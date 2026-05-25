Dal 27 giugno 2026 MilanoSesto si trasforma in Isla Nublar con ‘Jurassic World: The Experience’, immersive experience ufficiale con dinosauri a grandezza naturale, tecnologia d’avanguardia e pacchetti speciali per famiglie.

Jurassic World: The Experience arriva a MilanoSesto dal 27 giugno 2026, unica tappa italiana dell’immersive experience ufficiale dedicata alla saga di Jurassic World. L’area ex industriale alle porte di Milano si trasformerà nella leggendaria Isla Nublar, accogliendo il pubblico in un viaggio tra dinosauri a grandezza naturale, tecnologia d’avanguardia e scenografie ispirate ai film.

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Ospitata a MilanoSesto, in viale Italia 576 a Sesto San Giovanni, l’esperienza promette di riportare grandi e piccoli nel mondo nato oltre trent’anni fa con il rivoluzionario Jurassic Park di Steven Spielberg, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment. Dopo aver conquistato città come Madrid e Londra, l’evento si prepara ora a sorprendere il pubblico italiano con un format pensato per tutte le età.

Dinosauri iperrealistici e un viaggio dentro Isla Nublar

Jurassic World: The Experience è concepita come un percorso immersivo e family-friendly che trasforma lo spazio espositivo in un viaggio emozionante tra scienza, tecnologia e intrattenimento. Per la prima volta i visitatori potranno attraversare i celebri cancelli di Jurassic World, esplorare ambientazioni curate nei minimi dettagli e muoversi tra creature preistoriche ricreate in scala reale.

Tra gli incontri più attesi ci sono un Brachiosaurus a grandezza naturale, il Velociraptor Blue e il possente Tyrannosaurus rex, oltre alla possibilità di interagire con piccoli dinosauri come Bumpy, protagonista della serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous prodotta da Universal Pictures, Amblin Entertainment e DreamWorks Animation e disponibile su Netflix. I dinosauri animatronici iperrealistici sono realizzati da Animax Designs, partner storico dell’evento.

L’Experience, che dal 2016 ha già attirato oltre otto milioni di visitatori in città come Colonia, Toronto, Atlanta, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Philadelphia, Parigi, Madrid, Monaco di Baviera, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai e Sydney, arriva a Milano grazie alla collaborazione tra Universal Destinations & Experiences, NEON e Animax Designs.

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L’apertura al pubblico è fissata per il 27 giugno 2026, con un calendario che prevede l’accesso mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00) e venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19:00). I biglietti saranno disponibili dal 3 giugno 2026 sul sito ufficiale JurassicWorldExperience.it e su Ticketone.

Per i weekdays (mercoledì, giovedì e venerdì fino allo slot delle 12:30) il biglietto intero è fissato a 23,00 euro più prevendita, mentre l’ingresso VIP costa 31,00 euro più prevendita. Nel weekend e nei giorni festivi (venerdì dal primo pomeriggio, sabato e domenica) il biglietto intero è di 30,00 euro più prevendita e l’ingresso VIP di 38,00 euro più prevendita.

Pacchetti famiglia e partner internazionali del progetto

Particolare attenzione è riservata alle famiglie, con pacchetti speciali per gruppi da 2 a 4 persone (almeno un adulto e un bambino tra i 3 e i 13 anni). Nei giorni feriali il pacchetto prevede un ingresso a 18,00 euro più prevendita e un VIP a 26,00 euro più prevendita, mentre nel fine settimana e nei festivi il biglietto famiglia è di 25,00 euro più prevendita e il VIP di 34,00 euro più prevendita. Sono inoltre previste riduzioni per under 17, studenti, persone con disabilità e gruppi, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni.

In Italia Jurassic World: The Experience è presentato da Alveare Produzioni in collaborazione con Let’s Go Company. A livello internazionale il progetto è firmato da Universal Live Entertainment, NEON e Animax Designs, realtà specializzate in intrattenimento esperienziale e robotica animatronica. Il franchise di Jurassic World, nato in casa Universal Pictures e Amblin Entertainment, continua così a espandersi oltre lo schermo, trasformandosi in una destinazione fisica dove narrazione, creatività e innovazione si fondono in un’unica avventura.

Foto: Ufficio Stampa