Due nuove mostre animano Pietrasanta dal 16 maggio: le sculture in marmo di Andrea Schiffers con Intuizioni e il progetto collettivo Abissi degli studenti del liceo artistico Stagio Stagi.

Le sale espositive comunali di Pietrasanta si preparano ad accogliere due nuove mostre, entrambe in apertura sabato 16 maggio. Un doppio appuntamento che intreccia la ricerca di un artista affermato con lo sguardo curioso delle giovani generazioni.

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Alle 18, nella sala delle Grasce, si alza il sipario su “Intuizioni”, personale di Andrea Schiffers dedicata alle sue sculture in marmo. Un’ora dopo, alle 19, sarà invece la sala del San Leone a ospitare l’inaugurazione di “Abissi”, mostra collettiva degli studenti del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta.

Intuizioni, il dialogo fisico con il marmo

Al centro di “Intuizioni” ci sono le sculture in marmo con cui Andrea Schiffers costruisce un rapporto diretto e fisico con la materia. L’artista scolpisce infatti direttamente nel blocco, lasciando emergere forme caratterizzate da armonia e coerenza, in un equilibrio costante tra gesto e controllo.

Nelle sue opere trovano spazio temi come la vitalità, la diversità e il legame tra essere umano e natura. Ogni scultura diventa così un tassello di un dialogo continuo con la pietra, in cui la materia non è solo supporto ma interlocutore, capace di orientare lo sviluppo delle forme e dei volumi.

Il percorso espositivo nella sala delle Grasce invita il pubblico a soffermarsi sui dettagli delle superfici scolpite, sulle tensioni interne delle masse e sulle variazioni di luce che sottolineano i passaggi tra pieni e vuoti. L’idea di intuizione diventa così il filo conduttore di un lavoro che nasce dall’ascolto della materia e dalla sua trasformazione in immagini contemporanee.

Abissi, la ricerca degli studenti dello Stagio Stagi

Alle 19, nella sala del San Leone, apre al pubblico “Abissi”, la mostra che raccoglie i lavori degli studenti del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta. La collettiva propone un percorso dedicato all’esplorazione delle profondità, non solo marine, ma anche simboliche e interiori.

Il tema degli abissi diventa occasione per riflettere su ciò che si nasconde sotto la superficie: paesaggi sommersi, immaginari personali, emozioni e visioni che emergono attraverso il linguaggio visivo dei ragazzi. La mostra restituisce così la pluralità degli sguardi degli studenti, chiamati a confrontarsi con un soggetto aperto e ricco di suggestioni.

La presenza congiunta di “Intuizioni” e “Abissi” negli spazi espositivi comunali di Pietrasanta costruisce un ponte ideale tra pratica artistica professionale e formazione, offrendo al pubblico un’occasione per attraversare, nello stesso pomeriggio, due modi diversi di avvicinarsi alla creazione contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa