Dal 13 al 29 maggio 2026 Gonnelli Casa d’Aste a Firenze dedica una mostra a Félicien Rops, maestro dell’incisione ottocentesca tra eros, macabro e critica feroce alla morale borghese.

Il lato più irriverente e visionario dell’Ottocento torna protagonista a Firenze con la mostra Il genio impudico di Félicien Rops, allestita negli spazi di Gonnelli Casa d’Aste. L’esposizione inaugura mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 18:00, con vernissage e cocktail, e rimane aperta fino a venerdì 29 maggio, a ingresso libero.

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La mostra accompagna la Asta 69 di Arte Antica, Moderna e Contemporanea (19, 20 e 21 maggio), in cui sarà proposto un cospicuo nucleo di opere incisorie di Félicien Rops, figura tra le più discusse del XIX secolo: condannato dalla morale pubblica, ma difeso dall’élite intellettuale e ammirato da artisti d’avanguardia come Toulouse-Lautrec, Munch, Ensor, Kubin e Klinger.

Félicien Rops, tra Baudelaire e la Parigi moderna

Nato a Namur nel 1833, Rops esordisce come disegnatore su giornali satirici belgi, vicino alla maniera di Daumier e Gavarni, mentre coltiva la pittura nel solco del realismo di Courbet e, in seguito, secondo una sensibilità più impressionista. È tuttavia l’incisione a consacrarlo protagonista e antesignano di nuovi linguaggi simbolisti, soprattutto dopo l’arrivo a Parigi nel 1862.

Nella capitale francese sperimenta con Bracquemond, Lalanne e Jacquemart la tecnica dell’acquaforte, al centro del revival promosso dalla Société des Aquafortistes e celebrato da Charles Baudelaire. Proprio l’incontro con il poeta segna il destino dell’artista: entrambi anticlericali e ostili alla mediocrità borghese, condividono il gusto per una fantasia surreale, bizzarra e spesso macabra. Nel 1865 Rops incide La Mort qui danse, ispirata alla poesia Danse macabre; Baudelaire ne resta entusiasta e arriverà a definirlo «alto come la piramide di Cheope».

Da questa affinità nasce anche il celebre frontespizio per Les Épaves, raccolta delle poesie condannate dei Fleurs du Mal pubblicata a Bruxelles nel 1866, dove lo scheletro arborescente immaginato dal poeta trova la sua forma definitiva nella visione incisoria di Rops.

Félicien Rops (Namur, 1833 – Essonnes, 1898) Lotto composto di 2 incisioni a tema chimera. 1876.



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Eros, satanismo e fantasie macabre in oltre cinquanta opere

Stabilitosi definitivamente a Parigi dal 1874, Rops osserva senza ipocrisia il caleidoscopio della vita moderna: la figura della parisienne, vestita o déshabillée, diventa il fulcro delle sue lastre, sensuali, spregiudicate e spesso portate all’eccesso. Attraverso vizi, perversioni e una donna sovrana e dominatrice – dai miraggi della moda alla prostituzione come legge delle relazioni umane – l’artista traccia il ritratto di una società «folle e babilonica», in caduta e decadimento, capace di affascinare scrittori come Joséphin Péladan e Joris-Karl Huysmans.

La mostra fiorentina riunisce oltre cinquanta opere e indaga l’universo di Rops incisore attraverso i suoi temi chiave: fantasie macabre e mostruose, erotismo sfrenato e un controverso «satanismo» inteso come critica a una società avvinta nelle spire del demonio, ma anche come sfida di un «pagano ribelle» contro la morale costrittiva del tempo. Centrale è il culto per la femme, con amori impudici e un nudo moderno, il demi-nu parisien, lontano tanto dall’accademia quanto dal sentimentalismo romantico.

Félicien Rops (Namur, 1833 – Essonnes, 1898) Lotto composto di 3 incisioni dalla cartella Les Sataniques.



Da “Les Sataniques” a “Le vice supreme”: i lotti in evidenza

Tra i nuclei più significativi spiccano tavole dalle celebri serie Les Diaboliques e Le Sataniques, insieme ai frontespizi realizzati per Baudelaire, Péladan, Darzens, Mallarmé e Verlaine, rare incisioni erotiche e libri illustrati come Son altesse la femme di Octave Uzanne e Féminies. Huit chapitres inédits dévoués à la femme, à l’amour, à la beauté. In mostra anche i preziosi cataloghi dell’opera incisa curati da Érastène Ramiro.

Tra i lotti destinati all’asta si segnalano le tre incisioni dalla cartella Les Sataniques (Lotto 304), con i soggetti L’enlèvement, Le calvaire e Le sacrifice, mai esposti in vita dall’autore e presentati integralmente solo in occasione della mostra L’Album du Diable. Il Lotto 308 riunisce due incisioni a tema chimera, tra cui Poisson rare e Parallelement, frontespizio per una raccolta simbolista di Paul Verlaine, mentre il Lotto 313 propone Le vice supreme, celebre elioincisione realizzata come frontespizio per l’omonimo romanzo di Péladan.

Félicien Rops (Namur, 1833 – Essonnes, 1898) Le vice supreme. 1884.



La Libreria Antiquaria, Casa d’Aste e Casa d’Arte Gonnelli si trova in Via Fra’ Giovanni Angelico 49, 50121 Firenze. La mostra è visitabile a ingresso gratuito dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Foto: Ufficio Stampa