Ai Protein Studios di Londra Topps trasforma le trading card UEFA in installazioni immersive con la nuova collezione Chrome 2025/26, tra percorsi sensoriali, rarità ultra-rare e design d’autore.

Il collezionismo sportivo entra in galleria e si fa linguaggio visivo. A Londra, negli spazi dei Protein Studios di Shoreditch, Topps ha presentato la nuova collezione Chrome UEFA Club Competitions 2025/26 con Topps Chrome Gallery: The Art of Card Collecting, un’esposizione immersiva che mette al centro le trading card dedicate alle tre competizioni UEFA.

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In un mercato del collezionismo in forte crescita, capace nel 2025 di segnare un +37% e arrivare a rappresentare il 13% del settore del giocattolo, le card sportive diventano così un dispositivo narrativo e un oggetto di design. L’evento londinese ha trasformato le carte più ambite in opere su larga scala, esaltando finiture riflettenti, cromie e dettagli grafici che parlano tanto agli appassionati di calcio quanto a chi guarda alle immagini come materia d’arte contemporanea.

Installazioni immersive tra camerette, arcobaleni e anime

Il percorso della Topps Chrome Gallery è costruito come una sequenza di ambienti immersivi. In The Rookie’s Bedroom, una cameretta adolescenziale viene ricreata come spazio narrativo, dove poster, oggetti e card compongono il racconto delle giovani promesse sportive. Qui il collezionismo diventa diario visivo, stratificazione di sogni e proiezioni, come accade spesso nelle stanze reali dei tifosi più giovani.

Con la Chrome Infinity Box, un ambiente di riflessi moltiplicati, la tecnologia Chrome spinge invece sul versante percettivo: superfici specchianti e profondità visiva amplificata costruiscono un’illusione ottica che rimanda alla serialità infinita delle card e alla ricerca della variante perfetta. La Chrome Anime Sistine Chapel sospende al soffitto un pantheon di inserti ispirati al mondo anime, evocando la solennità della Cappella Sistina ma parlando il linguaggio dei manga e dei miti calcistici contemporanei.

Tra le installazioni più suggestive c’è Chasing the Rainbow, dedicata alle carte parallele, le varianti più rare delle card base. Qui la figura di Lamine Yamal emerge solo ricomponendo, da una precisa prospettiva, i diversi frammenti cromatici: un gioco visivo che richiama la caccia alle rarità e allo stesso tempo mette in scena la costruzione dell’icona sportiva. A chiudere il percorso, un’esposizione di carte Topps Chrome ultra-rare 1/1 celebra la dimensione più estrema della rarità collezionistica.

Chrome UEFA 2025/26, tra design, formati e icone del calcio

Al centro del progetto c’è la linea Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, dedicata a Champions League, Europa League e Conference League. Realizzata con la tecnologia Chrome per garantire finitura riflettente e grande profondità visiva, la collezione propone un set base di 200 carte che intreccia leggende del passato e nuove promesse del calcio europeo, costruendo un archivio di volti, gesti e simboli.

La struttura della linea è pensata per diversi livelli di esperienza: l’Hobby Box offre 20 pacchetti da 4 carte con un autografo per scatola e l’inserto Budapest at Night, dedicato alla città che ospita la finale di UEFA Champions League; la Jumbo Box amplifica la ricerca con tre autografi su 12 pacchetti e gli esclusivi Black Lazer Autographs. Il Delight Box concentra due autografi in un unico pacchetto con Geometric Autograph Parallel, mentre l’Hanger Box propone 15 carte con due Exclusive Pulsar Parallels e due inserti. I formati retail Mega e Value Box accendono infine la caccia alle card Metaverse e Bionic.

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A dare volto alla campagna è Jude Bellingham, icona del calcio contemporaneo, protagonista dello spot lanciato a maggio e condiviso in anteprima sui suoi profili social e su quelli di Topps e ToppsFC. Nella nuova Chrome UEFA Club Competitions 2025/26, le carte autografate dalle leggende e quelle dedicate ai talenti emergenti diventano così tasselli di una narrazione più ampia, in cui il collezionismo sportivo supera i confini del gioco e si afferma come forma espressiva capace di unire arte, tecnologia e passione calcistica.

Foto: Ufficio Stampa