Alla Galleria Comunale d’Arte, al Palazzo di Città e al Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, mostre del Novecento, collezioni orientali e attività per famiglie animano il calendario culturale cittadino.

I musei civici di Cagliari propongono un calendario fitto di mostre e appuntamenti pensati per pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati d’arte. Alla Galleria Comunale d’Arte le collezioni permanenti dialogano con nuove iniziative educative, mentre il Palazzo di Città e il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu arricchiscono l’offerta culturale cittadina con esposizioni temporanee e percorsi guidati.

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Alla Galleria Comunale d’Arte spiccano la Collezione Ingrao, con opere di maestri del Novecento come Giacomo Balla, Umberto Boccioni e Giorgio Morandi, e la Collezione Civica degli Artisti Sardi, che dedica un’intera sala a Francesco Ciusa, autore de La madre dell’ucciso. Fino al 30 giugno è inoltre visitabile la mostra temporanea “Ritorni. I maestri del Novecento in dialogo | “Volti e storie della Sardegna (1913 – 1964)”, con sedici opere particolarmente amate dal pubblico.

Galleria Comunale d’Arte: letture, laboratori e Insta-Walk

Il programma educativo della Galleria Comunale d’Arte si apre con Primi passi nella lettura, in calendario giovedì 14 maggio alle 16:30. Si tratta del primo di tre incontri curati dalla Biblioteca Specialistica e rivolti a bambine e bambini da 0 a 2 anni, accompagnati da un adulto, per esplorare i libri attraverso tatto e udito. L’ingresso è gratuito con massimo 15 partecipanti e prenotazione obbligatoria.

Domenica 17 maggio alle 10:30 il format Arti e Orti propone un intreccio tra arte e natura per i bambini dai 6 ai 10 anni. Partendo dalle opere del museo ricche di elementi vegetali, le attività approfondiscono le specie presenti nei Giardini Pubblici. Il costo del biglietto è di € 4,00 (massimo 15 partecipanti) con prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, alle 16:00, sono previste visite guidate speciali alle collezioni permanenti e alla mostra temporanea, con un supplemento di € 3,00 sul biglietto d’ingresso standard e prenotazione necessaria.

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Mercoledì 20 maggio alle 16:30 tornano le letture a tema artistico per i più piccoli (3-5 anni), con la lettura de Il buco di Anna Llenas seguita da un laboratorio creativo. Anche in questo caso il biglietto costa € 4,00 con un massimo di 15 partecipanti e prenotazione obbligatoria. Giovedì 21 maggio alle 16:30 è invece dedicato a un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, in cui realizzare un paesaggio primaverile con materiali di riciclo, sempre al costo di € 4,00 e con posti limitati.

Palazzo di Città e Museo Siamese: da Ligabue al tè e alle ceramiche

Sabato 23 maggio alle 11:00 la Galleria Comunale organizza un Insta-Walk nei Giardini Pubblici, il più antico parco cittadino. La passeggiata fotografica, rivolta esclusivamente a chi ha un profilo Instagram aperto e attivo, invita a scoprire le opere d’arte presenti nel parco e a condividere gli scatti sui propri profili: le immagini taggate @museicivicicagliari saranno poi rilanciate sulla pagina Instagram dei Musei Civici. Il costo del biglietto è di € 8,00 con prenotazione obbligatoria e un massimo di 10 partecipanti.

Nel cuore del quartiere di Castello, il Palazzo di Città ospita dal 28 novembre al 7 giugno 2026 la mostra «Antonio Ligabue. La grande mostra», curata da Francesco Negri e Francesca Villanti e promossa da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Palazzo di Città – Musei Civici Cagliari e Fondazione di Sardegna in collaborazione con Arthemisia. La prenotazione non è richiesta per la visita libera, ma rimane necessaria per eventi come visite guidate e laboratori.

Domenica 24 maggio sono previste visite guidate speciali alla mostra su Antonio Ligabue, con due turni alle 11:00 e alle 16:00. Gli storici dell’arte dei Musei Civici accompagneranno il pubblico attraverso il percorso espositivo, con un supplemento di € 3,00 oltre al biglietto d’ingresso standard e prenotazione obbligatoria.

Alla Cittadella dei Musei, il Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu consente di conoscere la Collezione Cardu, un nucleo di opere di arte orientale donato al Comune di Cagliari dal collezionista Stefano Cardu. Accanto all’allestimento permanente, il museo presenta la mostra temporanea «Il tè e le sue ceramiche: la straordinaria collezione del Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu», che porta in sala una selezione di opere solitamente conservate nei depositi, offrendo uno sguardo inedito sulla storia e sui rituali legati al tè.

Foto: Ufficio Stampa