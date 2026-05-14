A Palazzo Merulana arriva “How Kids Roll”, mostra immersiva che intreccia fotografie, poesie e immagini filmiche per raccontare dignità, resilienza e immaginazione dei bambini di Gaza, dal 14 maggio al 28 giugno 2026.

A Roma, dal 14 maggio al 28 giugno 2026, Palazzo Merulana ospita How Kids Roll, un progetto espositivo che mette al centro l’infanzia nei contesti di guerra, con un focus sui bambini di Gaza. Un percorso immersivo che usa immagini, parole e suoni per interrogare il presente attraverso lo sguardo dei più piccoli.

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La mostra, con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, di UNICEF Italia e Save the Children, si presenta come uno spazio di ascolto e mediazione culturale. Qui il visitatore è invitato a confrontarsi con la quotidianità, l’immaginario e il futuro di chi cresce sotto assedio.

Fotografia, poesia e cinema: un racconto immersivo

Curata da Loris Lai e Joseph Lefevre, How Kids Roll intreccia fotografia, poesie e immagini filmiche in un allestimento che rallenta il passo e obbliga a guardare davvero. Cuore del percorso è il lavoro fotografico di Melissa McClaren, realizzato durante le riprese del film How Kids Roll (2022–2023): scatti intimi, lontani dalla retorica, che restituiscono frammenti di vita quotidiana, giochi, attese e sospensioni tra normalità e trauma.

Accanto alle immagini, entrano nello spazio espositivo le poesie scritte dai bambini di Gaza, raccolte dall’inizio del conflitto a oggi: voci dirette, non filtrate, che amplificano la forza del racconto visivo e lo trasformano in una testimonianza emotiva e linguistica. A queste si affiancano gli scatti di Mahmoud Abu Hamda, che documentano la realtà di Gaza dall’inizio del conflitto fino al presente, in dialogo con testi e contributi sonori.

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L’allestimento alterna lightbox, grandi formati immersivi e piccole stampe, creando un ritmo visivo che passa dall’impatto immediato all’intimità. Le composizioni a mosaico invitano ad avvicinarsi e a sostare, in un continuo slittamento tra visione d’insieme e incontro personale. Le poesie non funzionano come semplici didascalie, ma come presenze vive che offrono una seconda soglia di accesso al racconto.

Il film, le opere pittoriche e il progetto sonoro

La mostra è parte di un progetto più ampio che comprende anche il film How Kids Roll, attualmente in distribuzione internazionale. La pellicola racconta l’incontro tra due ragazzi, Mahmud, palestinese, e Alon, israeliano, uniti dalla passione per il surf durante la seconda intifada del 2003: una storia di amicizia che attraversa il conflitto e apre uno spazio possibile di pace e fraternità, liberamente ispirata al libro Sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti.

Nel percorso espositivo trovano spazio anche le opere pittoriche di Simone Legno, ispirate al film, accompagnate da un video che documenta una sua live performance. Su schermi dedicati scorrono in loop le sequenze oniriche tratte da How Kids Roll, immagini che aprono uno spazio interiore e restituiscono la dimensione invisibile dell’infanzia in guerra.

Musica e progetto sonoro sono a cura di Maurizio Cascella: fotografie, testi poetici e contributi audio si intrecciano in un ambiente immersivo che chiede tempo, attenzione e responsabilità. Non c’è spettacolarizzazione, ma prossimità: How Kids Roll assume le pratiche artistiche e documentarie come strumenti di responsabilità culturale, capaci di connettere memoria, presente e urgenze globali.

Orari, calendario eventi e informazioni pratiche

L’esposizione è promossa con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, di UNICEF Italia e Save the Children, che riconoscono il valore educativo e sociale dell’iniziativa. L’UNICEF sottolinea come, attraverso uno sguardo autentico sull’infanzia in contesti di guerra, il progetto promuova valori di pace, dialogo e convivenza, restituendo speranza in un periodo di forte drammaticità.

La mostra è visitabile con il biglietto d’ingresso di Palazzo Merulana, in Via Merulana 121, Roma. Orari di apertura: da mercoledì a venerdì dalle 12.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00); sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00).

Foto: Ufficio Stampa