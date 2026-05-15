La Fondazione D’ARC presenta la personale di Gabriele Silli, un percorso immersivo tra installazioni site-specific, sculture e visioni subacquee che intrecciano subconscio, materia e ironia esistenziale.

Un gigantesco organismo immaginario, sospeso tra abissi marini e profondità della mente, invade gli spazi della Fondazione D’ARC a Roma. Dal 14 giugno 2026 al 27 settembre 2026 la sede di via dei Cluniacensi ospiterà la mostra personale di Gabriele Silli, Immenso Spermatozoo Sottomarino, a cura di Giuliana Benassi, un progetto che trasforma la fondazione in un paesaggio sospeso tra naufragio, memoria e visioni grottesche.

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Il titolo, dichiaratamente legato all’origine della vita, rovescia la tradizionale drammaturgia filosofica e biologica in una narrazione ironica e perturbante. L’“immenso spermatozoo” si configura come un sottomarino affiorante nei territori della Fondazione, portatore di alghe, detriti e spoglie da un mondo abissale, mentre il percorso espositivo indaga ciò che riaffiora da un altrove che intreccia dimensione subacquea e subconscio.

Installazioni site-specific e sculture tra aridità e abissi mentali

Cuore della mostra è la grande opera Rivolo secco (Le miserie), una scultura lunga oltre 35 metri che attraversa la navata della Fondazione in tutta la sua estensione. Realizzata nell’arco di cinque anni, si presenta come una massa carnosa e nera, segnata da andirivieni, increspature verticali e zone ristagnanti prossime alla siccità: un flusso faticoso, al limite della sopravvivenza, che traduce in forma plastica una visione poetica arida e beffardamente nichilista.

Gabriele Silli, Organo del Sommerso n.1, 2018, ph Federico Tribbioli



Accanto a questa grande presenza scultorea, l’opera Io sono il plumbeo amo, l’intartarato, la corrente sottomarina… definita dall’artista come psicoinstallazione abitativa, mette in scena la corrispondenza immaginifica tra mondo sottomarino e mente umana. Si tratta di una grande gabbia per pesci che ricalca lo spazio della Sala M, una sorta di scatola ottica da scrutare attraverso reti intrecciate e feritoie, dietro le quali appaiono porte, celle, reti da pesca, pasti, pesi, ombre animali e presenze fantasmatiche.

In occasione della performance inaugurale, la struttura sarà abitata da feticci liquidi, immagini larvali e ladrocini interiori, anime che si coaguleranno intorno all’azione performativa di Silli, impegnato come direttore d’orchestra di una partitura sonora su nastro con epifanie registrate tra il 1999 e il 2000. Un dispositivo che trasforma l’installazione in trappola mentale, attraversata dagli spiriti che la occupano e dall’inconscio che li alimenta.

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Dalla lingua animale al guardiano ironico: il lessico scultoreo di Silli

Il passaggio dalla mente al linguaggio, dall’umano all’animale, è al centro della scultura in bronzo Lingua disumana dell’attore Charlie, cammello, ottenuta dal calco della lingua di un cammello attore di cinema. Questo trofeo anatomico e metallico, sospeso tra zoologia e cultura visuale, introduce con sottile ironia l’ambiguo confine tra linguaggio umano e appartenenza al regno animale, senza mai sciogliere la tensione tra corpo e parola.

Ritratto di Gabriele Silli, 2025, ph Astrid Ardenti

La stessa presenza della lingua ritorna nell’opera Il guardiano (che è sempre un becchino), dove si trasforma in un bastone antropomorfo che allude a una figura vigile e controllante. Lungi dall’essere ieratico, questo guardiano si staglia obliquo nello spazio, quasi sprezzante della vita, e rivela il tono sarcastico che attraversa la ricerca di Silli, sempre in bilico tra metafora esistenziale, decomposizione della materia e riflessione filosofica.

La mostra si inserisce nel programma della Fondazione, nata per volontà dei collezionisti Giovanni e Clara Floridi in un’area ex industriale della Tiburtina, oggi trasformata in centro polifunzionale dedicato all’arte contemporanea. Qui le nuove installazioni di Silli dialogano con una collezione che include, tra gli altri, lavori di Giulio Turcato, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Anselm Kiefer, Christo, Joseph Kosuth, Peter Halley e Bice Lazzari, creando un fitto intreccio di rimandi tra linguaggi e generazioni.

Gabriele Silli, Germinal 4, 2015-2018, ph Federico Tribbioli



Informazioni di visita alla Fondazione D’ARC

La mostra Immenso Spermatozoo Sottomarino è visitabile alla Fondazione D’ARC dal giovedì alla domenica con orario 15:30 – 19:30. Il biglietto intero è fissato a 10 euro, mentre il ridotto a 7 euro è previsto per over 65, studenti universitari con tesserino, gruppi di almeno 12 persone paganti e possessori di tessera FAI. L’ingresso è gratuito per under 18, studenti e docenti di Accademie e Istituti artistici, corsi universitari di Storia dell’arte e Beni culturali, visitatori con disabilità, guide turistiche e giornalisti muniti di tesserino.

I biglietti sono disponibili anche tramite il servizio di biglietteria online di TicketOne, mentre la Fondazione è raggiungibile con i bus 163, 211, 309, 448 e la linea METRO B Tiburtina; è inoltre presente un ampio parcheggio interno. La programmazione delle attività è affidata alla curatrice Giuliana Benassi, che con questa personale conferma l’attenzione della Fondazione per le ricerche più intense e sperimentali dell’arte italiana contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa