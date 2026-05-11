Con la mostra ‘BDC 90 NOVANTA’ lo spazio Colonne28 di Parma festeggia dieci anni e novanta progetti tra fotografia, street art, installazioni, musica e performance aperti gratuitamente al pubblico.

BDC 90 NOVANTA trasforma i dieci anni di attività di BDC – Bonanni Del Rio Catalog in una grande mostra-festa negli spazi della chiesa sconsacrata di Borgo delle Colonne 28, nel cuore di Parma. Dal 15 maggio 2026, il progetto no-profit che ha animato Colonne28 con mostre, concerti, installazioni e performance ripercorre i suoi 90 progetti realizzati dal 2016 a oggi, aprendo gratuitamente le porte al pubblico.

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L’inaugurazione è prevista per venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 18.30, con una festa insieme agli artisti e agli amici che hanno accompagnato questo percorso. La selezione musicale è affidata ai Welcome Back Sailors e a Daria Mora, mentre il bar sarà curato da Santeria Parma, realtà con cui BDC collabora stabilmente da cinque anni.

Una mostra-catalogo dei 90 progetti di BDC

La mostra NOVANTA è il numero 90 del Catalog BDC e raccoglie opere, locandine, fotografie, libri d’arte e materiali prodotti per ciascuno dei novanta avvenimenti organizzati nello spazio Colonne28. L’esposizione è visitabile dal 15 maggio al 27 settembre, con apertura al pubblico nei sabati e nelle domeniche del 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio dalle 10 alle 17, e successivamente su prenotazione scrivendo a info@bonannidelriocatalog.com. L’ingresso è gratuito.

BDC nasce dalla passione per la fotografia di Lucia Bonanni e Mauro Del Rio, che hanno iniziato a collezionare opere una ventina di anni fa. Il progetto ha preso forma come società no-profit che gestisce la collezione, le attività legate all’arte contemporanea e lo spazio Colonne28, numerando in modo progressivo ogni iniziativa per costruire un vero e proprio catalogo di eventi.

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In NOVANTA trovano spazio opere dei grandi maestri della fotografia italiana presenti in collezione, come Luigi Ghirri, Franco Fontana, Tina Modotti, Ettore Sottsass, Pierluigi Praturlon, Gianfranco Gorgoni e Andrea Jemolo. Accanto a loro, le immagini dei fotografi contemporanei premiati da BDC con il riconoscimento La NUOVA Scelta italiana, tra cui Luca Gilli, Paola De Pietri, Paolo Pellegrin e Luisa Lambri, protagonisti negli anni di importanti monografiche a Parma.

Tra fotografia, street art, musica e performance

Il percorso espositivo racconta anche l’apertura di BDC verso la street art, l’illustrazione, le installazioni e le performance, ambiti che si sono affiancati alla fotografia con il crescere delle attività di Colonne28. In mostra compaiono illustrazioni e opere di artisti come Gianluigi Toccafondo, Dem, Reg Mombassa e il parmigiano Alessandro Canu, oltre a immagini delle installazioni e delle performance firmate, tra gli altri, da Fuse*, Alex Chinneck e Silvio Wolf.

Una sezione è dedicata agli artwork prodotti nel corso degli anni: dalla copertina del disco dei C’Mon Tigre al libro di Enrico Fontanelli con le grafiche degli Offlaga Disco Pax, dalle scatole di ceramica di Bon Bon ai collage di Pasquale De Sensi, fino ai libri d’arte che accompagnano le monografiche dei vincitori del premio fotografico. Non mancano le immagini dei tanti concerti e live ospitati da Colonne28, con musicisti come Patti Smith, Vasco Brondi, Lorenzo Senni, C’Mon Tigre, Maria Antonietta, Joan Thiele e IOSONOUNCANE.

Negli ultimi anni BDC ha istituito il premio La NUOVA Scelta italiana per valorizzare la fotografia contemporanea nazionale, selezionando ogni anno due autori che possano raccogliere l’eredità dei maestri del Novecento. Le mostre dedicate ai vincitori, sempre gratuite, arricchiscono l’offerta culturale di Colonne28 e diventano occasione di laboratori con le scuole superiori di Parma, rafforzando il legame tra lo spazio espositivo e la città.

Con BDC 90 NOVANTA, Lucia Bonanni e Mauro Del Rio condividono con il pubblico una storia costruita nel tempo tra collezionismo, produzione di nuova arte e programmazione culturale continua, restituendo in forma di mostra-catalogo dieci anni di lavoro che hanno contribuito a rendere Colonne28 un punto di riferimento per l’arte contemporanea a Parma.

Foto: Ufficio Stampa