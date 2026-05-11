Le Tavole di Eraclea tornano eccezionalmente a Policoro: il 14 maggio 2026 il Museo Archeologico Nazionale della Siritide presenta il rientro temporaneo dal MANN di Napoli.

Un documento chiave per la conoscenza della Magna Grecia torna, seppur temporaneamente, nel territorio da cui proviene. Il 14 maggio 2026, alle ore 17:30, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro presenta ufficialmente il rientro delle Tavole di Eraclea, concesse in prestito dal MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino a novembre 2026.

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L’incontro, ospitato nella sala conferenze del museo, offre al pubblico l’occasione di riscoprire una delle più importanti testimonianze epigrafiche dell’antica Herakleia, strettamente legata alla memoria storica del territorio lucano e al suo patrimonio archeologico.

Un ritorno simbolico per la storia della Magna Grecia

Rinvenute nel 1732 nei pressi del Fiume Cavone, le Tavole di Eraclea sono due grandi tabelle in bronzo databili tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. Su queste superfici metalliche, i sacerdoti dei santuari di Dioniso e di Atena fissano per iscritto la misurazione dei confini dei terreni di loro pertinenza, prima di concederli in affitto.

Le iscrizioni non si limitano a definire i lotti, ma dettano una serie di prescrizioni sulle modalità di gestione, sui canoni da versare e sugli adempimenti da rispettare, fino a includere l’irreggimentazione delle acque. Si tratta di una fonte preziosa per ricostruire l’organizzazione politica, la vita pubblica e le pratiche agrarie della Magna Grecia, oltre che la storia stessa di Herakleia.

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Giunte a Napoli nel XVIII secolo, le Tavole furono studiate e pubblicate per la prima volta nel 1754 da Alessio Simmaco Mazzocchi, figura di spicco della cultura italiana del tempo. Il loro ritorno al Museo della Siritide rappresenta oggi un momento di particolare rilievo per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della Siritide.

L’incontro al museo e gli interventi in programma

L’evento del 14 maggio 2026 sarà un’occasione di approfondimento e condivisione dedicata alla tutela e alla promozione del patrimonio archeologico della Basilicata, oltre che il momento per rivedere le Tavole di Eraclea esposte nel percorso del museo.

All’incontro interverranno la dirigente dei Musei Nazionali di Matera – DRM Basilicata Raffaella Bonaudo, il direttore del museo Carmelo Colelli e il sindaco di Policoro Enrico Bianco, chiamati a sottolineare il valore culturale e identitario di questo rientro temporaneo per la comunità locale.

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti, una scelta che conferma la volontà di aprire il più possibile la partecipazione a cittadini, studiosi e appassionati di storia antica, rafforzando il legame tra museo, territorio e pubblico.

Foto: Ufficio Stampa