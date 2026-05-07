A Palazzo Ca’ da Mosto, sede di The Venice Venice Hotel, JR presenta ‘Il Gesto’, grande installazione ispirata alle Nozze di Cana: un percorso tra facciata, arazzo monumentale e sostegno concreto a Venezia Prossima ODV.

JR torna a Venezia con Il Gesto – A contemporary reinterpretation of the Wedding at Cana, un progetto monumentale che dal 6 maggio 2026 trasforma la facciata di Palazzo Ca’ da Mosto, sede di The Venice Venice Hotel, in un grande atto di solidarietà collettiva affacciato sul Canal Grande.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’intervento si inserisce nel clima della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, ma sceglie un registro dichiaratamente sociale: l’iconico banchetto de Le Nozze di Cana di Paolo Veronese viene reinterpretato da JR con i volti della comunità di Refettorio Paris, trasformando il cuore della città lagunare in un palcoscenico di restituzione e bellezza condivisa.

JR

La facciata sul Canal Grande e il banchetto contemporaneo

L’architettura veneto-bizantina di Palazzo Ca’ da Mosto entra in dialogo con il presente attraverso la grande installazione di JR: sulle finestre affacciate sul Canal Grande compaiono chef, ospiti e volontari di Refettorio Paris, riuniti in un banchetto contemporaneo visibile dalle acque fino al 9 maggio.

Non si tratta solo di un intervento visivo: l’artista porta a Venezia i volti e la dignità di una comunità che quotidianamente combatte lo spreco alimentare e l’esclusione sociale, trasformando la facciata del palazzo in un organismo vivente che respira insieme alla città.

All’interno del Secondo Piano Nobile, il percorso prosegue in chiave immersiva. Nel grande salone prende forma un archivio vibrante in cui immagini e suoni si intrecciano: ogni ritratto parla, permettendo ai visitatori di ascoltare le storie di chi abita il banchetto, in una narrazione corale e multisensoriale che estende il gesto pubblico della facciata.

LEGGI ANCHE: Giornata Mondiale dell’Arte 2026: cos’è, perché si celebra il 15 aprile e cosa fare oggi

©Venice Venice Hotel Alessandro Lana Alessandro Gallo JR Giovanni Bonotto

Dall’arazzo monumentale al sostegno a Venezia Prossima

Il percorso espositivo culmina nella Sala dell’Arazzo con un’opera tessile monumentale di 4,30 x 7,80 metri, realizzata dal Maestro Tessitore Giovanni Bonotto e prodotta da Fondazione Bonotto. In oltre 600 ore di lavoro su telai meccanici, filati di plastica riciclata, lana vergine, cotone biologico e carta washi danno forma a un grande arazzo che fissa in modo tattile e duraturo la natura effimera dell’installazione esterna.

La dimensione di restituzione sociale è al centro del progetto. Partner etico dell’iniziativa è Venezia Prossima ODV, associazione di volontariato nata nel 2024 e attiva accanto alla Fondazione Casa dell’Ospitalità tra Mestre e Venezia, dove offre accoglienza, pasti, docce e percorsi di autonomia a chi vive in condizioni di grave marginalità.

©Venice Venice Hotel Alessandro Lana Il Gesto Hotel Facade

Le visite alla sezione interna, tra Secondo Piano Nobile e Sala dell’Arazzo, sono aperte dal 6 maggio 2026 al 22 novembre 2026 con ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria. Al momento della registrazione sulla piattaforma Eventbrite, i visitatori sono invitati a sostenere Venezia Prossima ODV con una donazione a favore della Fondazione Casa dell’Ospitalità, trasformando la visita in un vero e proprio gesto di cittadinanza attiva.

Foto: Ufficio Stampa