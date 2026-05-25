Giovedì 28 maggio 2026 il MAO di Torino ospita KASAI, artista di Kyoto che fonde tradizione folk giapponese, ritmi footwork e glitch per l’ultimo appuntamento di Evolving Soundscapes.

KASAI porta al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino una sorprendente fusione di tradizione folk giapponese, ritmi footwork e sperimentazioni glitch, protagonista dell’ultimo appuntamento del public programme della mostra Chiharu Shiota. The Soul Trembles. L’evento, in programma per giovedì 28 maggio 2026 alle 19:30, chiude il percorso sonoro di Evolving Soundscapes con un live che intreccia memoria, quotidianità e ricerca elettronica.

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Curato da Chiara Lee e freddie Murphy, il programma Evolving Soundscapes è pensato per espandere e arricchire la mostra di Chiharu Shiota attraverso il suono, coinvolgendo musicisti e sound artist contemporanei. Nel percorso espositivo, le installazioni dell’artista giapponese trovano così una controparte acustica che dialoga con temi come il ricordo, il corpo e lo spazio, trasformando il museo in un paesaggio in continua trasformazione.

Evolving Soundscapes tra museo, vinili e collaborazioni in città

All’interno dello stesso orizzonte curatoriale nasce anche una serie di vinili ideata da Chiara Lee, freddie Murphy e Davide Quadrio, direttore del MAO: un vero e proprio catalogo audio delle mostre temporanee. La serie comprende finora le uscite dedicate a Shigeru Ishihara, Abdullah Miniawy e Park Jiha, delineando un archivio sonoro capace di prolungare nel tempo l’esperienza delle esposizioni oltre le sale del museo.

Per l’edizione 2025-26, il programma si apre inoltre alla città: i concerti si estendono oltre gli spazi del MAO con appuntamenti co-prodotti e co-curati insieme a OGR Torino e a Combo, che ha ospitato l’evento inaugurale del 21 ottobre. La collaborazione tra istituzioni culturali torinesi rafforza l’idea di una rassegna condivisa, in cui le pratiche sonore contemporanee diventano terreno di incontro tra pubblici diversi.

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L’evento di chiusura di Evolving Soundscapes è affidato a KASAI, artista di Kyoto che sperimenta con gli antichi stili folk giapponesi fin dal 2015. La sua ricerca prende le mosse dal concetto giapponese di onko-chishin (“sviluppare nuove idee a partire dallo studio del passato”), rielaborando la musica folk Ondo e Minyo in chiave radicalmente contemporanea.

Attraverso beat e ritmi complessi tipici del footwork, KASAI infonde a queste forme tradizionali una modernità ipnotica ed esuberante. Pur non riconoscendosi in una cultura folk iper-locale, come sarebbe accaduto a un artista minyo di un secolo fa, riporta questo repertorio alle sue radici quotidiane: le realtà materiali della vita di tutti i giorni, con le loro fatiche e le loro gioie senza tempo, offrendo uno sguardo raro sulla vita della classe lavoratrice contemporanea in Giappone.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato gli album OWN ℃ (2021) e J/P/N (2023) con l’etichetta Chinabot, oltre a fondare la tape label Hoge Tapes, confermando una pratica che intreccia produzione, sperimentazione e attenzione alle forme indipendenti di diffusione musicale. Il concerto al MAO si inserisce in questo percorso come tappa che mette in risonanza la sua visione con l’immaginario di Chiharu Shiota.

Info pratiche per partecipare al live al MAO

Il live di KASAI si tiene nelle sale del MAO Museo d’Arte Orientale, in Via San Domenico 11, con inizio alle 19:30. Per accedere all’evento è previsto un biglietto unico: 5€, acquistabile direttamente in museo e online tramite il portale di Fondazione Torino Musei.

Con questo appuntamento, il museo torinese conferma la volontà di affiancare alla proposta espositiva una programmazione sonora capace di rileggere le tradizioni asiatiche alla luce delle pratiche elettroniche più attuali, invitando il pubblico a un ascolto immersivo e stratificato.

Foto: Ufficio Stampa