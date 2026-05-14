Venti illustratori celebrano i vent’anni del Museo della Figurina con la mostra “Figurati Modena” e un album di 60 figurine tra luoghi iconici, personaggi celebri e curiosità della città emiliana.

Venti illustratori, un album di 60 figurine e una città raccontata attraverso immagini, simboli e memorie condivise. Con “Figurati Modena. Luoghi, personaggi, curiosità interpretati da venti illustratori”, il Museo della Figurina celebra i suoi vent’anni trasformando Modena in un grande atlante visivo, tra monumenti, storie popolari e icone della cultura contemporanea. La mostra, inaugurata venerdì 15 maggio a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103, è visitabile fino al 30 agosto.

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Promossa da Fondazione Ago in collaborazione con l’associazione Tapirulan, specializzata nella promozione dell’illustrazione contemporanea, l’iniziativa affianca all’esposizione un album da collezionare che restituisce il legame tra figurina, arte e identità del territorio. Tra gli autori coinvolti compaiono firme di primo piano dell’illustrazione italiana, chiamate a offrire uno sguardo personale sui luoghi e i volti che hanno reso riconoscibile Modena nel mondo.

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Figurati Modena – Photo © Rolando Paolo Guerzoni

Modena tra monumenti, memorie e icone pop

La città prende forma a partire dal suo skyline più noto: la Ghirlandina che svetta tra l’abside del Duomo e il Palazzo comunale nel segno di Guido Scarabottolo, e la Cattedrale romanica con il portale aperto su un immaginario Eden nella visione di Davide Bonazzi. Joey Guidone rievoca un episodio del 1910 con un funambolo che attraversa Piazza Grande sul filo della fantasia, mentre Giuseppe Braghiroli concentra nella stessa piazza una città intera, specchiata anche nel Palazzo Ducale illustrato da Jacopo Rosati.

Non mancano gli scorci urbani più quotidiani: Anna Benotto racconta corso Canalchiaro, la modenese Margherita Morellini accompagna tra i banchi del Mercato Albinelli sotto lo sguardo della Fanciulla di Graziosi, e Francesco Bongiorni si misura con le architetture razionaliste del cimitero progettato da Aldo Rossi e Gianni Braghieri. Faber Torchio gioca invece con l’immaginario cinematografico, sostituendo all’Empire State Building una Ghirlandina scalata da un King Kong fuori scala.

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Nella galleria dei personaggi spiccano i ritratti di chi ha legato il proprio nome alla città: Luciano Pavarotti nel tratto inconfondibile di Riccardo Guasco, Vasco Rossi secondo l’energia grafica di Martoz, e Bonvi con il suo universo di Sturmtruppen e Nick Carter nell’omaggio di Andrea Gualandri. Gianluca Folì accosta Enzo Ferrari a una Rossa ferma ai box, Federica Bordoni porta in scena l’attrice Virginia Reiter, mentre Antonello Silverini restituisce la potenza atletica del ginnasta Alberto Braglia con le sue medaglie olimpiche.

Figurati Modena – Photo © Rolando Paolo Guerzoni

Album, gioco e visita guidata: la figurina come esperienza

Il racconto visivo si estende nell’album di 60 figurine, edito da Tapirulan e accompagnato dai testi di Fabio Toninelli e Roberto Stradiotti. Oltre alle venti illustrazioni e agli autoritratti degli artisti, il progetto prevede figurine speciali che, applicate sull’immagine, la trasformano svelando un secondo livello di lettura, ironico o poetico. Ogni tavola presenta infatti un doppio registro, pensato per coinvolgere il pubblico in un gioco di scoperta e interazione.

L’album, completo di tutte le figurine, è proposto al prezzo di 20 euro, ridotto a 17 euro per chi visita la mostra. I venti illustratori, ritratti negli autoritratti con una maglietta gialloblu come figurine dei calciatori, sono: Anna Benotto, Davide Bonazzi, Francesco Bongiorni, Federica Bordoni, Giuseppe Braghiroli, Paolo D’Altan, Gianluca Folì, Andrea Gualandri, Riccardo Guasco, Joey Guidone, Martoz (nome d’arte di Alessandro Martorelli), Simone Massoni, Margherita Morellini, Elisa Paganelli, Giulia Pastorino, Alice Piaggio, Jacopo Rosati, Guido Scarabottolo, Antonello Silverini, Faber Torchio.

Figurati Modena – Photo © Rolando Paolo Guerzoni

Info e orari della mostra

La mostra è stata presentata dalla presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri e dall’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, insieme a Francesca Fontana del Museo della Figurina e a Fabio Toninelli di Tapirulan. Fontana e Toninelli conducono anche una speciale visita guidata in programma sabato 16 maggio alle 16, con iscrizioni sul sito agomodena.it; l’ingresso è compreso nel costo del biglietto.

Oltre al percorso principale, il Museo della Figurina dedica un omaggio a “Giuseppe Panini. Collezionista di Passioni”, visitabile fino al 6 settembre, che ricorda la donazione al Comune della sua collezione personale da cui nacque, nel 2006, il Museo della Figurina. Un tassello ulteriore di un progetto che intreccia memoria privata e patrimonio pubblico, e che trova in “Figurati Modena” una nuova tappa di confronto con l’arte contemporanea.

“Figurati Modena” si può visitare fino a giugno dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; il sabato, la domenica e nei festivi a orario continuato dalle 11 alle 19. In luglio e agosto apertura dal mercoledì alla domenica e nei festivi dalle 15 alle 19. Il biglietto di ingresso, che comprende anche il Museo della Figurina, è di 10 euro (ridotto 5 euro), con agevolazione per i residenti in provincia di Modena (7 euro) e ridotto per chi possiede il biglietto di un’altra mostra di Fondazione Ago. L’ingresso è libero per tutti la prima domenica del mese e, per i residenti, anche ogni mercoledì.

Foto: Ufficio Stampa