Dal 7 al 23 maggio 2026 la galleria Deodato Arte di Milano ospita ‘Richard Orlinski: The Wild Kong Invasion’, personale dedicata ai celebri Kong tra istinto primordiale, estetica pop e immaginario street.

Dal 7 al 23 maggio 2026 la galleria Deodato Arte dedica i propri spazi milanesi di via Nerino alla nuova personale di Richard Orlinski, artista francese contemporaneo tra i più richiesti a livello internazionale. La mostra, dal titolo Richard Orlinski: The Wild Kong Invasion, porta a Milano una selezione di sculture che ruotano attorno alla figura del celebre Kong, diventato nel tempo un’icona riconoscibile del suo linguaggio visivo.

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Il percorso espositivo si concentra sui soggetti più emblematici dell’artista, mettendo in dialogo le diverse declinazioni del Kong con altri animali che popolano il suo immaginario. Sculture potenti e immediate, caratterizzate da volumi netti e superfici sfaccettate, invitano il pubblico a misurarsi con il confine sottile tra istinto primordiale e dimensione civile.

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Scultura Kong di Richard Orlinski esposta nella mostra The Wild Kong Invasion alla galleria Deodato Arte di Milano

I Kong e il concetto di Born Wild

I Kong di Orlinski nascono dall’iconografia di King Kong e diventano il simbolo del concetto di Born Wild, chiave di lettura centrale della sua ricerca. Attraverso la figura del gorilla, l’artista indaga gli impulsi alla base della violenza umana, interrogandosi su chi sia davvero il più selvaggio tra l’uomo e la bestia. Nelle sue mani il Kong si trasforma in una figura carica di tensione, energia e forza, ma anche capace di evocare una dimensione universale, in cui fragilità e aggressività convivono.

Convinto che la bellezza dell’arte possa placare gli istinti, Orlinski ricerca costantemente una perfezione estetica che renda le sue opere immediatamente leggibili e accessibili. Le superfici levigate e le linee spigolose rimandano tanto alla cultura pop quanto a un immaginario urbano e street, costruendo un ponte tra scultura monumentale e linguaggi contemporanei.

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Richard Orlinski, Panther Silver Metal, Resin Sculpture – Limited Edition of 8

Varianti inedite e dialogo con la città

La personale presenta inedite varianti dei Kong, opere uniche mai esposte prima, che accentuano il legame con la cultura pop e l’immaginario street. Colori vibranti, finiture cangianti e un linguaggio visivo diretto trasformano queste sculture in simboli contemporanei, capaci di parlare a un pubblico trasversale e internazionale.

Accanto ai Kong, una selezione di altri animali iconici completa l’allestimento, dando forma a un universo coerente in cui estetica pop, riflessione e accessibilità convivono. La mostra si inserisce in un più ampio progetto che vede l’artista protagonista in città, con una scultura monumentale realizzata per Fidenza Village e collocata all’interno dell’Università Statale di Milano in occasione della Design Week, espandendo il suo lavoro nello spazio urbano milanese.

Richard Orlinski

Richard Orlinski e la visione di Deodato Arte

Autodidatta e anticonvenzionale, Orlinski ha costruito la propria carriera lavorando con materiali diversi e con un approccio multidisciplinare che dialoga costantemente con la cultura pop. Dal 2015 è considerato l’artista francese contemporaneo più venduto al mondo e, dal 2021, è Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Installando spesso le sue opere all’aperto, mira a rompere le convenzioni e a portare l’arte a un pubblico sempre più ampio.

Deodato Arte, primo brand di Deodato Group fondato da Deodato Salafia, conferma con questa personale la propria vocazione alla diffusione dell’arte contemporanea attraverso un network di gallerie tra Italia e Svizzera. Tra mostre, eventi e progetti curatoriali, la galleria promuove artisti di rilievo internazionale e sviluppa collaborazioni con aziende e partner di ambiti come lifestyle, design e comunicazione, coniugando presenza fisica e progettualità digitale per ampliare il pubblico del collezionismo.

Foto: Ufficio Stampa