Cocozza, nato a Bari nel 1982 e attivo a Monopoli, attraversa pittura, digital-art e performance, affrontando temi di forte impatto sociale e ambientale come maltrattamento animale, riscaldamento globale e deforestazione. L’arte diventa per lui strumento di sensibilizzazione e riflessione collettiva, anche attraverso progetti illustrati per bambini realizzati insieme alla figlia Sofia Bianca Piuma.

Con Like a Man il progetto CBA per l’Arte conferma la volontà di promuovere la creatività in tutte le sue sfaccettature, aprendo uno spazio di confronto tra linguaggi artistici e temi urgenti del presente. Una mostra che invita a interrogarsi su cosa significhi oggi essere o non essere umani, spostando lo sguardo dai pericoli attribuiti agli animali alle responsabilità collettive dell’uomo.

Foto: Ufficio Stampa