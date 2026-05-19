Il 23 maggio 2026 Via Dante Art District trasforma Padova in un salotto dell’arte: mostra “Warhol on Vinyl”, videoarte LOOP, nuova opera di Carl Andre e apertura straordinaria della terrazza di Sant’Agnese.

Sabato 23 maggio 2026 Padova diventa un grande laboratorio creativo grazie a Via Dante Art District e all’OPEN ART EVENT METAMORFOSI, che coinvolge oltre dieci luoghi tra gallerie, studi d’artista e spazi culturali. Tra i protagonisti c’è la Fondazione Alberto Peruzzo, che per l’occasione propone un programma dedicato all’arte contemporanea tra vinili d’autore, videoarte e una nuova importante acquisizione.

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Dalle 10:00 alle 22:00 il pubblico può esplorare due poli principali lungo via Dante: il Dante61 Bookshop e lo Spazio Sant’Agnese, che si aprono alla città con mostre, proiezioni e un accesso straordinario alla terrazza panoramica, visitabile su prenotazione.

Warhol on Vinyl: il vinile come oggetto d’arte

Il cuore del programma parte dal Dante61 Bookshop, nato un anno fa come spazio dedicato alle culture visive e alle nuove pratiche editoriali. Qui prende forma la mostra Warhol on Vinyl, con opere dalla collezione di Gloria Favero e Marino Cagnotto, che mette al centro la copertina del disco in vinile come luogo privilegiato di incontro tra arti visive e musica.

Dal 23 al 30 maggio 2026, attraverso più di sessanta lavori di Andy Warhol e una selezione di copertine firmate da grandi artisti, i visitatori possono ripercorrere l’evoluzione della grafica del vinile, dalla funzione di semplice involucro alla dimensione di vero e proprio oggetto culturale autonomo. Il bookshop diventa così un ambiente ibrido, in cui libri d’arte, edizioni speciali e opere visive costruiscono una narrazione per immagini dal taglio interdisciplinare.

La nuova opera di Carl Andre e la videoarte di LOOP

Il percorso continua allo Spazio Sant’Agnese, sede espositiva aperta nel 2023 dove la Fondazione sviluppa una programmazione in dialogo costante con la propria collezione. Per METAMORFOSI, oltre all’apertura eccezionale della terrazza che offre un punto di vista inedito sul contesto architettonico e urbano, il pubblico può vedere una selezione di opere della collezione e la nuova acquisizione Copper Square Four (2008) di Carl Andre, presentata per la prima volta.

L’opera, emblematica del minimalismo dell’artista, si struttura come una griglia quadrata composta da moduli in rame e riduce la scultura alla sua essenza, trasformandola in una presenza fisica che dialoga con lo spazio e con lo sguardo dello spettatore. A completare l’allestimento è la rassegna di videoarte LOOP, accompagnata per l’occasione dalla presenza del brand di design Koesia negli spazi della Fondazione.

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La selezione riunisce video di Giovanni Ozzola, Camille Gaillard, Fischli & Weiss, Gabriele Giaretta, Marco Manzoni, Gianni Caravaggio e Stefano Cagol. La trasformazione, tema cardine della giornata, diventa qui un principio operativo che coinvolge materia, tempo, percezione e sguardo: dalle catene di eventi innescate da oggetti quotidiani nel celebre video del duo svizzero Fischli & Weiss, al passaggio dal buio alla luce in Garage di Ozzola, fino alle metamorfosi della materia nelle immagini di Caravaggio.

Il cortometraggio Solipsiae (2024) di Marco Manzoni, realizzato interamente su carta e co-prodotto dalla Fondazione, riflette invece sulla trasmutazione del corpo: anche oltre la morte, attraverso decomposizione e resurrezione, la materia continua a trasformarsi generando nuova vita. Un’immagine potente che rispecchia lo spirito di METAMORFOSI e il ruolo della Fondazione Alberto Peruzzo nel ridisegnare, insieme alle altre realtà del distretto, il tessuto urbano e culturale di via Dante.

L’OPEN ART EVENT, promosso tra gli altri dalla Fondazione insieme a Black Light Gallery, artisti e studi creativi, è sostenuto dal patrocinio del Comune di Padova e da numerosi partner. Il programma completo di METAMORFOSI è disponibile sul sito ufficiale di Via Dante Art District, mentre gli orari della mostra Warhol on Vinyl sono dal martedì al sabato, 11:00 – 19:00, fino al 30 maggio 2026.

Foto: Ufficio Stampa