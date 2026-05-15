Alla Notte Europea dei Musei, Palazzo Pepoli ospita un incontro speciale con Vanna Vinci dedicato ai diari, agli autoritratti e allo sguardo di Frida Kahlo, tra graphic novel, pratica diaristica e fotografia.

La Notte Europea dei Musei diventa occasione per entrare nell’universo di Frida Kahlo attraverso lo sguardo di Vanna Vinci. Il 23 maggio, dalle 19.00, la corte coperta di Palazzo Pepoli a Bologna ospita l’evento Diari. Specchi. Autoritratti. Una sera con Frida Kahlo e Vanna Vinci, promosso da Ergo Expo nell’ambito della mostra fotografica Frida Kahlo. Lo sguardo come identità, curata da ONO arte.

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La serata mette in dialogo il linguaggio del fumetto, la pratica diaristica e la forza degli autoritratti, offrendo al pubblico un percorso che intreccia biografia, immaginario visivo e riflessione sull’identità artistica di Frida Kahlo.

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Vanna Vinci tra graphic novel e diario artistico

Nel 2015 Vanna Vinci pubblica la graphic novel Frida. Operetta amorale a fumetti, una biografia illustrata che ricostruisce la vita dell’artista messicana attraverso un ampio lavoro di ricerca storica e iconografica. Il volume ottiene un importante successo editoriale, con oltre 20.000 copie vendute nel mondo e numerose traduzioni, consolidando il legame dell’autrice con la figura di Kahlo.

Negli anni successivi Vinci continua a indagare l’universo di Frida, fino ad arrivare nel 2025 a With Frida. Diario artistico, un libro-diario emotivo diviso in dodici sezioni, una per ogni mese, che segue le tracce del diario originale dell’artista. Al suo interno vengono proposti esercizi emotivi per imparare a disegnare e disegnarsi, definire le proprie emozioni, ma anche per rilassarsi o meditare.

A guidare il lettore è lo stesso personaggio di Frida, che nel linguaggio del fumetto introduce i contenuti e i percorsi da seguire, lasciando però sempre spazio alla massima libertà e al caos creativo, in perfetto stile Kahlo. Al termine dell’incontro l’autrice sarà disponibile per firmare le copie dei suoi libri.

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Il diario di Frida e lo sguardo fotografico

Durante la serata Vanna Vinci, in dialogo con Vittoria Mainoldi, curatrice della mostra, guiderà il pubblico attraverso il proprio lavoro su Frida con un’attenzione particolare alla pratica diaristica adottata dall’artista. Tenuto negli ultimi dieci anni della sua vita, il diario di Kahlo si trasforma da semplice resoconto cronologico a flusso visionario di pensieri, sogni, dolore fisico, passione politica e amorosa.

Più di ogni altra cosa, il diario diventa per Kahlo uno strumento sostitutivo dell’espressione pittorica: nei periodi in cui non riesce a dipingere, scrivere e disegnare sulle pagine le permette di continuare a creare, mantenendo vivo il rapporto con le immagini e con se stessa.

La mostra fotografica Frida Kahlo. Lo sguardo come identità riunisce 70 fotografie originali firmate da autori come Edward Weston, Nickolas Muray, Giselle Freund e Graciela Iturbide. Il percorso espositivo non propone una biografia per immagini, ma invita a interrogarsi su quanto Frida abbia influenzato gli sguardi di chi l’ha ritratta, tra amanti, galleristi, amiche intime, fotografi blasonati e conterranei ispano-americani.

Ingresso speciale e ritratto di un’autrice

In occasione dell’evento, dalle 19.00 alle 22.00, l’ingresso alla mostra prevede un biglietto ridotto speciale per tutti i visitatori, offrendo l’opportunità di affiancare l’incontro con Vanna Vinci alla visita del percorso fotografico dedicato a Frida Kahlo.

Autrice e illustratrice nata a Cagliari nel 1964, Vanna Vinci lavora nel mondo del fumetto dal 1990 e ha pubblicato le sue storie con i maggiori editori italiani e internazionali. I suoi libri sono usciti in Italia, Francia, Germania e Spagna, e l’autrice lavora anche come illustratrice per bambini. Nel corso della carriera ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Yellow Kid nel 1999 e il Premio Gran Guinigi nel 2005.

Vive e lavora tra Milano e Bologna e nel 2024 le è stata dedicata una mostra a Città di Castello per i suoi trent’anni di attività, prima donna fumettista a ottenere una monografica a lei dedicata. Tra i titoli più noti figurano Parlemoi d’amour. Vite esemplari di grandi libertine, Io sono Maria Callas, Tamara de Lempicka. Icona dell’Art Déco e La Casati. La musa egoista. La Bambina Filosofica è il suo alter ego più celebre.

Foto: Vanna Vinci / 24 ORE Cultura srl