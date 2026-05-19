Dal 30 maggio al 6 settembre 2026 Albissola Marina e Savona ospitano oltre trenta nuove ceramiche di Ugo Nespolo: un percorso diffuso tra MuDA e Museo della Ceramica.

Dal 30 maggio al 6 settembre 2026 Albissola Marina e Savona diventano il teatro di un nuovo capitolo nella ricerca di Ugo Nespolo sulla ceramica. La mostra Nespolo e Albisola. Fuoco ritrovato mette in dialogo oltre trenta sculture inedite con la storica tradizione manifatturiera ligure, tra il Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso di Albisola e il Museo della Ceramica di Savona.

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Curata da Riccardo Zelatore e promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, l’esposizione celebra il legame di lunga data tra l’artista torinese e la terra ligure, trasformando la ceramica in un terreno privilegiato di sperimentazione formale e cromatica.

Ugo Nespolo Clandestino, 2025 Terracotta dipinta a rilievi

La ceramica come laboratorio di linguaggi

Realizzate presso la storica manifattura Ceramiche Pierluca di Albissola, le nuove opere testimoniano come la ceramica, per Nespolo, non sia un semplice supporto ma un vero laboratorio di linguaggi. Il suo vocabolario fatto di incastri cromatici, dinamismo e ironia si traduce nella tridimensionalità della terra plasmata, portando il segno ben oltre i confini della bidimensionalità pittorica.

La ceramica diventa così il luogo in cui convergono l’eredità delle avanguardie storiche, il lessico della Pop Art e la sapienza artigianale italiana. Questo nuovo ciclo di lavori ribadisce anche l’attenzione mai sopita di Nespolo per il Futurismo, che proprio ad Albisola, negli anni Trenta, trovò alcune delle sue declinazioni più innovative grazie al dialogo tra poesia, ceramica, pittura e architettura.

Come sottolinea il curatore Zelatore, per Nespolo la ceramica è un terreno di sperimentazione dove il colore si fa sostanza, sintesi tra la sapienza artigiana del territorio e l’eclettismo intellettuale dell’artista. La scelta della Fondazione Museo della Ceramica di Savona di includere il progetto nella propria programmazione va nella direzione di sostenere processi in cui la tradizione albisolese torna a essere spazio di produzione attiva e aggiornata.

Ugo Nespolo a Albisola, Pierluca Ceramiche – Photo © Marcello Campora

Un percorso diffuso tra MuDA e Museo della Ceramica

Il progetto espositivo si articola su due sedi, creando un dialogo serrato tra luoghi emblematici della ceramica ligure. Il Centro Esposizioni del MuDA è il fulcro della mostra: qui le sculture autoportanti, le piastre di poesia visiva e i piatti graffiti e a rilievo inaugurano il nuovo display museografico firmato dallo studio Gianluca Peluffo & Partners, a poche decine di metri dalla bottega dove le opere sono state forgiate e dal Lungomare degli Artisti.

Al Museo della Ceramica di Savona le forme essenziali ideate da Nespolo entrano invece in relazione diretta con le maioliche rinascimentali e barocche conservate nell’ala più antica dell’edificio. L’inserimento è volutamente in frizione con la collezione permanente, per evidenziare la continuità storica di un comparto manifatturiero che, dal Seicento a oggi, unisce il sapere dei maestri artigiani alla visione degli artisti.

Il percorso è accompagnato anche da una selezione di scatti di Marcello Campora, architetto e fotografo, che documentano con sguardo poetico le fasi di lavorazione in Ceramiche Pierluca, restituendo il tempo del dialogo tra gesto, materia e fuoco. Un catalogo edito da Moebius Books raccoglie testi di Nespolo, Zelatore, Dario Bevilacqua e Luca Bochicchio, offrendo un approfondimento sulla più recente produzione ceramica dell’artista.

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La mostra è visitabile al MuDA – Centro Esposizioni di Albissola Marina con ingresso libero, mentre il Museo della Ceramica di Savona prevede un biglietto di 10 euro. Informazioni aggiornate su orari e modalità di visita sono disponibili sul sito del museo.

Ugo Nespolo a Albisola, Pierluca Ceramiche – Photo © Marcello Campora

Foto: Ufficio Stampa