Gustavo Vélez a Pietrasanta: le dimensioni dell’equilibrio

Dal 11 giugno al 20 settembre 2026 Pietrasanta celebra i trent’anni di carriera di Gustavo Vélez con una grande mostra diffusa tra Piazza Duomo, Sant’Agostino e Marina, tra equilibrio, geometria e paesaggio.

La città del marmo si prepara ad accogliere una grande mostra diffusa dedicata allo scultore colombiano Gustavo Vélez. Dal 11 giugno – 20 settembre 2026 Pietrasanta (LU) celebra i trent’anni di carriera dell’artista con Gustavo Vélez. Le dimensioni dell’equilibrio, progetto a cura di Francesca Sborgi con il contributo di Eike Schmidt, che trasforma il centro storico e Marina in un vero percorso all’aperto tra scultura, architettura e paesaggio.

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Cuore dell’esposizione è Piazza Duomo, dove le sculture monumentali di Vélez si confrontano con lo spazio pubblico e con l’architettura storica, generando nuove prospettive e punti di vista. Le opere, in marmo, bronzo e acciaio, sembrano fluttuare nello spazio, giocando con luce e prospettiva per mettere in scena un equilibrio che non è solo formale ma diventa principio strutturale dell’intero progetto.

Una mostra diffusa tra piazze, chiostri e mare

Città di Pietrasanta omaggia così il lungo legame con lo scultore, che qui approda nel 1996 scegliendo la Versilia come luogo privilegiato di lavoro e instaurando un rapporto profondo con le maestranze artigiane del marmo e del bronzo. Piazza Carducci, Piazza Statuto e il Complesso di Sant’Agostino diventano tappe di un unico racconto, dove le opere dialogano con il silenzio e la memoria del luogo in una dimensione più raccolta e contemplativa.

Il percorso si estende fino a Marina di Pietrasanta, tra Piazza XXIV Maggio e il Pontile, dove le sculture si aprono al paesaggio marino instaurando un rapporto diretto con la luce e l’orizzonte. Qui la natura geometrica delle forme è il filo conduttore che collega le nuove opere a quelle già presenti sul territorio, in un continuum che parte dal mare e arriva in Piazza Duomo e nel Complesso di Sant’Agostino.

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Equilibrio, astrazione e dialogo con la materia

La pratica artistica di Vélez affonda le radici nella tradizione scultorea per superarla attraverso una riflessione sulla percezione e sulla trasformazione della materia. In Le dimensioni dell’equilibrio il suo linguaggio raggiunge una piena maturità nel dialogo tra forma organica e geometria astratta: forme pure sono attraversate da tensioni interne che ne rimettono in discussione la configurazione, rivelando la materia sottostante e invitando il pubblico a sperimentare equilibrio e forza nella semplicità delle linee.

L’artista stesso sottolinea come questa esposizione rappresenti un atto di gratitudine verso la città che da trent’anni è il suo laboratorio creativo: attraverso il rigore di angoli e simmetrie, ogni scultura punta a instaurare un dialogo autonomo con lo spazio e con chi lo attraversa. Anche il sindaco Alberto Stefano Giovannetti definisce la mostra un tributo a Pietrasanta e all’eccellenza dei suoi artigiani, che hanno contribuito a dare forma a un percorso oggi riconosciuto a livello internazionale.

Orari, sedi e informazioni pratiche

La mostra è visitabile dall’11 al 28 giugno e dal 30 agosto al 20 settembre dal martedì al venerdì 18.00 – 23.00, mentre il sabato e la domenica gli spazi sono aperti 10.00 – 13.00 / 18.00 – 23.00. Dal 29 giugno al 30 agosto l’apertura è tutti i giorni 19.00 – 24.00, con sabato, domenica e festivi anche 10.00 – 13.00.

Le sculture sono distribuite tra Piazza Duomo, Piazza Carducci, Piazza Statuto e il Complesso di Sant’Agostino a Pietrasanta, oltre che in Piazza XXIV Maggio e sul Pontile a Marina di Pietrasanta. Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Culturale “Luigi Russo” in Via Sant’Agostino 1 e consultare il sito del Museo dei Bozzetti, punto di riferimento per la scultura contemporanea in città.

Foto: Nicola Gnesi