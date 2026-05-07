Domenica 10 maggio 2026 la Biblioteca degli Alberi Milano ospita il workshop ‘La democrazia spiegata ai bambini: votazioni selvagge!’, un laboratorio ludico-educativo per famiglie dedicato ai valori democratici.

Domenica 10 maggio 2026 la BAM / Biblioteca degli Alberi Milano diventa un laboratorio a cielo aperto per parlare di democrazia con i più piccoli. In occasione della Civil Week, Fondazione Riccardo Catella propone il workshop per bambini e famiglie La democrazia spiegata ai bambini: votazioni selvagge!, un momento di partecipazione e condivisione aperto alla cittadinanza.

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L’appuntamento è in programma alle ore 11.00 e invita bambine e bambini a scoprire i meccanismi della vita democratica attraverso il gioco e la creatività. Un modo semplice e coinvolgente per riflettere sulla democrazia come pratica quotidiana, esperienza collettiva e responsabilità condivisa.

Un laboratorio tra gioco, creatività e partecipazione attiva

Ispirato al libro Le elezioni degli animali, il workshop La democrazia spiegata ai bambini: votazioni selvagge! è pensato per avvicinare i più giovaniai temi della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva. Durante l’attività, i partecipanti saranno invitati a immaginare e costruire una vera e propria campagna elettorale, dalla nascita di partiti e candidati fino alla definizione di proposte e strategie per convincere gli elettori.

Attraverso la creazione di loghi e programmi, bambine e bambini potranno sperimentare in prima persona i principi della vita democratica, trasformando il parco in un luogo di confronto aperto e inclusivo. Il laboratorio è realizzato in collaborazione con Terre di mezzo Editore e con La Grande Fabbrica delle Parole, progetto dell’associazione Insieme nelle Terre di Mezzo ODV attivo dal 2009 con laboratori gratuiti di scrittura creativa per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’attività sarà condotta da un operatore del progetto e si rivolge a bambini dai 5 anni in su accompagnati dai genitori, per un massimo di 25 partecipanti e una durata di circa un’ora. Un contesto sicuro e inclusivo pensato per aiutare ciascuno a esprimere la propria voce senza giudizio.

Il 2026 di BAM tra Civil Week e 80 anni della Repubblica

Il workshop si inserisce in un percorso più ampio che BAM, con il sostegno di UniCredit, dedica nel 2026 ai valori democratici in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana. Il programma interpreta la democrazia come pratica fatta di partecipazione, ascolto e responsabilità condivisa, attraverso attività educative rivolte a scuole e insegnanti e momenti di incontro aperti alla città.

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Il percorso ha preso avvio con una formazione gratuita dedicata al corpo docente, realizzata in collaborazione con Internazionale Kids, e culminerà il 21 giugno con il BAM Summer Festival. In quella data il parco si trasformerà in un grande spazio di festa e musica con oltre 500 musicisti riuniti per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, restituendo alla città un’esperienza collettiva di partecipazione e comunità.

Da sempre BAM promuove una programmazione culturale attenta ai temi della partecipazione, dell’inclusione e della cittadinanza attiva, in linea con lo spirito della Civil Week. Il parco si conferma così un luogo aperto e accessibile di incontro, scambio e costruzione di comunità nel cuore di Milano.

Il workshop è gratuito e aperto a tutti, con iscrizione consigliata tramite il sito ufficiale. Regolamento e registrazioni sono disponibili su bam.milano.it, dove è possibile consultare anche l’intero palinsesto culturale di BAM per la stagione 2026.

La Fondazione Riccardo Catella, attiva dal 2005, porta avanti programmi civico-culturali dedicati alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale. Dal 2019, grazie a una partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA, gestisce il progetto BAM occupandosi della cura, della sicurezza e del programma culturale del parco pubblico di Portanuova, quartiere simbolo di innovazione e modello internazionale di sostenibilità urbana.

Foto: Ufficio Stampa