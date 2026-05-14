Dal 18 maggio al 1° novembre 2026 il MACC di Scicli ospita ‘Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica’, un percorso con circa 50 opere del maestro in dialogo con le fotografie di quattro autori sulla luce e i paesaggi siciliani.

Dal 18 maggio al 1° novembre 2026 il MACC Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli dedica una grande mostra a Giorgio de Chirico, maestro della pittura metafisica. Il progetto espositivo, intitolato Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica, è curato da Lorenzo Canova e promosso dall’associazione culturale siciliana Sikarte.

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Allestita negli spazi del museo in Piazza Busacca 9, la mostra propone un percorso costruito intorno a circa cinquanta opere del pittore, messe in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti, chiamate a restituire in immagini reali il clima sospeso delle celebri piazze metafisiche.

Il legame tra de Chirico e la Sicilia

Il progetto nasce con l’obiettivo di indagare il rapporto profondo tra l’immaginario dechirichiano e la Sicilia, a partire dal mito classico della Magna Grecia fino alle architetture barocche e alle atmosfere sospese che caratterizzano il paesaggio urbano dell’isola. Un legame che si intreccia anche con le origini familiari dell’artista, il cui nonno era siciliano.

Come sottolinea il sindaco Mario Marino, Scicli è il luogo in cui la luce diventa essa stessa sostanza dell’architettura, con quinte sceniche sorprendenti e piazze dominate da un tempo sospeso. In questa cornice, la mostra rappresenta l’occasione per un incontro inedito tra il maestro della Metafisica e la città del Val di Noto.

Le fotografie di Chiaramonte, Leone, Ninfa e Rotoletti accompagnano il percorso espositivo come uno specchio reale delle visioni metafisiche di de Chirico, evocando attraverso scorci della Sicilia quel senso di mistero, silenzio e magia che attraversa la sua pittura. Il titolo della mostra, come spiega il curatore Lorenzo Canova, stabilisce un dialogo naturale tra l’opera dell’artista, il paesaggio culturale dell’isola e il contesto architettonico di Scicli.

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Orari, biglietti e informazioni per la visita

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Il biglietto intero costa € 10,00, mentre il ridotto a € 8,00 è previsto per residenti in Sicilia, over 65, studenti universitari, ragazzi fino ai 18 anni, gruppi di almeno sei persone, giornalisti iscritti all’ordine, guide turistiche autorizzate, accompagnatori di persone con disabilità e invalidi riconosciuti dalla legge.

Le visite guidate sono disponibili su prenotazione. Per informazioni è possibile rivolgersi a Sikarte tramite il sito ufficiale, e-mail o telefono indicati nel comunicato dell’organizzazione.

Foto: Ufficio Stampa