Due sedi, un solo progetto annuale tra Città della Pieve e Tuscania mette in dialogo le opere di Wolfgang Alexander Kossuth e Alessandro Kokocinski sul rapporto necessario tra libertà e disciplina.

Wolfgang Alexander Kossuth e Alessandro Kokocinski tornano protagonisti con il progetto espositivo diffuso “Libertà e Disciplina: un dialogo necessario”, curato da Matteo Pacini, che unisce per un anno l’Umbria e il Lazio in un unico percorso tra scultura, pittura e memoria.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il progetto, promosso con il patrocinio dei Comuni di Città della Pieve e Tuscania, si articola in due sedi complementari: lo Spazio Kossuth in Umbria, che inaugura il 30 maggio 2026 alle ore 18.00, e lo Studio Kokocinski nel Lazio, con opening il 6 giugno 2026 sempre alle ore 18.00. Due luoghi diversi che diventano un unico organismo curatoriale, fondato su uno scambio di opere e di sguardi.

Alessandro Kokocinski, Petruska – Photo by Manuela Giusto

Un dialogo necessario tra libertà e disciplina

Ideato e curato da Pacini, Libertà e Disciplina mette in relazione due poetiche apparentemente lontane, ma unite da una stessa tensione: la consapevolezza che libertà e disciplina siano forze inseparabili, sul piano artistico ed esistenziale. Il curatore sottolinea come, in un tempo segnato da fratture e conflitti, la libertà appaia fragile e ambigua, e vada ripensata proprio attraverso la disciplina, intesa non come imposizione ma come condizione di una libertà autentica.

Il progetto è stato fortemente voluto da Giovanna Velluti Kokocinski e Giuliana Alzati Kossuth, compagne di vita dei due artisti, che hanno sostenuto la visione curatoriale trasformando gli studi in luoghi speculari di riflessione, scambio e memoria. Le due sedi funzionano come un dittico geografico e concettuale: a Tuscania emerge il rischio di una libertà senza legge, mentre a Città della Pieve si delinea la possibilità di riscatto attraverso la disciplina.

LEGGI ANCHE: Anish Kapoor apre Palazzo Manfrin alla Biennale 2026: cinquant’anni di visioni monumentali tra architettura, vuoto e materia

Tuscania e Città della Pieve: due studi, un solo racconto

A Tuscania, nello Studio Kokocinski di Largo Pozzo Bianco, il focus è sulla grande installazione in resina di Kossuth dedicata a Salomè. Nel ventre dello studio, la figura femminile emerge come un corpo modellato con rigore quasi anatomico, sospeso tra grazia e violenza. La superficie levigata e il candore del materiale amplificano il contrasto tra bellezza formale e contenuto drammatico, trasformando l’opera in un monito visivo sulle derive di una libertà priva di disciplina morale.

W.A. Kossuth, Salomè – Installazione in resina, ph. via Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Allo Spazio Kossuth di via Pietro Vannucci 24 a Città della Pieve, il percorso si sposta sulle opere di Kokocinski: quadri-scultura in resina e tecnica mista, superfici stratificate abitate da corpi sospesi, figure teatrali e fragili. Protagonista ricorrente è Petruska, burattino della tradizione russa che diventa simbolo di libertà interiore, nonostante fili e regole. Le cromie terrose, i segni incisi e le abrasioni della superficie restituiscono immagini instabili, dove la figura sembra affiorare e scomparire, mentre acrobati, clown e giullari legati all’immaginario del circo incarnano una disciplina estrema trasformata in linguaggio poetico.

Informazioni pratiche e orari di visita

Lo Spazio Kossuth di Città della Pieve è aperto al pubblico nei mesi di giugno, luglio e settembre il venerdì 16.30-19.30 e il sabato e domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30. Nel mese di agosto lo spazio è aperto tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30. L’ingresso è gratuito e sono previste visite guidate o su appuntamento tramite i contatti telefonici indicati dall’organizzazione.

Lo Studio e archivio d’artista Alessandro Kokocinski a Tuscania, in Largo Pozzo Bianco, apre al pubblico con ingresso gratuito e visite guidate su appuntamento, sempre tramite i recapiti forniti dall’archivio. In entrambe le sedi, il confronto tra la plasticità luminosa e rigorosa di Kossuth e la materia inquieta e stratificata di Kokocinski costruisce un unico racconto: a Tuscania il rischio di una libertà senza legge, a Città della Pieve la disciplina come mezzo per essere davvero liberi.

Foto: Ufficio Stampa