Moiré Gallery Milano presenta DIVA, collezione di lampade firmate dallo studio Dedicato Design: architetture luminose tra arte, design e lusso contemporaneo nel cuore del Quadrilatero.

Milano accoglie una nuova protagonista del collectible design: DIVA, la collezione di lampade firmate dallo studio Dedicato Design, presentata da Moiré Gallery Milano in Via Borgospesso 18, nel cuore del Quadrilatero della moda.

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Da giovedì 14 maggio 2026, la galleria ospita una serie di architetture luminose che interpretano la luce come vero elemento progettuale e narrativo, trasformandola in presenza scenica e linguaggio dello spazio.

DIVA, architetture luminose tra arte e design

Concepita come un sistema coerente di illuminazione, la collezione DIVA nasce da una riflessione sul rapporto tra geometria, materia e luce. Le lampade si presentano come oggetti essenziali ed eleganti, in cui proporzione e rigore compositivo dialogano con una sensibilità contemporanea, pensata per inserirsi in contesti diversi mantenendo una forte identità.

Ispirata alla tradizione del design e dell’architettura milanese del Novecento, DIVA lavora sulla luce come elemento capace di definire lo spazio attraverso equilibri misurati e una presenza scenica marcata. Ogni pezzo è realizzato artigianalmente secondo un approccio sartoriale, che valorizza il concetto di su misura e rafforza la dimensione di collectible design come nuova frontiera del lusso contemporaneo.

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Materiali preziosi e pezzi numerati da collezione

La collezione si articola in diverse tipologie: lampade da tavolo in due dimensioni, piantane, applique e lampade a sospensione. La ricerca materica è uno degli elementi centrali del progetto e spazia dai marmi naturali come Verde Alpi, Verde Guatemala, Rosso Levanto, Patagonia, Bahia Azul, Emperador Dark e Cobra Gold, al legno di iroko, fino al metallo, componendo un vocabolario di superfici e texture che amplifica il dialogo con la luce.

Tra design e pezzo da collezione, ogni lampada è numerata e accompagnata da certificato di autenticità, sottolineando la natura esclusiva del progetto. DIVA si configura così come un sistema di illuminazione dal linguaggio sofisticato, in cui materia, luce e forma trovano un equilibrio controllato e riconoscibile.

Il percorso curatoriale di Moiré Gallery e la visione di Dedicato Design

Come sottolinea la fondatrice e curatrice Ouafa Lotfi Tahoun, con DIVA prosegue il percorso curatoriale della galleria, volto a presentare progetti che si collocano in dialogo tra design, arte e ricerca. La collezione firmata dallo studio milanese esprime un equilibrio tra rigore formale, sensibilità materica e qualità artigianale, trasformando la luce in presenza scenica e in strumento per definire lo spazio.

Fondato nel 2025 da Riccardo Zegna Baruffa e Giacomo Scarcia, Dedicato Design opera tra interior design, allestimenti e design di prodotto. Lo studio si distingue per un approccio concettuale legato al singolo progetto, nutrito da un ampio background iconografico e da una ricerca stilistica che intreccia design, musica e arti visive, reinterpretando la tradizione del design milanese in chiave contemporanea.

La presentazione di DIVA alla Moiré Gallery Milano è accompagnata da un evento su invito in programma giovedì 14 maggio 2026, dalle ore 18.30, negli spazi di Via Borgospesso 18, pensati come un ambiente raffinato e poliedrico rivolto a un pubblico cosmopolita e sensibile alla bellezza in tutte le sue forme espressive.

Foto: Ufficio Stampa