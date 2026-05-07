A Bellano il progetto diffuso “DEVOTA” intreccia arte sacra e interventi contemporanei in sette luoghi simbolo del territorio, con Lucio Fontana a fare da guida lungo chiese, museo e Sentiero del Viandante.

Dal 16 maggio al 13 settembre 2026 il borgo di Bellano, affacciato sul Lago di Como, diventa teatro di un percorso espositivo diffuso che intreccia arte sacra e linguaggi contemporanei. BAC Bellano Arte e Cultura presenta il progetto “DEVOTA. Arte e sacro, territorio e comunità”, a cura di Chiara Gatti da un’idea di Velasco Vitali, nell’ambito del programma annuale 2026 “Essere uno con il tutto”.

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Sette luoghi del territorio bellanese – tra chiese, museo e spazi dedicati all’arte – vengono riattivati dalle opere di dieci artisti, con Lucio Fontana come riferimento centrale del percorso. La mostra si configura come un itinerario che attraversa chiese, oratori e pievi, snodandosi tra le vie del paese e lungo il Sentiero del Viandante, in un dialogo costante tra patrimonio storico, paesaggio e interventi site-specific.

Lucio Fontana e gli innesti contemporanei nei luoghi sacri

Figura cardine del progetto è l’opera Concetto spaziale, Natura (1967) di Lucio Fontana, esposta a San Nicolao Arte Contemporanea per concessione della Fondazione Lucio Fontana. Incentrata sulla simbologia dell’uovo, spesso connesso al culto mariano, l’opera richiama temi di origine, ciclicità e ritualità e offre una chiave di lettura all’intero percorso espositivo.

Chiara Lecca, Turquoise Fake Marble, 2024 – Vetro, vescica di bovino e suino, colorante acrilico – Courtesy l’Artista e Galleria Fumagalli, Milano

Accanto a Fontana, il progetto coinvolge le opere di Alessandro Biggio, Gregorio Botta, Giammarco Cugusi, Cinzia Fiorese, Chiara Lecca, Mirco Marchelli, Daniela Novello, Matteo Pizzolante e Paolo Ventura. Le loro installazioni, sculture, dipinti e interventi visivi si innestano in spazi che custodiscono un Cristo ligneo trecentesco, pale d’altare del Cinquecento, un Compianto rinascimentale, arazzi barocchi, dipinti seicenteschi su lavagna, affreschi medievali e architetture romaniche, generando accostamenti inediti tra epoche diverse.

Il percorso tocca San Nicolao Arte Contemporanea, il Museo Giancarlo Vitali a Palazzo Lorla in via Alessandro Manzoni 50, la Chiesa di Santa Marta in piazza Santa Marta, la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso in piazza San Giorgio, la Chiesa di San Rocco in via Bartolomeo Nogara 2, la Chiesa di Sant’Andrea a Bonzeno e il Santuario della Madonna delle Lacrime in località Lezzeno. In questi luoghi, le opere contemporanee dialogano con la devozione popolare e con l’immaginario religioso sedimentato nel territorio.

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Per accompagnare il pubblico lungo i diversi itinerari è previsto un calendario di visite guidate e passeggiate d’arte condotte da Chiara Gatti insieme ai Custodi del Patrimonio di Bellano. Il primo appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle ore 15.30, con un percorso tra San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali e le chiese di Santa Marta, dei Santi Nazaro e Celso e di San Rocco, seguito alle ore 18 dall’incontro a ingresso libero Il bello dell’Orrido con Fabrizio Sinisi al Cinema di Bellano in via Roma 3.

Gregorio Botta, Grecale, 2019 – Cripta Borromini della Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, Roma – Ph. Rubina Brugugnoli

Il calendario delle visite

Le visite proseguono venerdì 19 giugno alle ore 10.30 e sabato 25 luglio alle ore 10.30 con un itinerario ampliato fino alla chiesa di Sant’Andrea e la possibilità di un pranzo al sacco. La stessa formula viene riproposta sabato 8 agosto, mentre l’ultimo incontro, previsto per sabato 5 settembre alle ore 10.30, estende il percorso fino al Santuario della Madonna delle Lacrime a Lezzeno, mantenendo l’esperienza del pranzo al sacco per vivere appieno il dialogo tra arte, spiritualità e paesaggio.

Per il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea il biglietto di ingresso ai siti è previsto negli orari di apertura: fino al 31 maggio da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 19; dal 1° giugno tutti i giorni dalle 9 alle 19. La Chiesa di Santa Marta, la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso e il Santuario della Madonna delle Lacrime sono ad ingresso libero e aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso – © Carlo Borlenghi

La Chiesa di San Rocco e la Chiesa di Sant’Andrea, anch’esse ad ingresso libero, seguono un calendario specifico di aperture il sabato, tra maggio e settembre, con orario dalle 11 alle 13, oltre alle aperture straordinarie per l’inaugurazione di sabato 16 maggio: San Rocco dalle 9 alle 19, Sant’Andrea dalle 12 alle 19, il Santuario di Lezzeno dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di BAC Bellano Arte Cultura.

Foto: Ufficio Stampa