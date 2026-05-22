La grande mostra “Queen Elizabeth II: Her Life in Style” alla King’s Gallery di Buckingham Palace, dedicata allo stile della sovrana, viene prorogata fino al 18 aprile 2027 per l’enorme successo di pubblico.

Un successo di pubblico senza precedenti accompagna la grande mostra londinese Queen Elizabeth II: Her Life in Style, allestita alla King’s Gallery di Buckingham Palace e interamente dedicata all’evoluzione dello stile della sovrana. L’esposizione, nata come omaggio centenario alla figura di Elisabetta II, sarebbe dovuta terminare il 18 ottobre 2026 ma è stata prorogata di sei mesi in seguito all’altissima richiesta di visite.

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La nuova data di chiusura è fissata al 18 April 2027, con biglietti disponibili sul sito ufficiale del Royal Collection Trust. La decisione consente a centinaia di migliaia di persone in più di accedere a quello che è già annunciato come il percorso espositivo più visitato nella storia dell’istituzione, interamente costruito intorno al guardaroba e all’immaginario visivo della regina.

Queen Elizabeth II on Princess Margaret’s Wedding Day, Cecil Beaton, 1960. Credit: © Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum, London

Oltre 300 capi per raccontare uno stile iconico

Definita come la più grande mostra mai dedicata alla moda di Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II: Her Life in Style riunisce oltre 300 pezzi provenienti dal suo archivio personale, oggi parte integrante della Royal Collection. Abiti, accessori e dettagli di protocollo diventano materiali attraverso cui leggere il rapporto tra immagine pubblica, ruolo istituzionale e memoria collettiva.

Il percorso segue la trasformazione dell’estetica della sovrana lungo i decenni, restituendo il modo in cui il suo stile è diventato un linguaggio riconoscibile in tutto il mondo. Proprio questa dimensione, che intreccia storia del costume e rappresentazione del potere, ha contribuito al sold out registrato nelle prime settimane di apertura e alla decisione di prolungare l’apertura della mostra.

Come sottolinea Tim Knox, direttore della Royal Collection, l’eccezionale risposta del pubblico ha reso necessario estendere il calendario, così da permettere a visitatori dal Regno Unito e dall’estero di accedere a un tributo definito “once-in-a-generation” alla vita e all’eredità della regina.

Queen Elizabeth II’s Aquamarine Tiara, Garrard & Co. Ltd, 1956. Credit: Royal Collection Enterprises Limited | All Rights Reserved

Libri, contenuti digitali e tour negli appartamenti privati

La proroga della mostra è affiancata da una serie di iniziative pensate per chi non può raggiungere Londra. Il Royal Collection Trust propone la pubblicazione ufficiale del centenario, Queen Elizabeth II: Fashion and Style, che apre ulteriormente l’archivio della sovrana e approfondisce il rapporto tra moda, funzione pubblica e narrazione biografica. Il volume è già stato ristampato a causa della forte richiesta.

Accanto al libro è attivo un programma di live online lectures e in-depth films, che porta dietro le quinte della mostra e della collezione, offrendo uno sguardo ravvicinato sui capi esposti e sul lavoro curatoriale. Anche le linee di merchandising legate al centenario stanno registrando risultati molto positivi, confermando l’interesse globale per l’immaginario legato a Queen Elizabeth II.

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In parallelo, a Edimburgo, il centenario viene celebrato con l’apertura al pubblico dei private apartments utilizzati da Queen Elizabeth II al Palace of Holyroodhouse, residenza ufficiale del monarca in Scozia. Per la prima volta questi ambienti sono visitabili con tour di piccoli gruppi guidati da esperti, in un arco di 100 giorni disponibili solo per quest’anno.

In this wedding photograph taken by Baron in 1947, Princess Elizabeth wears Queen Mary’s Diamond Fringe Tiara and the Queen Caroline and Queen Anne pearl necklaces

Le visite permettono di scoprire la storia delle stanze e il loro utilizzo da parte di Queen Elizabeth II e del Principe Philip durante i 70 anni di regno. I biglietti per questi tour esclusivi sono già in vendita online, offrendo un’ulteriore occasione per avvicinarsi alla dimensione più privata della sovrana, in dialogo ideale con il grande racconto pubblico costruito alla King’s Gallery.

Foto: Ufficio Stampa